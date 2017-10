DNA a dat o licitaţie unei firme din Cluj Napoca acuzată că a falsificat o licitaţie

Firma Union Co din Cluj Napoca a câştigat o licitaţie organizată de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) în valoare de aproximativ 100.000 de euro. Firma este o abonată a licitaţiilor publice, câştigând sute de contracte de la instituţiile de stat. Societatea a vândut echipamente IT şi periferice Camerei Deputaţilor, Poliţiei de Frontieră sau Ministerului Economiei. Firma SC Union Co are succes la licitaţiile publice în situaţia în care a fost amendată penal pentru că a falsificat un dosar pentru a putea participa la o licitaţie.

LA finele lunii august, DNA a atribuit o licitaţie în valoare de aproximativ 100.000 de euro firmei Union Co care s-a obligat să livreze cartuşe de toner.

DNA a estimat valoarea acestui contract la suma de 1.083.465,23 de lei cu TVA, intenţionând să încheie un acord cadru până în februarie 2018. La licitaţie au fost depuse nouă oferte, două dintre ele au fost respinse iar firma clujeană a fost desemnată câştigătoare cu o ofertă de 364.017 de lei fără TVA.

Acesta nu este singurul contract pe care DNA l-a încheiat cu această firmă, în 2012 societatea furnizând laptopuri pentru procurori în valoare de 25.000 de euro.

Contractul acesta a fost câştigat în situaţia în care firma fusese implicată într-un scandal cu universitatea Babeş Bolyai care lansase o serie de acuzaţie de trucare a unei licitaţii împotriva firmei şi a unui angajat. Acuzaţiile au fost tranşate de procurorii clujeni care i-au scos de sub urmărire penală pe reprezentanţii firmei şi au dat o amendă penală.

După aceea afacerile firmei au mers din ce în ce mai bine.

Firma clujeană a vândut tonere pentru IPJ Cluj, calculatoare pentru Universitatea de Agronomie Bucureşti sau echipamente video de 250.000 lei Camerei Deputaţilor, unde înţelegerea a fost parafată, la vremea respectivă, cu Roberta Anastase.

Tot firma clujeană Union Co a câştigat de la Poliţia de Frontieră un contract de aproape jumătate de milion de euro. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (IGPF) a cumpărat de la firma clujencei „tehnică IT&C- procurare staţii de lucru pentru asigurarea suportului tehnic necesar activităţilor specifice controlului şi supravegherii frontierei şi procesului de învăţământ”. Acordul cadru încheiat de IGPF pe 19.07.2013 a presupus cumpărarea de staţii de lucru cu monitor (minim 180 de bucăţi, maxim 1000) şi UPS (minim 180 de bucăţi, maxim 1000). Valoarea totală a contractului a fost de 446.500 de euro, fără TVA, bani europeni proveniţi din Fondul pentru Frontierele Externe.

Union Co a semnat pentru un contract de 509.905 lei, fără TVA, cu Universitatea Politehnică Bucureşti (rechizite şi cartuşe), iar înainte de acest ”gheşeft” firma lui DEZSO AGNES a vândut aparatură IT birourilor electorale din Satu Mare, Hunedoara şi Alba, pentru 175.383 lei.

Amendă pentru documente falsificate

În Cluj Napoca, firma Union Co, patronată şi administrată de DEZSO AGNES, a fost amendată pentru că a falsificat o serie de documente pentru participarea la o licitaţie organizată Universitatea Babeş Bolyai. Licitaţia respectivă a a avut loc în perioada 2008-2009, iar patroana Union Co şi unul dintre directorii societăţii, Sipos Istvan, au fost amendaţi abia la trei ani după organizarea licitaţiei. Conform citynews.ro din 2011, ”potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, în 18 iunie 2007 Universitatea Babeş-Bolyai a organizat o licitaţie ce avea ca obiect furnizarea de produse tehnică de calcul. Este vorba despre 60 de calculatoare desktop şi laptop, în valoare totală de peste 200.000 de lei. La licitaţia organizată în acea zi s-au înscris firmele Union Co SRL, Electroweigl SRL şi Expert Service SRL. Potrivit caietului de sarcini, firmele participante trebuiau să prezinte o autorizaţie de livrare de la producător.

După ce reprezentanţii Universitatea Babeş Bolyai au desemnat firma Union Co drept câştigătoare, societatea Electroweigl a contestat licitaţia pe motiv că documentele firmei câştigătoare nu ar fi în ordine. Mai exact, firma deţinea autorizaţia de livrare de la un producător care a nu a eliberat un asemenea act pentru această firmă. UBB a reclamat firma Union Co doar după un an. Potrivit actelor, abia în 5 mai 2008 universitatea a depus o plângere penală la Poliţie împotriva societăţii comerciale. În septembrie 2009, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a decis să-i scoată de sub urmărire penală pe Sipos Istvan şi Dezso Agnes, dar a decis aplicarea unei amenzi administrative pentru cei doi în valoare de 100 de lei”.

După câţiva ani, în septembrie 2014 UBB a atribuit firmei Union Co un contract de aproximativ un milion de euro. A fost vorba de achiziţionarea mai multor echipamente IT. Contractul ”LOT I: 1.Desktop Model I ; LOT II: 1.Desktop Model II; LOT III: 1.Desktop Model III;LOT IV:1.All-in-one Model I; 2. All-in-one Model II; LOT V: 1.Laptop Model I ;LOT VI:. 1.Laptop Model II; LOT VII: 1.Laptop Model III; LOT VIII:1.Notebook Model I ; LOT IX: 1.Notebook Model II; LOT X: 1.Tablete Model I; 2. Tablete Model II;3. Tablete Model III; LOT XI: 1. Tablete Model IV; LOT XII: 1.Videoproiectoare Model I;2. Videoproiectoare Model II;3. Videoproiectoare Model III;LOT XIII:1.Tablete Model V;”, a fost atribuit, în mare parte, firmei Union CO.

Contract de 1,3 milioane de lei pe firma soţului

În data de 8.06.2016 Compania de Apă Someş a atribuit contractul ”Furnizare, instalare, mentenanţă pentru sisteme video de supraveghere, sisteme de alarmare la efracţie, sisteme de alimentare cu celule fotovoltaice şi servicii de intervenţie cu personal la intrarea prin efracţie”. Iniţial, contractul a fost estimat la valoarea de 1.307.000 de lei, fără TVA, însă pentru că firma Union Protection a fost singurul participant negocierile au fost aproape inexistente, astfel că valoarea contractului încheiat a fost de 1.306.000 de lei, fără TVA, cu posibilitatea ca societatea să poată subcontracta.

Firma Union Protection este administrată şi deţinută de Tibor Dezso, după ce soţia lui, Agnes, i-a cesionat partea ei de acţiuni. Anul trecut, firma Union Protection a mai încheiat un contract cu RA Aeroportul Satu Mare în cadrul contractului ”REABILITARE ŞI MODERNIZARE SUPRAFEŢE DE MIŞCARE ŞI EXTINDERE AEROGARĂ LA AEROPORTUL SATU-MARE”. Aici, contractul a fost doar de 56.000 de lei. Grosul banilor din acest contract a ajuns în conturile lui Tiberiu Urdăreanu prin intermediul firmei sale UTI Grup.

Performanţa Unio Co

Însă cel mai tare contract pe care SC Unio Co a reuşit să îl încheie este cu o agenţie a statului care urma să fie desfiinţată. Însă, oficialii au considerat că este impetuos necesar ca înainte să pună lacăt pe Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale (ASSI) trebuiesc cumpărate câteva zeci de la calculatoare de la… aţi ghicit: SC Unio Co!

În 2009, când Emil Boc ”călărea” pe Guvern şi cerea reducerea cheltuielilor, ASSI, agenţia care se ocupă de programele furibunde e-romania, e-guvern sau e-ţeapă, a început să facă achiziţii publice în situaţia în care se semnau documentele pentru desfiinţarea ei. Printre contracte s-au strecurat şi cele de achiziţie a câtorva de computere şi laptopuri. La licitaţie s-a înscris doar Union Co care a vândut cu 22.000 de euro aproximativ 30 de calculatoare. La data respectivă, preşedintele ASSI era Bogdan Mihailescu un afacerist care se învârte pe piaţa echipamentelor IT.