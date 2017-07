DNA lovita de o sentinta definitiva: 8 noi achitari pentru abuz in serviciu

Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat intr-un dosar ce pune cu botul pe labe intreaga institutie anticoruptie condusa de Laura Kovesi. Saptamana trecuta, opt inculpati ce erau acuzati de abuz in serviciu au fost achitati definitiv si irevocabil.

Gazeta de Cluj a intrat in posesia concluziilor scrise de catre avocata ce i-a reprezentat pe majoritatea inculpatilor achitati. In speta, vorbim de celebrul dosar cu fosti reprezentanti a mai multe departamente din Primaria Capitalei.

Mai mulți foști funcționari din Primăria Capitalei au fost achitați, miercuri, de Curtea de Apel București, într-un dosar instrumentat de procurorii DNA. Decizia nu este definitivă, putând fi atacată cu apel.

Andrei Creci, fost şef de serviciu din Primăria Capitalei, în prezent avocat, a fost achitat, alături de alți şase foşti funcţionari şi o altă persoană într-un dosar în care au fost trimiși în judecată, în 2016, de procurorii DNA fiind acuzați de retrocedarea nelegală a unui imobil, prejudiciul adus statului în acest caz fiind de peste trei milioane de euro. Alături de Andrei Creci au fost achitați Gheorghe Constantinescu, Cecilia Manolescu, Bogdan Șoșoacă, Ana Sandu, Mihaela Diacon, Diana Mitroi și Luminița Mihuțu. În afară de Gheorghe Constantinescu, acuzat de instigare la abuz în serviciu, toți au fost trimiși în judecată pentru toţi acuzaţi de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, precum şi Gheorghe Constantinescu, acuzat de instigare la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave.

Liana Dinu, avocata ce a obtinut victoria

Specialista in penal, avocata Dinu a sustinut pledoaria pentru achitarea a cinci din cei opt inculpati. Iata fragment din cele sustinute de aceasta in fata judecatoarei Irina Raluca Badescu, de la Curtea de Apel Bucuresti.

`Doamna Presedinte, respectuos va rog sa primiti concluziile inculpatilor Sandu Ana, Sosoaca Bogdan, Manolescu Cecilia, Mihutu Luminita si Deacon Mihaela ( fosta Linca) prin care, solicita sa dispuneti achitarea, in raport de disp. art. 396 alin. 5 Cod Procedura Penala, rap la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod Procedura Penala, in principal, intrucat fapta nu este prevazuta de legea penala, iar in subsidiar in temeiul art. 396 alin. 5 Cod procedura penala, rap. la art. 16 alin. 1 lit b partea a-II-a, intrucat fapta nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de legea penala, raportat la aplicarea Deciziei nr. 405/2016 a Curtii Constitutionale, prin care a fost dezincriminat partial art. 297 Cod penal, respectiv pe obligatia incalcarii unei legii.

Asa cum bine este cunoscut, disp. art. 31 (3) din Legea 47/1992 privind functionarea Curtii Constitutionale a Romaniei, nu lasa loc de echivoc, astfel : “Dispozitiile din legile si ordonantele in vigoare constatate ca fiind neconstitutionale isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale, daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pune de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei”.

Astfel ca dupa ce au trecut cele 45 de zile de la publicarea deciziei in Monitorul Oficial al Romaniei, este evident ca restul din definitia textului legal nu mai este in fiinta pentru ca textul este lipsit de efecte juridice, textul respectiv nu mai exista. Este evident ca, dupa ce s-au implinit cele 45 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea din textul, care incrimineaza abuzul in serviciu nu mai exista .”

Asa fiind, in raport de textele de lege invocate, urmeaza ca instanta sa dispuna achitarea inculpatilor pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave.

Potrivit Deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei anterior mentionata, prin sintagma,, in mod defectuos,, trebuie sa se inteleaga,, prin incalcarea legii,, astfel ca incalcarea atributiilor de serviciu din fisa postului sau alte reglementari, care nu sunt emise de Parlament sau de Guvern , nu constituie infractiune.

Comportamentul interzis impus de legiuitor chiar prin lege(inteleasa ca act formal adoptat de Parlament, in temeiul art. 73 alin. 1 din Constitutia Romaniei, precum si ca act material, cu putere de lege, emis de Guvern, in temeiul delegarii legislative prevazute de art. 115 din Constitutie, respectiv ordonante si ordonante de urgenta ale Guvernului)neputand fi dedus, eventual, din rationamente ale judecatorului de natura sa substituie normele juridice.

In concret prin rechizitoriu, DNA a retinut in sarcina inculpatilor fila(4)ca solutia propusa de inculpati este consecinta exercitarii defectuase a atributiilor de serviciu si a incalcarii normelor, a regulamentelor si dispozitiilor interne, care vizeaza procesul de restituire pe cale administrativa a imobilelor preluate in mod abuziv de stat, prin actiunile conjugate inculpatii contribuind la diminuarea patrimoniului privat al Municipiului Bucuresti, rezultata din restituirea terenului in proprietatea notificatorilor .

Va rugam sa constatati ca nici in ordonanta de punere in miscare a actiunii penale cum nici in actul de inculpare nu se mentioneaza ca inculpatii au incalcat prevederile vreunei legi. Este inadmisibil a se sustine de catre Ministerul Public /DNA, atat in desbatarile pe fond , cat si prin notele scrise, ca inculpatii au incalcat legea, cata vreme in probatoriul administrat a avut in vedere incalcarea dispozitiilor regulamentelor interioare ale Primariei Mun. Bucuresti-Dispozitii interne date de Primarul General.

Astfel ca “prin actul de incupare nu se arata ce lege, ordonanta sau ordonanta de urgenta au incalcat inculpatii, iar pe de alta parte va rugam sa observati ca terenul respectiv nu face parte din patrimoniil privat al Municipiului Bucuresti, nefiind depus pana la inchiderea dezbaterilor pe fondul cauzei niciun document, care sa ateste dreptul de proprietate al Mun. Bucuresti”, motiveaza avocata.

Minuta ședinței din 28 iunie:

Respinge ca neintemeiata cererea formulata de inculpatii Manolescu Cecilia, Sosoaca Bogdan, Sandu Ana, Diacon Mihaela si Mihutu Luminita, de schimbare a incadrarii juridice data prin actul de sesizare faptelor pentru care au fost trimisi in judecata, din infractiunea de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave prevazuta de art.47 Cod penal rap. la art.297 alin.1 Cod penal, cu ref. la art.309 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal, in infractiunea prevazuta de art.36 alin.1 din Legea nr.10/2001 republicata (forma in vigoare la data de 02.09.2005) cu aplicarea art.5 Cod penal, sau art.44 alin.1 din Legea nr.10/2001 republicata (forma in vigoare la data de 04.04.2005) cu aplicarea art.5 Cod penal. Respinge ca neintemeiata cererea formulata de aceiasi inculpati de schimbare a incadrarii juridice data prin actul de sesizare faptelor pentru care au fost trimisi in judecata, din infractiunea de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave prevazuta de art.47 Cod penal rap. la art.297 alin.1 Cod penal, cu ref. la art.309 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal, in infractiunea de neglijenta in serviciu prevazuta de art.249 alin.1 Cod penal din 1969 cu aplicarea art.5 Cod penal, respectiv art.298 din actualul Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal. In baza art.386 C.pr.pen. dispune schimbarea incadrarii juridice data faptelor prin actul de sesizare, dupa cum urmeaza: 1. inculpatul CONSTANTINESCU GHEORGHE – din instigare la abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave prevazuta de art.47 Cod penal rap. la art.297 alin.1 Cod penal, cu ref. la art.309 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal, in instigare la abuz in serviciu având drept consecinţă obţinerea pentru altul a unui avantaj patrimonial prevazuta de art.47 Cod penal rap. la art.297 alin.1 Cod penal si art.13/2 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 Cod penal. 2. inculpatul ŞOŞOACĂ BOGDAN – din abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave prevazuta de art.297 alin.1 Cod penal, cu ref. la art.309 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal, in abuz in serviciu având drept consecinţă obţinerea pentru altul a unui avantaj patrimonial prevazuta de art.297 alin.1 Cod penal, art.13/2 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 Cod penal. 3. inculpata MIHUŢU LUMINIŢA – din abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave prevazuta de art.297 alin.1 Cod penal, cu ref. la art.309 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal, in abuz in serviciu având drept consecinţă obţinerea pentru altul a unui avantaj patrimonial prevazuta de art.297 alin.1 Cod penal, art.13/2 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 Cod penal. 4. inculpata SANDU ANA – din abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave prevazuta de art.297 alin.1 Cod penal, cu ref. la art.309 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal, in abuz in serviciu având drept consecinţă obţinerea pentru altul a unui avantaj patrimonial prevazuta de art.297 alin.1 Cod penal, art.13/2 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 Cod penal. 5. inculpata DIACON MIHAELA – din abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave prevazuta de art.297 alin.1 Cod penal, cu ref. la art.309 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal, in abuz in serviciu având drept consecinţă obţinerea pentru altul a unui avantaj patrimonial prevazuta de art.297 alin.1 Cod penal, art.13/2 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 Cod penal. 6. inculpata MANOLESCU CECILIA – din abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave prevazuta de art.297 alin.1 Cod penal, cu ref. la art.309 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal, in abuz in serviciu având drept consecinţă obţinerea pentru altul a unui avantaj patrimonial prevazuta de art.297 alin.1 Cod penal, art.13/2 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 Cod penal. 7. inculpata MITROI DIANA MARCELA – din abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave prevazuta de art.297 alin.1 Cod penal, cu ref. la art.309 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal, in abuz in serviciu având drept consecinţă obţinerea pentru altul a unui avantaj patrimonial prevazuta de art.297 alin.1 Cod penal, art.13/2 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 Cod penal. 8. inculpatul CRECI ANDREI GEORGE – din abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave prevazuta de art.297 alin.1 Cod penal, cu ref. la art.309 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal, in abuz in serviciu având drept consecinţă obţinerea pentru altul a unui avantaj patrimonial prevazuta de art.297 alin.1 Cod penal, art.13/2 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 Cod penal. I. In baza art.396 alin.1, 5 C.pr.pen., art.16 alin.1 lit.b teza I C.pr.pen., achita pe inculpatul CONSTANTINESCU GHEORGHE , pentru savarsirea infrac?iunii de instigare la abuz in serviciu având drept consecinţă obţinerea pentru altul a unui avantaj patrimonial prevazuta de art.47 Cod penal rap. la art.297 alin.1 Cod penal si art.13/2 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 Cod penal, deoarece fapta nu este prevazuta de legea penala. II. In baza art.396 alin.1, 5 C.pr.pen., art.16 alin.1 lit.b teza I C.pr.pen., achita pe inculpatul ŞOŞOACĂ BOGDAN , pentru savarsirea infrac?iunii de abuz in serviciu având drept consecinţă obţinerea pentru altul a unui avantaj patrimonial prevazuta de art.297 alin.1 Cod penal si art.13/2 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 Cod penal, deoarece fapta nu este prevazuta de legea penala. III. In baza art.396 alin.1, 5 C.pr.pen., art.16 alin.1 lit.b teza I C.pr.pen., achita pe inculpata MANOLESCU CECILIA , pentru savarsirea infrac?iunii de abuz in serviciu având drept consecinţă obţinerea pentru altul a unui avantaj patrimonial prevazuta de art.297 alin.1 Cod penal si art.13/2 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 Cod penal, deoarece fapta nu este prevazuta de legea penala. IV. In baza art.396 alin.1, 5 C.pr.pen., art.16 alin.1 lit.b teza I C.pr.pen., achita pe inculpata SANDU ANA pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu având drept consecinţă obţinerea pentru altul a unui avantaj patrimonial prevazuta de art.297 alin.1 Cod penal si art.13/2 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 Cod penal, deoarece fapta nu este prevazuta de legea penala. V. In baza art.396 alin.1, 5 C.pr.pen., art.16 alin.1 lit.b teza I C.pr.pen., achita pe inculpata DIACON MIHAELA-VICTORIA pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu având drept consecinţă obţinerea pentru altul a unui avantaj patrimonial prevazuta de art.297 alin.1 Cod penal si art.13/2 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 Cod penal, deoarece fapta nu este prevazuta de legea penala. VI. In baza art.396 alin.1, 5 C.pr.pen., art.16 alin.1 lit.b teza I C.pr.pen., achita pe inculpata MITROI DIANA MARCELA pentru savarsirea infrac?iunii de abuz in serviciu având drept consecinţă obţinerea pentru altul a unui avantaj patrimonial prevazuta de art.297 alin.1 Cod penal si art.13/2 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 Cod penal, deoarece fapta nu este prevazuta de legea penala. VII. In baza art.396 alin.1, 5 C.pr.pen., art.16 alin.1 lit.b teza I C.pr.pen., achita pe inculpata MIHUŢU LUMINIŢA HAIDA FLORICA pentru savarsirea infrac?iunii de abuz in serviciu având drept consecinţă obţinerea pentru altul a unui avantaj patrimonial prevazuta de art.297 alin.1 Cod penal si art.13/2 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 Cod penal, deoarece fapta nu este prevazuta de legea penala. VIII. In baza art.396 alin.1, 5 C.pr.pen., art.16 alin.1 lit.b teza I C.pr.pen., achita pe inculpatul CRECI ANDREI GEORGE pentru savarsirea infrac?iunii de abuz in serviciu având drept consecinţă obţinerea pentru altul a unui avantaj patrimonial prevazuta de art.297 alin.1 Cod penal si art.13/2 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 Cod penal, deoarece fapta nu este prevazuta de legea penala. In baza art.25 alin.5 C.pr.pen. lasa nesolutionata actiunea civila promovata de partea civila Municipiul Bucuresti prin Primar, precum si solicitarile pe latura civila formulate de subiectii procesuali MARES ION si PARAU FLORICA. In baza art.397 alin.5 C.pr.pen. mentine masurile asiguratorii instituite in cursul urmaririi penale asupra bunurilor apartinand inculpatilor, dupa cum urmeaza: I. sechestru asigurator instituit asupra următoarelor bunuri apartinand inculpatului Constantinescu Gheorghe: – cota de 1 din autoturismul marca Skoda Octavia 1.9 TDI SLX, an de fabricaţie 1999, culoare alb, serie şasiu TMBZZZ1U1X2225469, cu numărul de înmatriculare B75PAG; – cota de 1 din spaţiul comercial situat în Bucureşti, str. Lacul Tei, nr. 75, bl. 16, parter, sector 2, întabulat în CF 23750 a localităţii Bucureşti, sectorul 2, număr cadastral 883/0;2; – cota de 1 din apartamentul situat în Bucureşti, str. Mozart, nr. 2, sc. B, ap. 17, sector 2, întabulat în CF nr. 25463 a localităţii Bucureşti, sectorul 2, număr cadastral 4398/2;0;17; – cota de 1 din construcţia (2 camere) şi terenul (182,5 mp) situate în Bucureşti, str. Smaranda Brăescu (fostă Zăgazului), nr. 40, sector 1, dobândite în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 7287/09.09.1996 la BNP Asociaţi „L. leşe, C. Popper, E Costescu”; – cota de 1 din construcţia (2 camere şi bucătărie) şi terenul (400 mp) situate în Bucureşti, str. Smaranda Brăescu (fostă Zăgazului), nr. 42, sector 2, dobândite în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 379/08.03.2000 la BNP Asociaţi „Camilia Mîndra Gheorghiu şi Damiela Camilia Pop”. II. sechestru asigurator instituit asupra următoarelor bunuri apartinand inculpatei Manolescu Cecilia: – cota de 3/8 din apartamentul nr. 5 situat în Bucureşti, Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 52, et. 2, sector 1 (în coproprietate cu Manolescu Stana, care deţine o cotă de 5/8) compus din trei camere şi dependinţe (vestibul, baie, culoar, debara, culoar, bucătărie), în suprafaţă utilă de 73,08 mp şi suprafaţă totală de 85,05 mp (inclusiv balcon 1 în suprafaţă de 5,30 mp, balcon 2 în suprafaţă de 2,10 mp şi boxă în suprafaţă de 3,85 mp) precum şi cota indiviză de 16,67% din suprafaţa de folosinţă comună a imobilului şi dreptul de folosinţă asupra terenului aferent în cotă indiviză de 16,67%, respectiv în suprafaţă de 42,63 mp, dobândit prin moştenire (certificat de moştenitor nr. 31/07.10.2004 eliberat de BNP Adela Surugiu). III. sechestru asigurator instituit următoarelor bunuri apartinand inculpatului Şoşoacă Bogdan: – cota de 1 dintr-un teren intravilan în suprafaţă de 1.133 mp situat în Bucureşti, str. Zăgazului, nr. 3, sector 1, pe care s-au aflat două case de locuit şi un depozit ce au fost demolate; – autoturism marca Audi A6 4F LBMKQ1, culoare neagră, serie şasiu WAUZZZ4F86N061427, cu nr. de înmatriculare B87RBS. IV. poprire asiguratorie asupra conturilor de depozit deschise pe numele inculpatului Şoşoacă Bogdan la BCR Bucureşti şi Banc Post Bucureşti. V. sechestru asigurator instituit asupra urmatoarelor bunuri apartinand inculpatului Creci Andrei-George: – autoturism marca Mercedes Benz C200 Kompressor 204 H041K0, an de fabricaţie 2009, culoare alb, serie şasiu WDD2040411A3588684, cu numărul de înmatriculare B15CP; – imobil situat Bucureşti, str. Luterană, nr. 1, et. 5, ap. 37, sector 1, cu o suprafaţă de 29,93 mp, nr. cadastral 1079/37/10, întabulat în CF 64858 a localităţii Bucureşti, sector 1; – colecţie de mobilă veche, estimata la suma de 20.000 euro; – colecţie de tablouri, estimata la suma de 20.000 euro; – colecţie de cărţi rare, estimată la suma de 10.000 euro. VI. sechestru asigurator instituit asupra urmatoarelor bunuri apartinand inculpatei Sandu Ana: – cota de 1 din autoturismul marca Hyunday IX35 F5D24, an de fabricaţie 2011, culoare gri, serie şasiu U5YZU81VCBL095719, cu numărul de înmatriculare B07PIC şi asupra cotei de 1 din bunul imobil situat în com. Ciolpani, jud. Ilfov, în suprafaţă de 500 mp (499,65 mp din măsurătorile cadastrale), cu număr cadastral 1954, întabulat în CF 1705 Ciolpani, dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3295/17.05.1995 la Notariatul de Stat al S.A.I., dreptul de proprietate fiind înscris în CF în baza încheierii nr. 38545/22.06.2006 a OCPI Ilfov. VII. sechestru asigurator instituit asupra urmatoarelor bunuri apartinand inculpatei Diacon Mihaela Victoria: – bun imobil situat în Bucureşti, str. Alexandru cel Bun, nr. 16A, bl. T21B, sc. A, et. 7, apt. 44, sector 2. VIII. sechestru asigurator instituit asupra urmatoarelor bunuri apartinand inculpatei Mitroi Diana Marcela: – autoturism marca Seat 6L/Cordoba, an de fabricaţie 2005, culoare verde, serie şasiu VSSZZZ6LZ5R096370, cu numărul de înmatriculare B61DYM. In baza art.275 alin.3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru inculpata Mitroi Diana Marcela, in cuantum de 260 lei, se avanseaza din fondurile M.J. Cu apel. Pronuntata in sedinta publica azi, 28.06.2017.

Document: Hotarâre 132/2017 28.06.2017

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din DNA, în perioada noiembrie 2004 – aprilie 2005, Creci, Manolescu, Mihuţu, Sandu, Diacon, Mitroi şi Şoşoacă, în calitate de funcţionari publici în cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti şi membri în comisia de aplicare a Legii nr. 10/2001, determinaţi de Constantinescu, ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu, au propus restituirea în natură a unui teren în suprafaţă de 15.209,87 de metri pătraţi şi măsuri reparatorii în echivalent pentru suprafaţa de 19.790,13 de metri pătraţi, ce reprezintă diferenţa până la 3,5 hectare.

Acest lucru, notează anchetatorii, s-a realizat cu încălcarea prevederilor legale incidente în materia restituirilor imobilelor preluate abuziv de către stat în perioada 1945-1989, fără a ţine seama că actele de notificare, depuse de Gheorghe Constantinescu, nu cuprind motivele de fapt pe care se întemeiază cererile de restituire în natură, indicarea datelor despre imobil, momentul deposedării abuzive a proprietarului, modul de preluare a imobilului, actul normativ în baza căruia s-a dispus preluarea imobilului de către stat, titularul dreptului de proprietate asupra imobilului la momentul deposedării abuzive.

Această propunere a constituit fundamentul restituirii în natură a terenului respectiv aflat în Bucureşti, sector 1, din domeniul privat al Capitalei în proprietatea a patru persoane (ale căror drepturi fuseseră cesionate către inculpatul Constantinescu Gheorghe), fapt ce a condus la prejudicierea Municipiului Bucureşti cu 3.303.301 de euro.

În acest dosar, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de Andrei George Creci, Cecilia Manolescu, Ana Sandu, Mihaela Victoria Diacon, Marcela Diana Mitroi, Bogdan Şoşoacă şi Gheorghe Constantinescu, până la concurenţa sumei de 3.303.301 de euro.