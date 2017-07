Doi actori celebri de la Hollywood filmează o nouă producție americană la Cluj

Doi dintre cei mai cunoscuti actori din lumea cinematografiei internationale filmeaza zilele acestea o noua productie americana la Cluj.

Filmul, in care joaca Harvey Keitel si Liam McIntyre, va aparea pe marile ecrane cel mai probabil anul viitor. Povestea peliculei este una de dragoste care prinde contur pe un teren de fotbal.

O echipa intrega de productie lucreaza zi si noapte pe Cluj Arena la realizarea unui nou film american despre povestea unei cenusarese moderne.

David Mahmoudieh, regizor: „See you soon este o poveste de dragoste moderna care arata ca puterea dragostei poate construi punti intre locuri greu de imaginat si depre puterea footbalului de a uni lumea.”

Pentru a acapara atentia cinefililor, regizorul s-a gandit sa il puna in rolul principal pe cunoscutul actor din serialul Spartacus, Liam McIntyre.

Liam McIntyre, actor: „Aici jucam fotbal si trebuie sa invat intr-o saptamana sa fiu cel mai bun jucator din lume. Chiar daca am facut atatea antrenamente pentru Spartacus, dupa ce am facut o zi de antrenamente aici jucand fotbal non-stop am si spus ca e greu sa fii fotbalist.”

Actorul s-a declarat incantat de Romania.

Liam McIntyre: „Romania este minunata! Oamenii sunt minunati si e fascinant sa te uiti la arhitecturile caldirilor si sa vezi atatea influente arhitecturale, e frumos.”

Cunoscutul actor Harvey Keitel are o legatura profunda cu Romania. Mama lui a locuit in satul Leordina din Maramures, unde actorul are de gand sa ajunga zilele acestea.

Harvey Keitel, actor: „Am mai fost in Bucuresti, in Sighisoara si de fiecare data o iau ca pe o calatorie plina de emotii pentru ca imi aminteste de mama mea si imi imaginez ca pe aici a fost si ea.”

Povestea filmului a fost scrisa de rusoaica Jenia Tanaeva, cea care va interpreta si rolul asa zisei cenusarese.

Jenia Tanaeva, actrita: „See you soon e o alta poveste a cenusasresei, in care rolul principal il joaca o mama singura.”

Poppy Drayton, actrita: „Aici am turnat primul meu film. Are un loc special in inima mea. Incerc sa repet cuvintele ce le stiu in roamna precum: Esti minunata! Esti draguta!”

In noul film joaca si echipa de fotbal „Sanatatea” din liga a treia, scrie stirileprotv.ro.

Foto: actualdecj.ro.