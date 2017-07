Doi dinţi scoşi, dintr-un pumn, după un conflict petrecut în faţa unui fast-foood din Turda

Adrian este un tânăr în vârstă de 20 de ani din Turda care a avut ghinionul să nimerească în zona de influenţă a doi fraţi care consideră că fac legea în zona Turda şi Câmpia Turzii Astfel, după mai multe întâlniri anterioare cu aceştia, în care a scăpat ca prin urechile acului, de data aceasta i s-a înfundat: aceştia l-au încercuit şi unul dintre fraţi i-a scos doi dinţi din gură dintr-un singur pumn, bine ţintit!

Tânărul, un bărbat cu o constituţie fizică robustă, mărturiseşte joi, 13 iulie pe culoarele I.M.L. Cluj că bătaia care a încasat-o în noaptea trecută i se pare cel mai iraţional lucru care i s-a întâmplat vreodată, fiindcă nu-i înţelege deloc motivul. Povesteşte că a mai avut câteva ciocniri cu agresorii săi – fraţii Martinovici, boxeri din Câmpia Turzii – însă acestea s-au mărginit la „contre” verbale, iscate în special când aceştia, băuţi bine, încercau să facă legea prin diferite discoteci. „N-am crezut că mi se poate întâmpla ca la o oră atât de înaintată, după miezul nopţii, în momentul în care am coborât din maşină ca să-mi cumpăr un hamburger de la un fast-food din Micro 3 Turda să am parte de o asemenea „întâmpinare”. Am coborât din maşină, împreună cu un prieten şi, brusc, am fost interceptat de unul din cei doi fraţi, celălalt şi alţi doi amici de-ai lor stând în apropierea unei maşini parcată în apropiere. Când ne-a văzut, acesta i-a strigat fratelui său: „Adă, adă!” Şi acesta a scos, rapid, din maşină o bâtă sau o ţeavă, nu ştiu exact. Cu ea l-a atacat pe prietenul meu. Acesta însă a reuşit să pareze lovitura, dar totodată a reuşit să scape prin fugă”. În schimb, Adrian a încasat un pumn în gură şi s-a trezit, instantaneu,lipsit de doi dinţi din faţă, iar alţi doi fiindu-i înfundaţi în gingie. După plecarea triumfală a agresorilor, Adrian, cu dinţii într-o batistă, s-a deplasat la poliţie unde a semnalat cazul şi a făcut plângere penală, apoi s-a prezentat la secţia de urgenţă a Spitalului Municipal, pentru a i se acorda îngrijiri medicale. Tânărul este invitat la consult şi, după circa zece minute minute se întoarce cu un certificat în care i-au fost recomandate câteva săptămâni de îngrijiri medicale. „Merg până în pânzele albe şi nu-l iert pe individ, îl fac să plătească – deoarece nu ne aflăm în Vestul Sălbatic ca să baţi pe oricine ţi se năzare, doar când îl vezi pe stradă”, a adăugat acesta, cu o expresie de îndârjire întipărită pe figură.

“La data de 12 iulie a.c, Poliţia municipiului Turda, a fost sesizată, prin plângere prealabilă, de un bărbat de 20 de ani, din Turda, despre faptul că, la data de 12 iulie a.c., în jurul orei 00:30, în timp ce se afla la intersecţia străzilor Calea Victoriei şi Lianelor, a fost agresat de către un grup de persoane necunoscute. În cauză se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri sau alte violenţe, faptă prevazută de Codul penal”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj ag. şef adj. Adrian Ştefan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.