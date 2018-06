Doi minori accidentaţi în bazele sportive clujene: primul, lovit de un biciclist iar peste celălalt a căzut o poartă de fotbal!

Două accidente stupide, care au avut ca victime doi băieţi, în vârstă de zece ani, s-au petrecut joi, 24 şi sâmbătă, 26 mai în locuri special amenajate pentru activităţi sportive: pe pista de biciclete din parcul din Grigorescu şi pe unul din terenurile de fotbal ale Bazei Sportive din Gheorgheni. În primul accident un biciclist de circa 16 ani, care făcea concurs cu altul a intrat direct în micuţul Gabriel, care circula normal pe pista de biciclete, iar în cel din Gheorgheni, după ce David s-a prins de bara de sus a porţii, aceasta a căzut lovindu-l puternic la cap. Cel mai grav a fost accidentat David, care necesită 11 zile de îngrijiri medicale…

Biciclist lovit de altul chiar pe pistă, în Grigorescu

Miercuri, 30 mai familiile celor doi băieţi s-au prezentat împreună cu aceştia, la I.M.L.Cluj, în vederea consultului. Primul caz, cel al lui Gabriel s-a petrecut joi, pe pista de biciclete aflată în cartierul Grigorescu, exact pe malul Someşului, în zona „maimuţei lui Emil Boc”. Povesteşte, neagră de supărare, mama copilului: „Noi locuim în Mănăştur şi în seara respectivă Gabriel a ieşit pe bicicletă în parc, urmat pe bicicletă de tatăl lui. Totul părea în ordine, până când, la un moment dat, ca din senin au apărut pe pistă doi biciclişti, ambii în vârstă de vreo 16 ani, care făceau concurs între ei. Unul dintre ei a intrat direct în bicicleta – şi tototdată şi în piciorul – lui Gabriel, trântindu-l instantaneu la pământ”. Intervine, cu aer înţelept şi cunoscător, micuţul Gabriel, completându-şi mama: „După ce-am căzut la pământ tata a luat-o după el, dar nu l-a prins, deşi i-a strigat tot timpul să stea. Eu am zăcut la pământ, până s-a întors tata şi a chemat ambulanţa la numărul 112. Aveam urmele roţii bicicletei ăluia, pe picior şi mâinile îmi erau julite de la căzătură. Apoi am ajuns cu ambulanţa pe Moţilor, la spital, unde s-a constatat că, din fericire, nu aveam nimic rupt”. Preia din nou mama lui Gabriel frâiele relatării incidentului: „Ne-am adresat poliţiei şi ni s-a spus că, pe baza înregistrărilor camerelor de supraveghere, băiatului care a intrat în Gabriel i s-a făcut fotografie şi aceasta a fost deja trecută în baza de date a Serviciului Evidenţei Populaţiei. Astfel, băiatul respectiv va fi reţinut în secunda următoare după ce-şi va face intrarea în parc. Oricum, noi suntem hotărâţi să mergem până la capăt, datorită atitudinii inacceptabile a celui care mi-a accidentat fiul – dar şi pentru că Gabriel chiar are nevoie de picioare sănătoase, fiind dansator la un ansamblu folcloric. Pe deasupra, i s-a îndoit serios bicicleta, nouă, cumpărată de ziua lui şi care a costat destui bani”. Mama şi copilul sunt poftiţi în cabinetul de consultaţii de unde, peste câteva minute, cei doi se întorc în sala de aşteptare a instituţiei, mama fluturând un certificat în care i-au fost recomandate lui Gabriel între două şi trei zile de îngrijiri medicale.

I-au spus părintelui: „Spălaţi-l afară, baia e închisă”!

Nu trec decât câteva minute şi în sala de aşteptare a I.M.L.Cluj îşi face apariţia un tată însoţit de băiatul său – culmea, având şi acesta vârsta de zece ani, precum celălalt pacient! Copilul se numeşte David, iar incidentul în urma căruia a fost lovit serios la cap – are rana cusută cu nu mai puţin de opt copci! – s-a petrecut în Baza Sportivă Gheorgheni. Începe tatăl băiatului, supărat la culme: „Totul s-a petrecut în seara zilei de sâmbătă, între orele şase şi şapte, iar copilul meu se afla pe unul din terenurile sintetice ale bazei spoprtive, împreună cu câţiva prieteni care închiriaseră terenul”. Îl rog pe băiat – care urmăreşte cu atenţie relatarea tatălui – să-mi povestească el întâmplarea, ceea ce micuţul o face cu promptitudine: „Eram portar şi unul dintre copii a tras o minge peste poartă iar eu am sărit şi m-am prins cu mâinile de bară. Am rămas atârnat câteva clipe, după care am simţit că pică poarta iar atunci m-am desprins şi eu, însă aceasta a căzut peste mine, lovindu-mă rău la cap”. Răbufneşte imediat tatăl copilului, povestind un lucru de-a dreptul incredibil: „Am ajuns degrabă la el şi cu el de mână, în timp ce-i şiroia sângele l-am dus la baie ca să-l spăl de sânge, până la venirea ambulanţei. Şi atunci s-a petrecut un lucru care m-a indignat peste măsură şi care mă determină să fac public acest caz, altminteri poate l-aş fi trecut sub tăcere. I-am zis doamnei care face programările, prezentă acolo, să ne deschidă baia ca să-l spăl pe copil, la care ea ne-a zis că-i închisă. Abia după aceea, când a văzut că nu-i de glumit cu situaţia copilului ne-a deschis-o. Dacă neagă acest lucru cei de la baza sportivă, cred că vizionarea casetei camerei de înregistrare e destul de grăitoare, chiar dacă nu are sunet… Iar la ora 20.00 eram deja cu el la U.P.U., unde am stat cu el până la 21.00, timp în care medicii i-au dezinfectat rana şi i-au cusut cele opt copci. Desigur, pentru ce s-a întâmplat vom întocmi plângere penală împotriva lor”. Îl rog apoi pe David să-mi spună dacă poarta era prinsă cu vreun şurub, ceva, la care acesta îmi răspunde, cu promptitudine, fără să clipească: „Poarta nu era prinsă în niciun şurub”… Curând, David este poftit în cabinetul de consultaţii, unde medicii i-au eliberat un certificat în care i-au recomandat unsprezece zile de îngrijiri.

Punctul de vedere al administratorului Bazei Sportive Gheorgheni

Am cerut, telefonic, punctul de vedere asupra acestei tărăşenii de la dl. Marcel Pârvu, administratorul bazei. Iată ce ne-a declarat acesta: „Am fost informat, desigur, despre ce s-a întâmplat şi regretăm enorm incidentul. Însă în acelaşi timp trebuie să precizez că porţile cu care a fost dotată baza sportivă nu necesită prindere, sunt făcute în scop recreativ, nu ca să se facă acrobaţii pe ele. Având în vedere că s-a petrecut acest incident, noi n-o să stăm cu mâinile în sân şi o să comandăm nişte porţi noi, pentru că cele vechi sunt „obosite” iar cele noi vor fi prinse în podea, ca să nu avem parte de repetarea unor asemenea incidente. Iar referitor la faptul că li s-a refuzat iniţial intrarea la baie – copilului accidentat şi unuia dintre părinţi – m-am interesat şi pot acum să vă spun următoarele: noi am avut în bază, până în ziua respectivă, Campionatul Mondial de Popice şi după ce s-au încheiat competiţiile s-a făcut curăţenie. Ori, în acest context a intrat părintele copilului, panicat şi a întrebat unde se află baia. La care angajata noastră, care nu-l văzuse încă pe băiat, a replicat: „Acum băile din incintă sunt în curăţenie, dar e loc afară”. Însă, imediat după ce l-a văzut pe copil le-a permis fără probleme accesul în baie. Deci, nici nu se poate pune problema că ar fi fost împiedicaţi să pătrundă acolo, iar prima reacţie a anagajatei a fost aceasta, neştiind ce i se întâmplase copilului”.