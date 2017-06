Doi recidiviști jefuitori de bătrâni condamnați pentru înșelăciune

La sfârșitul lunii trecute, Judecătoria Cluj Napoca i-a condamnat pe DOGHI ANTON REMUS și pe GEREBENEŞ IOAN la închisoare cu executare într-un caz de înșelăciune.

Cei doi nu sunt la prima condamnare, ei fiind recidiviști, printre victimele lor numărându-se și una dintre cele mai bătrâne persoane din Cluj Napoca, Ioan Moldovan, care la data jafului avea 102 ani.

Din rechizitoriu reiese desfăşurarea unei activităţi infracţionale complexe a grupului pe o largă perioada de timp, mai exact între 2008 şi 2011. ”În baza unui plan bine organizat, prin declinarea calităţii false de angajaţi fie ai RAJUC Cluj, fie ai E.ON Gaz, aceştia identificau potenţiale victime, cărora le spuneau că trebuie să efectueze o anumită lucrare de verificare la instalaţiile de apă sau de gaz, în scopul de a pătrunde în locuinţele acestora. Ulterior, le solicitau să achite anumite sume de bani pentru serviciile aparent efectuate, evident nereale. Aşa aflau unde îşi ţin oamenii banii şi, profitând de neatenţia acestora, le furau economiile”, se arată în rechizitoriu.

Victimă la 102 ani

Procurorii au găsit nu mai puţin de doisprezece victime ale acestei bande, toţi oameni în vârstă, toţi din Cluj-Napoca sau Floreşti. Cel mai bătrân dintre ai avea, la data jafului, 102 ani. Este Ioan Moldovan, colonel în retragere, pe care Clujul îl sărbătorea anul trecut ca pe cel mai bătrân cetăţean al său. Acesta s-a plâns poliţiei că, pe 7 ianuarie 2011, exact în ziua care doi dintre hoţi – Gerebeneş Ioan şi Doghi Anton – ieşiseră din închisoare, unde fuseseră pentru a ispăşi alte furturi, trei bărbaţi au pătruns în locuinţa sa, spunând că sunt de la Distrigaz şi trebuie să verifice instalaţia de gaz, după care i-au cerut 198 de lei, contravaloarea lucrărilor pe care au pretins că le-au făcut. Pentru a fi credibili, au prezentat legitimaţii falsificate şi aveau chiar chitanţier. După ce au văzut unde îşi ţine banii, l-au atras în bucătărie şi unul dintre ei i-a furat economiile. În timpul anchetei, procurorii au descoperit că în timp ce Gherebeneş şi Doghi operau în locuinţa bătrânului, Runcan şi Ludvig stăteau afară, în parcare, de şase.

Cea mai mare sumă de bani au furat-o din locuinţa unui bătrân a fost de 6.500 de lei, pe lângă cei 200 de lei încasaţi pentru lucrările de întreţinere ”efectuate”. Deşi sumele nu par neapărat mari, este vorba despre oameni în vârstă, de multe ori singuri, cei mai mulţi dintre ei cu venituri extrem de mici. Pentru unii dintre ei, bani furaţi erau toate economiile pe care le aveau.

Doi au ajuns în instanţă

Procurorii au dispus disjungerea, din dosarul ”mamă”, a mai multor dosare, iar unul dintre ele, care se referea la două cazuri în care au fost implicaţi Gerebeneş Ioan şi Doghi Anton, au ajuns în instanţă. Dosarul se referă la jefuirea a doi au fost doi bătrâni, unul dintre ei de 84 de ani, altul cu deficienţe de auz, atât de bolnavi amândoi încât nu au fost în stare să se prezinte la proces. Ca urmare cei doi nu s-au putut constitui parte civilă şi nu şi-au mai recuperat niciodată prejudiciul.

Gerebeneş şi Doghi au recunoscut că au intrat în locuinţa celor doi pretinzând că sunt angajaţi ai RAJAC Cluj, şi după mimarea unor lucrări de verificare a instalaţiilor, au cerut fiecăruia 200 de lei. Într-unul dintre cazuri, au mai furat, pe loc, profitând de neatenţia locatarului, 3.400 de lei. În cel de al doilea caz, au revenit sub acelaşi pretext şi au reuşit să fure 1.3000 de lei.

Potrivit minutei pe scurt a ultimei condamnări, ”În temeiul art. 396 alin. (2) şi (10) din C.p., Condamnă pe inculpatul DOGHI ANTON REMUS, la pedeapsa de 1 (un ) an şi 3 (trei) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) C.pen., cu aplic. art. 41 alin. (1) rap. la art. 43 alin. (5) C.pen. În temeiul art. 41 al. 1 rap la art. 43 al. 5 C.p.p. constată că prezenta infracţiune a fost săvârşită în stare de recidivă postexecutorie raportat la pedeapsa de 4 ani şi 8 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 902 din 31.07.2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca, definitivă prin nerecurare la 20.08.2013 . În temeiul art. 38 C.p. constată că prezenta infracţiune a fost săvârşită în condiţiile concursului de infracţiuni raportat la infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 1021 din 22/06/2016 a Judecătoriei Cluj-napoca, definitivă prin decizia penală nr. 287/23.02.2017 a Curţii de Apel Cluj la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare. În temeiul art. 40 C.p. rap la art. 39 al. 1 lit. b C.p. contopeşte pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare aplicată prin prezenta cu pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1021 din 22/06/2016 a Judecătoriei Cluj-napoca, definitivă prin decizia penală nr. 287/23.02.2017 a Curţii de Apel Cluj, aplică pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 4 luni închisoare la care adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă , respectiv 5 luni închisoare, rezultând pedeapsa de 1 an şi 9 luni închisoare. În baza art. 104 al. 2 din C.pen. menţine revocarea liberarării condi?ionate din executarea pedepsei de 4 ani ?i 8 luni închisoare aplicată prin sentin?a penală nr. 163/24 februarie 2011 pronun?ată de Judecătoria Cluj-Napoca, definitivă prin decizia penală nr. 840/R/24 mai 2011 pronun?ată de Curtea de Apel Cluj ?i dispune executarea restului de pedeapsă de 621 de zile de închisoare. În baza art. 43 al. 1 din C.pen. dispune executarea pedepsei de 1 an şi 9 luni închisoare. închisoare alături de restul de pedeapsă de 621 zile de închisoare, în final 1 an şi 9 luni ?i 621 de zile de închisoare, ce va fi executată în regim de detenţie. În baza art. 72 al. 1 din Cpen. deduce perioada re?inerii ?i arestării preventive începând cu data de 8 iunie 2015 până la data de 31 august 2015 , a reţinerii din 30.01.2017 până în data de 31.01.2017 şi a arestului preventiv din 03.02.2017 la zi. Anulează mandatul de executare nr. 1393/2016 şi dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei. În temeiul art. 399 C.p.p. menţine măsura arestului preventiv faţă de inculpat. II. În temeiul art. 396 alin. (2) şi (10) din C.p., Condamnă pe inculpatul GEREBENEŞ IOAN, la pedeapsa de 1 (un ) an şi 3 (trei) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) C.pen., cu aplic. art. 41 alin. (1) rap. la art. 43 alin. (5) C.pen. În temeiul art. 41 al. 1 rap la art. 43 al. 5 C.p.p. constată că prezenta infracţiune a fost săvârşită în stare de recidivă postexecutorie raportat la pedeapsa de 3 ani şi 10 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 2266 din 27/10/2011 a Judecătoriei Baia Mare , definitivă prin nerecurare la 15/11/2011. În baza art. 72 al. 1 din Cpen. deduce perioada reţinerii din 30.01.2017 până în data de 31.01.2017 şi a arestului preventiv din 03.02.2017 la zi. În temeiul art. 399 C.p.p. menţine măsura arestului preventiv faţă de inculpat. În temeiul art. 404 al. 4 lit. d) C.p.p. menţine măsura sechestrului asigurător asupra sumei de 350 lei ridicată de la inculpatul GEREBENEŞ IOAN şi asupra sumei de 30 lei ridicată de la inculpatul DOGHI ANTON REMUS conform recipisei de consemnare nr. 904212/1 din 08.02.2017 (f.94-up) În temeiul art. 397 alin. (1) admite acţiunea civilă formulată de partea civilă ABRUDAN MARIA, şi obligă inculpaţii, în solidar, la plata către aceasta a sumei de 100 lei cu titlu de despăgubire civilă. În temeiul art. 404 al. 4 lit. d) C.p.p. rap la art. 112 al. 1 lit. b C.p. dispune confiscarea următoarelor bunuri : – Legitimaţie înfoliată cu fotografia şi pe numele „GEREBENES IOAN”, având inscriţia „SC CREATIVITATE SRL LEGITIMAŢIE NR. 12, FUNCŢIA DDD, perioada de valabilitate 31.10.2016 – 31.10.2017”; -Un top de chitanţe în alb (ridicate de la inculpatul Gerebenes Ioan); -Un top de chitanţe în alb ce are prevăzută o ştampilă pe prima filă cu inscripţia „SC WWW Snake Club RO-Cluj Romania” iar pe a doua filă a rămas imprimat scrierea „Abrudan Maria | nr. 52”. În baza art. 398 şi art. 274 alin. (1) din C.p.p., obligă pe inculpatul DOGHI ANTON REMUS la plata sumei de 315 lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare (din care suma de 215 lei – în cursul urmăririi penale, iar suma de 100 lei – în etapa camerei preliminare şi a judecăţii) şi pe inculpatul GEREBENEŞ IOAN la plata sumei de 315 lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare (din care suma de 215 lei – în cursul urmăririi penale, iar suma de 100 lei – în etapa camerei preliminare şi a judecăţii) Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei de pe dispozitiv, pentru procuror şi inculpaţi. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, data de 29.04.2017. ”