Doi ș’un sfert începe ‘marea racolare’

Iata ca, pe cand deja multi cantau prohodul serviciului secret al Internelor, pe care fostul ministru tehnocrat Dragos Tudorache il calcase in picioare, executand intocmai ordinele primite in acest sens, „National” dezvaluia ca poate cel mai ambitios plan personal al noului „el lider maximo” Liviu Dragnea nu este doar salvarea structurii, dar si transformarea sa intr-un rival de calibru al Serviciului Roman de Informatii.

Iar lucrurile incep deja sa se lege. Parlamentarii Puterii au ridicat manutele sus si au votat, nici ei nu stiu prea bine exact ce, niste modificari legislative in care este vorba despre ceva in legatura cu „re-reorganizarea” Directiei de Informatii si Protectie Interna. Iar dupa cum bine se stie in partea de sistem care sprijina noua Putere de la Bucuresti, Liviu Dragnea s-a decis deja in ceea ce priveste numele inlocuitorului actualului sef al DIPI, Mihai Cristian Marculescu fiind „tocat” pentru presupuselele sale legaturi cu fostul lider liberal Teodor Atanasiu. Insa strategii aflati in spatele planului de renastere a „Doi s’ un sfert”-ului stiu foarte bine ca, dupa ce au plecat aproape o mie de agenti mai mult sau mai putin acoperiti si acum organigrama lasata mostenire de catre tehnocrati este mai mult decat restransa, le va fi destul de greu sa faca angajari masive, mai ales pentru a nu-si pune opinia publica si „nucleul dur” al serviciilor secrete in cap. Asa ca, dupa cum reiese din informatiile de ultima ora intrate in posesia noastra, in ultimele zile a inceput o ampla campanie de racolare a nenumarati ofiteri cam de la toate structurile subordonate Ministerului de Interne, carora li se face „oferta de nerefuzat” de a-si albastri pe sestache ochii… „Te bagi…?” Cam aceasta este surprinzatoarea intrebare care, in ultimele zile, i-a lasat masca pe nenumarati ofiteri de politie sau din cadrul altor inspectorate generale din cadrul MAI, care au aflat astfel nu doar ca „Doi s’ un sfert”-ul nu a murit, cum ii plangea de mila cam toata lumea, dar uite ca „mai da si din picioare”, vorba cantecului…

Numai ca la mijloc nu este in niciun caz vorba de demersurile singulare ale vreunor nostalgici ai vremurilor glorioase de altadata, ci de un plan minutios si cat se poate de bine pus la punct. Lucru dovedit si de faptul ca primele incercari de racolari s-au inregistrat la nivelul mai multor Directii si Servicii, incercandu-se astfel acoperirea unor zone cat mai largi, dar fara a bate la ochi prin „inghesuiala” de colaboratori dintr-un singur loc. Insa cel putin la fel de surprinzatoare a fost nu doar propunerea de a „intari” randurile „Doi s’ un sfert”-ului, dar si faptul ca, in premiera, „cererea de prietenie” a fost insotita de asigurarea ca „nu se va opera nimic in acte, totul va fi doar pe incredere”… Si fonduri de unde? Disolutia fostei Directii Generale de Informatii si Protectie Interna care a fost rebotezata intre timp in DIPI a inceput in urma dezvaluirilor din „National” cu privire la „sifonarea banilor de sifoane”. A urmat o cavalcada de anchete spectaculoase, fiecare tabara implicata in lupta pentru controlul altadata atat de influentului serviciul secret al Internelor incercand sa rupa cate o „halca” mai mare din „lesul” „Doi s’ un sfert”.