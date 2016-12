Doi tineri s-au tăiat cu sticlele într-un bar! Motivul, o duşmănie mai veche dintre ei

Incidentul violent dintre cei doi tineri a avut loc duminică, 18 decembrie, după orele 3.00 dimineaţa, într-un local din Mintiu Gherlii. Totul a început după o ceartă aprinsă dintre ei, rod al unei duşmănii care dura de câţiva ani, iar bătaia, judecând după urmele întipărite adânc pe faţa şi gâtul „combatanţilor” pare a fi fost dusă cu sticle ciobite. La această oră poliţiştii cercetează cazul sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire şi alte violenţe.

Versiunea lui Mureşan: ”Am fost atacat pentru o ceartă mai veche”!

Alexandru Lazăr Lăcătuş, un tânăr muncitor în construcţii se afla în noaptea cu pricina într-o cârciumă din localitatea natală, Mintiu Gherlii. După ce a consumat un număr de sticle de bere a dat cu ochii de un tânăr de aceeaşi vârstă cu el, Mihai Emanuel Mureşan, din localitatea învecinată, Nicula, cu care avea o duşmănie mai veche şi la rândul său client al barului respectiv. A doua zi de la producerea evenimentului, cei doi – sosiţi în sediul I.M.L. Cluj, pentru a-şi scoate certificat medico-legal – fac declaraţii identice: anume că fiecare a fost atacat de celălalt fără vreun motiv plauzibil, în afara duşmăniei lor mai vechi. Explică Mihai Mureşan, având un plasture aplicat pe gât : „Prima dată acest băiat, Lazăr, s-a aşezat la masa mea şi m-a întrebat dacă mai ţin minte cum m-am legat de el în urmă cu mai multe luni. Eu i-am zis să mă lase în pace, fiindcă nu mai doresc să lungesc povestea aceea. Atunci, furios, m-a lovit cu pumnul în faţă, la care am replicat şi eu cu un pumn, ca să mă apăr. Apoi, ceilalţi consumatori aflaţi în bar ne-au despărţit. Şi, cum stăteam deoparte, o sticlă – aruncată de Lazăr – a zburat prin aer şi mi-a provocat o rană adâncă la gât”.

Povesteşte mai departe că în secunda următoare cineva din bar a sunat la numărul de urgenţă 112 şi o ambulanţă sosită la fața locului l-a transportat la Spitalul Municipal Gherla. Acolo, medicii i-au acordat primul ajutor şi i-au cusut rana cu trei copcii, iar poliţiştii – veniţi şi ei între timp la secţia de Urgenţă – i-au recomandat să se prezinte la I.M.L. Cluj pentru a-şi scoate un certificat medico-legal. Cât despre rana adâncă de pe obrazul lui Lăcătuş Lazăr, acesta emite o idee îndrăzneaţă: aceea că Lazăr şi-ar fi provocat-o de unul singur, ca să scape de consecinţele faptei sale şi să afirme că şi el a fost agresat, la rândul său. Însă, fiind invitat să intre în cabinetul de la I.M.L., ghinion pentru tânăr: medicii de la Gherla au omis să-i elibereze actele de ieşire din spital, astfel că legiştii i-au recomandat lui Mureşan să se întoarcă doar după ce hârtiile medicale sunt în regulă.

Miercuri, 21 decembrie, tânărul e prezent din nou, cu promptitudine, în sediul I.M.L. Cluj, de data aceasta cu actele cerute de medici asupra lui. După ce l-au examinat, aceştia i-au eliberat lui Mihai Mureşan un certificat în care i-au recomandat între opt şi nouă zile de îngrijiri medicale. Apoi, înainte de a părăsi sediul I.M.L. Cluj, victima a mărturisit reporterului Gazeta de Cluj că, pe baza actului emis va întocmi plângere penală împotriva lui Lazăr Lăcătuş şi nu-l va ierta sub nicio formă pentru răul pricinuit.

Versiunea lui Lazăr Lăcătuş: „El m-a atacat primul”!

Luni, 19 decembrie, după primul dialog cu Mihai Emanuel Mureşan, din Nicula, purtăm o discuţie şi cu celălalt protagonist, Lazăr Lăcătuş, la rândul său un tânăr în vârstă de 24 de ani, din comuna Mintiu Gherlii, locul unde a avut loc, de altfel şi însângeratul conflict dintre cei doi. Şi acesta mărturiseşte fără să şovăie o secundă, că a fost atacat de Mureşan: “M-am certat cu individul respectiv în bar. Când a început scandalul eu i-am dat o palmă – iar el mie doi pumni . Apoi, nu ştiu cum se face – înainte să ne despartă nişte consumatori- brusc m-am trezit tăiat pe obraz cu un obiect ascuţit, o sticlă sau un box, ceva. Eu, ca să n-o mai lungesc am ieşit din local şi am mers pe jos vreo trei sute de metri – până când am simţit cum sângele îmi curge, abundent. M-am întors la bar – ca să mă spăl – însă între timp acesta fusese închis. Atunci m-a văzut un prieten care, speriat, a sunat la numărul 112 şi o salvare a venit curând şi m-a dus apoi la Spitalul Municipal din Gherla. Acolo, medicii mi-au acordat primul ajutor şi mi-au cusut rana cu şase copcii”. Tânărul este poftit în cabinetul de consultaţii al I.M.L., dar are şi el ghinion, asemeni duşmanului său: în încelştarea din ajun se pare că îşi pierduse, pe undeva actele, astfel că a fost şi el trimis în localitatea unde domiciliază pentru a i se emite un act provizoriu, pe baza căruia să fie la rândul său examinat. Aşa că, pleoştit, părăseşte instituţia medicală clujeană – însă nu înainte de a-i oferi reporterului Gazeta de Cluj numărul său de telefon.

Miercuri , 21 decembrie – la două zile de la discuţia avută cu el – îl apelăm pe acesta pentru a afla care-i motivul care l-a determinat să nu se prezinte, deocamdată, la I.M.L. Cluj şi ce are de gând să întreprindă în continuare. Amabil, Lazăr Lăcătuş ne-a mărturisit că va veni doar zilele următoare la Cluj-Napoca, după Crăciun, imediat după ce Primăria comunei Mintiu Gherlii îi va elibera un act provizoriu de identitate, în locul celui pierdut. “Oricum, să ştiţi că mă duc şi eu până-n pânzele albe împotriva individului acesta, fiindcă mă consider cel agresat, şi – să n-aibă grijă! – depun şi eu plângere penală cât de curând împotriva lui”.

Punctul de vedere al I.P.J. Cluj

“La data de 18 decembrie a.c., în jurul orei 04:30, Poliţia a fost sesizată prin apel 112 de către un bărbat, de 24 de ani, din localitatea Nicula, comuna Fizeşu Gherlii, cu privire la faptul că, în timp ce se afla într-un local public, a fost agresat fizic de către un bărbat din Mintiu Gherlii, pe fondul consumului de alcool.

La acea dată, persoana vătămată a fost preluată de către un echipaj de ambulanţă şi transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, cadru legal în care se vor stabili circumstanţele exacte în care s-a produs acest incident”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.