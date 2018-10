Donald Trump: N-am băut în viaţa mea un pahar de alcool

In timpul unei conferinţe de presa de la Casa Alba preşedintele Statelor Unite a marturisit ca nu bea alcool, iar acest lucru se numara printre rarele sale calitaţi.

„Uitaţi ce e, eu nu beau. Pot sa spun sincer ca nu am baut, in viaţa mea, o bere. E una dintre puţinele mele calitaţi. Nu beau. Cand vrea cineva sa ştie ceva bun despre mine spun: N-am baut, in viaţa mea, un pahar de alcool. Nu am baut niciodata alcool. Dintr-un motiv sau altul. Va imaginaţi cum ar fi fost s-o fi facut, ce dezastru aş fi fost? Aş fi fost cel mai rau din lume. Dar n-am baut niciodata”, declara Donald Trump. Preşedintele american a fost intrebat despre relaţia cu alcoolul la petrecerile judecatorului Brett Kavanaugh, candidatul sau pentru Curtea Suprema, care este acuzat de agresiune sexuala la inceputul anilor 80, insa a reuşit sa evite raspunsul. Trump a recunoscut ca judecatorul nu este “perfect” pe acest subiect, dar a avertizat ca nici senatorii democraţi nu sunt “ingeri”. Jurnalista Cecilia Vega de la ABC News a vrut sa afle mai multe despre cazul Kavanaugh (scandalul momentului in SUA), insa Trump i-a spus ca „niciodata nu gandeste”, chiar inainte ca aceasta sa ii adreseze o intrebare, dupa care a afirmat ca prefera sa vorbeasca despre subiecte legate de comerţ.

Sursa: enational.ro