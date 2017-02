Doru Ciuban, şeful Biroului Vamal al Aeroportului Cluj Napoca, condamnat la închisoare cu suspendare

Şeful Biroul Vamal Aeroport Cluj-Napoca, Doru Ciuban, este înşurubat în această funcţie chiar dacă anul trecut el a fost condamnat penal cu suspendare la nouă luni de închisoare pentru că a fost prins băut la volan. Culmea ironiei face ca înainte ca Ciuban, care a fost şi directorul coordonator al Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj, să ocupe acest post, funcţia i-a aparţinut lui Florin Modrea, acuzat de luare de mită. După ce Ciuban a ajuns şeful Biroului Vamal al Aeroportului Cluj Napoca, postul de şef al Direcţiei Judeţene Vamale Cluj a ajuns la Călin Vesa, şi el implicat într-un dosar penal.

Vama clujeană, ca şi restul regionalelor din ţară, sunt aflate în sfera de influenţă a lui Vasile Blaga. La Cluj situaţia este ieşită din comun deoarece, în ultimul timp, persoanele care au acces în funcţiile de conducere ale vămii clujene s-au pricopsit cu acuzaţii sau acuzaţii penale.

Spre exemplu, actualul şef al Biroului Vamal Aeroport Cluj Napoca, Doru Ciuban, a fost condamnat anul trecut la o pedeapsă de nouă luni de închisoare cu suspendare pentru că a fost prins condus băut. Cu toate acestea, chiar dacă are o condamnare la activ, nimeni nu l-a deranjat până acum pe Ciuban.

”Condamnă pe inculpatul Ciuban Doru la următoarea pedeapsă: – 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, prev. şi ped. de art. 336 alin.1 C.pen., cu aplicarea art. 396 al. 10, C. proc. pen. În baza art. 83 alin. (1), (3) C. pen. amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 82 C. pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 85 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Cluj la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 86 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) – e) se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Cluj. În baza art. 404 alin. (3) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere. În baza art. 275 alin 1, 2 C.proc. pen. obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare”, arată soluţia pe scurt a actului de condamnare. Ulterior, într-o şedinţă de Cameră de consiliu, Ciuban a reuşit să schimbe soluţia în sensul că a înlocuit termenul de ”condamnă” cu cel de ”stabileşte”.

Soţia lui este Corina Ciuban, director executiv în cadrul Primăriei Cluj Napoca. Şi ea a avut de-a face cu procurorii DNA, dar nu în calitate de inculpat, ci de ”sursă”.

Modrea condamnat cu suspendare

Înainte de a fi şeful Biroului Vamal din cadrul aeroportului clujean, Doru Ciuban a avut o funcţie mult mai importantă, cea de director coordonator al Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj.

Înainte de el, această funcţie a fost ocupată de MODREA ALAIN FLORIN care a fost condamnat cu suspendare în 2013.

Potrivit procurorilor DNA, ”MODREA ALAIN FLORIN, şef al Serviciului Inspecţie Fiscală şi Control Ulterior din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de luare de mită şi

ZUR MOSHE, cetăţean israelian, administrator la S.C. LAURA MODEL S.R.L., în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de trafic de influenţă şi dare de mită. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt: În perioada 10 – 16 martie 2011, inculpatul Zur Mosche a pretins şi primit de la un denunţător, administrator al unei societăţi comerciale din Cluj, suma de 12.000 de euro pentru a o remite inculpatului Modrea Alain Florin, şef serviciu în cadrul Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale (D.R.A.O.V.) Cluj, în scopul de a-l determina pe acesta să se implice în întocmirea unui act de control favorabil respectivei societăţi comerciale. În cursul lunii februarie 2011, echipa de control din cadrul D.R.A.O.V. îi comunicase denunţătorului că au fost descoperite probleme grave şi că vor fi calculate retroactiv accize, taxe vamale şi accesorii pentru mărfuri importate de firma sa în decursul a cinci ani.

Astfel, pentru a emite o decizie de impunere care să stabilească o amendă în cuantum mai mic precum şi taxe şi impozite mai mici de plată în sarcina societăţii denunţătorului, la data de 16 martie 2011, Modrea Alain Florin a primit de la inculpatul Zur Mosche suma de 4.000 de euro cu titlu de mită, fiind prins în flagrant de procurorii anticorupţie.

La data de 17 martie 2011, Tribunalul Cluj a admis propunerea procurorilor anticorupţie şi a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor Modrea Alain Florin şi Zur Mosche pe un termen de 29 de zile.

Omul lui Blaga

După ce Doru Ciuban a plecat din funcţia de director coordonator al Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj, postul a fost ocupat de Călin Vesa. Nici el nu a fost ocolit de ”blestemul” dosarelor penale. Vesa a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală şi este acuzat de procurori că este implicat într-un tun de 2,5 milioane de euro. Vesa este cunoscut ca fiind unul dintre protejaţii lui Vasile Blaga, făcând parte din aceeaşi linie de partid. De asemenea, şeful Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj face parte din cercul de interese al lui Adrian Tărău, un controversat om de afaceri din zona Bihorului. Vesa, împreună cu ceilalţi şefi din cadrul Vămii care au fost trimişi în judecată sunt cercetaţi pentru o serie de afaceri frauduloase cu combustibil.

Procurorii DNA Oradea i-au trimis în judecată pe MĂRGINEAN RADU TRAIAN, la data faptelor şef al Autorităţii Naţionale a Vămilor şi vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, IGNAT SERGIU ADORIAN, la data faptelor inspector vamal în cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, SELEŞ GHEORGHE CONSTANTIN, la data faptelor director adjunct al Direcţiei Supraveghere Accize şi Operaţiuni Vamale din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, VESA CĂLIN VALER, la data faptelor director executiv al Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj, VIDICAN OVIDIU DORIN, la data faptelor şef Serviciu Antifraudă Fiscală şi Vamală în cadrul Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj, SOTOC CORNELIU CRĂCIUN, la data faptelor director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Bihor şi BACIU AURELIAN SIMEON, la data faptelor şef Birou supraveghere accize din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Bihor, în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, BUNA GEORGE CRISTIAN şi COSTEA VASILE OVIDIU, comisari în cadrul Gărzii Financiare Bihor, la data faptelor, în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

Vesa legat de Adrian Tărău, arestat în 2001 pentru contrabandă cu combustibil

Numele lui Călin Vesa este legat şi de cel al lui Adrian Tărău, fiul fostului prefect PSD de Bihor, Aurel Tărău. În luna aprilie 2001, Adrian Tărău a fost arestat pentru contrabandă cu produse petroliere. În numerele din anii trecuţi, Gazeta de Cluj a arătat că directorul Călin Vesa a fost şi subiectul unui amplu raport al serviciilor de informaţii, raport ce făcea referire la aspecte privind contrabanda cu produse petroliere.

Pe linie de partid…

Călin Vesa a fost adjunctul lui Vasile Blaga. În 2005, după ce Blaga a devenit ministru de Interne, Călin Vesa a fost numit director al Direcţiei Vamale Regionale Cluj, care cuprinde toate judeţele din nord-vestul României (Bihor, Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Bistriţa şi Cluj). Din 1991, Vesa a lucrat ca şi controlor vamal la Vama Borş. În 1993 a ajuns şef al Brigăzii de supraveghere şi control vamal având atribuţii de control ulterior al vămuirii la agenţii economici. Din 2001 a lucrat ca director executiv la DRV Oradea, iar din 2007 este director executiv al Direcţiei Regionale de Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj.

Sebastian Albescu