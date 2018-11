Dosar la DIICOT privind finanțarea #REZIST. Dovada că Soros este implicat în protestele din România

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (DIICOT) a declanșat o amplă investigație privind finanțarea Mișcării #Rezist. Acțiunea a fost demarată în urma unor suspiciuni că prin Mișcarea #Rezist s-a constituit un grup infracțional organizat prin care s-au efectuat operațiuni de spălare de bani.

Potrivit luju.ro este vorba de finantarea grupărilor violente de stradă (care in ultima perioada speriate ca au intrat in vizorul autoritatilor si-au redus subit activitatea) si care au organizat in anii 2017 si 2018, si mai ales in data de 10 august 2018, actiuni impotriva ordinii constitutionale – pedepsite de art. 397 Cod penal – in scopul daramarii guvernarii PSD-ALDE.

Surse judiciare au afirmat că ar fi vizate mai multe tranzactii cu cryptomonede (ex. Bitcoin) care au fost realizate dintr-un „portofel virtual” (wallet) utilizat de mai multe asociatii, ONG-uri sau fundatii din Romania afiliate/colaboratoare cu miscarea #REZIST.

Din aceste tranzacții a fost obținută, în perioada 2015-2018, suma de 14,9 milioane de dolari din 403 tranzacții. Acești bani au fost folosiți la organizațiile care au promovat acțiunile de stradă din această perioadă, inclusiv cea din 10 august din acest an, din Piața Victoriei.

Conform procurorilor DIICOT, sumele mari de bani ar proveni de la Fundatia Stefan Batory din Polonia sponsorizată de miliardarul George Soros.

Informațiile obținute de DIICOT despre tranzacțiile din portofelul virtual #REZISTpot reprezenta prima legătură concretă dintre sponsorizarile controversatului miliardar Geroge Soros si protestele anti-guvernamentale din Romania.

Potrivit unor indicii care se afla in atentia anchetatorilor, printre beneficiarii sumelor de bani primite din acest portofel de la Fundatia Stefan Bathory nu s-au numarat doar grupari #rezist, ci si mai multe organizatii non-gvernamentale cunoscute in mediul online ca sustinatoare fervente ale DNA, Iohannis, Ciolos, USR etc, precum: Declic, VaVedem, Coruptia Ucide, Oradea Civic, Funky Citizens, Just, Casa Jurnalistului, Vice.com sau Rezistenta TV (care gazduia interviurile cu fosta sefa DNA Laura Codruta Kovesi, Monica Macovei, Raluca Pruna etc).

ursele apropiate dosarului DIICOT, au mai confirmat ca in saptamanile premergatoare protestelor din 10 august, din „protofelul” de bitcoin #REZIST au fost retrase sume de ordinul sutelor de mii de euro.

Beneficiarii portofelului #Rezist au folosit sistemul „localbitcoins” prin care se pot converti sume echivalente pana la 1 milion de euro, tranzactia fiind cunoscuta doar de catre cei doi corespondenti ai tranzactiei.

Pentru a se pierde urma finanțării s-a folosit metoda de plăți online „Blockchain” care nu are un singur administrator. S-au folosit un generator IP din alte locații din lume pentru ca tranzactiilor sa li se piarda urma prin nenumarate servere si sa nu poata fi urmarite de autoritatile romane.

Trebuie remarcat faptul că DIICOT a început o anchetă care părea de neconceput în anii de apogeu ai statului paralel.

Detalii, pe luju.ro.