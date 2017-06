Dosarele pierdute de DNA în 2017. Lista cu achitarile primite de inculpati

Lumeajustitiei.ro dezvaluie in cele ce urmeaza date tinute la secret de catre parchetul lui Kovesi. Caci DNA se lauda pe pagina de internet cu condamnarile pe care le obtine in instante, dar nu face nicio precizare despre achitarile pe care le incaseaza. Iar acestea nu sunt deloc putine.

De la inceputul acestui an, mai exact incepand cu 31 ianuarie 2017 si pana in prezent, DNA a suferit nu mai putin de 95 de achitari definitive sau in prima instanta. Este o cifra pe care o inaintam pe baza dosarelor DNA in care stim ca s-au pronuntat solutii, insa este foarte posibil ca numarul achitarilor sa fie mai mare, sa existe si alte cauze in care judecatorii au desfiintat acuzatiile procurorilor, dar despre care inca nu avem cunostinta. Totodata, mai exista dosare in care solutiile au fost atat de condamnare cat si de achitare, precum cel al fostului sef al Parchetului Judecatoriei Beius, Ioan Gligor Sabau, achitat pentru 17 pretinse infractiuni si condamnat pentru 2 presupuse infractiuni.

De asemenea, este foarte probabil ca achitarile pronuntate in prima instanta sa ramana definitive dupa apel, mai ales in cazul celor dispuse pe motiv ca „nu exista probe” sau „fapta nu exista”. Ca sa nu mai vorbim despre dosarele de abuz in serviciu, in care s-au dat achitari in prima instanta in baza Deciziei CCR 405/2016 si in care este evident ca solutia se va pastra si in apel.

Ca sa facem o comparatie, in anul 2016, achitarile definitive ale DNA au fost de 134. Astfel, daca ritmul din primele cinci luni va continua, in mod sigur in 2018 Laura Kovesi, daca se va mai afla in fruntea DNA, va prezenta o rata record de achitari.

Prezentam lista achitarilor incasate de DNA in perioada 31 ianuarie 2017 – 7 iunie 2017:

31 ianuarie 2017 – Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus achitarea fostului deputat PNL Ludovic Orban. Hotararea a fost pronuntata in dosarul in care procuroarea DNA Claudia Rosu (plecata intre timp la Parchetul Curtii de Apel Bucuresti) l-a trimis in judecata pe Orban pentru folosirea influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Solutia de achitare a fost dispusa in baza art. 16 alin. (1) lit. b teza I din Codul de procedura penala – „fapta nu este prevazuta de legea penala”.

Sentinta nu este definitiva.

22 februarie 2017 – Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus achitarea a 29 de inculpati intr-un dosar de abuz in serviciu. Sentinta judecatorilor Dan Marius Foitos, Rodica Aida Popa si Ionut Matei a fost luata in baza art. 16 alin. (1) lit. b teza I din Codul de procedura penala – „fapta nu este prevazuta de legea penala”.

6 martie 2017 – Tribunalul Alba a hotarat achitarea a nu mai putin de 27 de inculpati trimisi in judecata pentru pretinse infractiuni de abuz in serviciu, complicitate la abuz in serviciu si spalare de bani. Achitarile au fost dispuse in baza art. 16 alin. (1) lit. b teza I din Codul de procedura penala – „fapta nu este prevazuta de legea penala”.

23 martie 2017 – Curtea de Apel Galati l-a achitat pe comisarul de politie Mircea Rusu, fost sef al Sectiei 6 Politie Rurala Tecuci din cadrul Politiei Municipiului Tecuci, pentru abuz in serviciu, in baza art. 16 alin. (1) lit. b teza I din Codul de procedura penala – „fapta nu este prevazuta de legea penala”. In acelasi dosar, Curtea de Apel Galati a mentinut achitarea dispusa inca de la fond in cazul altor 3 politisti.

Achitarea este definitiva.

31 martie 2017 – Curtea de Apel Iasi a dispus achitarea notarului Mihai Suleap, trimis in judecata pentru un pretins abuz in serviciu. Sentinta a fost luata in baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de procedura penala – „fapta nu este prevazuta de legea penala”.

4 aprilie 2017 – Tribunalul Arad a hotarat achitarea fostului primar al localitatii Vinga, Lucian Viorel Stoicu, acuzat de folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata si fals in declaratii. Pentru primele doua pretinse infractiuni, sentinta a fost dispusa in baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul de procedura – „fapta nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege”, iar in cazul celei de-a treia infractiuni in baza art. 16 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura penala – „fapta nu exista”.

4 aprilie 2017 – Tribunalul Constanta a dispus achitarea a cinci inculpati trimisi in judecata pentru presupuse infractiuni de mita. Instanta a hotarat achitarea celor cinci inculpati in baza art. 16 alin. (1) lit. c) – „nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea”.

10 aprilie 2017 – Tribunalul Suceava l-a achitat pe vamesul Dumitru Nicolaica, acuzat de luare de mita, pe motiv ca ar fi primit o sacosa cu alimente. Achitarea a fost data in baza art. 16 alin. (1) lit. a) – „fapta nu exista”.

19 aprilie 2017 – Judecatorii Curtii de Apel Alba Iulia au decis achitarea fostului primar al municipiului Bacau Romeo Stavarache pentru infractiunea de tentativa la abuz in serviciu. Achitare s-a dat si in cazul altor doi inculpati, pentru acuzatii de tentativa la abuz in serviciu si uz de fals. Solutiile au fost pronuntate in baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de procedura penala – “fapta nu este prevazuta de legea penala” si in baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza II din Codul de procedura penala – „fapta nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege”.

Decizia este definitiva.

25 aprilie 2017 – Tribunalul Bihor a dispus achitarea comisarului sef Gheorghe Sava pentru toate cele cinci pretinse fapte de abuz in serviciu si pentru pretinsa fapta de fals intelectual. Achitarile au fost date in baza art. 16 alin. (1) lit. a din Codul de procedura penala – „fapta nu exista”, si in baza art. 16 alin. (1) lit. b din Codul de procedura penala – „fapta nu este prevazuta de legea penala sau nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege”.

13 aprilie 2017 – Curtea de Apel Bucuresti a decis achitarea expertelor Ileana Roxana Cernea si Elena Valentina Musuoriu. Cernea fusese trimisa in judecata pentru favorizarea faptuitorului, abuz in serviciu si fals intelectual, iar Musuroiu pentru complicitate la favorizarea faptuitorului si complicitate la abuz in serviciu. Decizia a fost luata in baza art. 16 alin. (1) lit. b din Codul de procedura penala – „fapta nu este prevazuta de legea penala sau nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege”. Pe acelasi temei, Curtea de Apel Bucuresti a mentinut achitarea expertului Liviu Macovei, acuzat de complicitate la abuz in serviciu, care fusese achitat inca de la fond.

Decizia este definitiva.

8 mai 2017 – Tribunalul Prahova a hotarat achitarea primarului Iulian Popa, din comuna Secaria, trimis in judecata pentru instigare la infractiunea continuata de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacate sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave, si instigare la infractiunea continuata de inselaciune, cu consecinte deosebit de grave. Solutia a fost data in temeiul art. 16 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura penala – „fapta nu exista”. Un al doilea inculpat, Romulus Mancila, a fost achitat in baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul de procedura penala – „fapta nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege”.

10 mai 2017 – Tribunalul Bihor l-a achitat pe George-Horia Faraianu, consilier personal al primarului comunei Holod, trimis in judecata pentru complicitate la abuz in serviciu si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Temeiul achitarii a fost, pentru infractiunea de complicitate la abuz in serviciu, art. 16 alin. (1) li. a) Cod procedura penala – „fapta nu exista”, iar pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata art. 16 alin. (1) lit. b teza I Cod de procedura penala – „fapta nu este prevazuta de legea penala”.

17 mai 2017 – Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a achitat pe sotii Ioan si Daniela Sava, trimisi in judecata pentru santaj. Decizia a fost data in baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de procedura penala, potrivit caruia “fapta nu este prevazuta de legea penala”.

Decizia este definitiva.

26 mai 2017 – Tribunalul Bucuresti a dispus achitarea fostului presedinte al Consiliului Judetean Ialomita, Vasile Silvian Ciuperca, si a altor 10 inculpati. Achitarile au fost dispuse in temeiul art. 16 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura penala – „fapta nu exista”, precum si in baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de procedura penala – „fapta nu este prevazuta de legea penala”.

31 mai 2017 – Curtea de Apel Oradea a hotarat achitarea procuroarei Adriana Ardelean de la Parchetul Judecatoriei Beius, acuzata de abuz in serviciu. Achitarea s-a dat in baza art.16 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de procedura penala – „fapta nu este prevazuta de legea penala”. In acelasi dosar, un alt inculpat, Mihai Lupas, a fost achitat pentru infractiunea de influentare a declaratiilor, tot in temeiul art.16 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de procedura penala – „fapta nu este prevazuta de legea penala”.

7 iunie 2017 – Curtea de Apel Oradea l-a achitat pe comisarul Virgil Popa, din cadrul Garzii Financiare Bihor, pentru trafic de influenta. Popa a fost achitat in temeiul art. 16 alin. (1) lit. c din Codul de procedura penala – “nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea”.

Decizia este definitiva.

