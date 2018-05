Dosarul Excavatorul s-a împotmolit la Tribunalul Cluj în achitări şi pedepse cu suspendare

Operaţiunea Excavatorul, în care DIICOT a trimis în judecată mai multe persoane acuzate de furtul unor utilaje de mare tonaj din ţări europene, a fost ”dezumflată” de judecătorii clujeni. Dacă procurorii DIICOT au estimat că cei trimişi în judecată au furat aproximativ 30 de utilaje (excavatoare, buldozere, etc) cauzând un prejudiciu de vreo două milioane de euro, judecătorii clujeni au dat pedepse cu suspendare şi achitări!

La începutul anului 2011, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a 16 inculpaţi, dintre care şase în stare de arest preventiv, pentru constituire a unui grup infracţional organizat şi furt calificat cu consecinţe deosebit de grave.

Potrivit DIICOT, Danci Laurian Dumitru, Steţco Vasile, Mihali Nicoară, Timiş Dumitru, Timiş Ion, Muncaciu Ioan, Călin Dorin Marian, Pap Zoltan, Danci Ioan, Barth Horst, Goia Ioan, Solomon Ioan, Şteţco Toader, Hazota Vasile Raul, Zisu Zisu şi Timiş Ioan au constituit, în perioada ianuarie – iulie 2009, un grup infracţional organizat, care acţiona pe raza oraşului Borşa, judeţul Maramureş, specializat în sustrageri de vehicule rutiere şi utilaje de construcţii de mare forţă (excavatoare, macarale, buldozere) din spaţiul comunitar şi anume din Italia, Franţa, Belgia, Cehia, Marea Britanie şi Olanda.

Utilajele sustrase erau transportate pe timp de noapte, cu trailere speciale, în România, membrii grupării profitând de faptul că transporturile efectuate între ţările membre ale Uniunii Europene nu mai sunt supuse controlului vamal.

Potrivit rechizitoriului, prima captură de vehicule furate a fost făcută în data de 5 februarie 2009, când, în PCTF Borş, Vasile Şteţco a fost prins introducând în ţară şase utilaje care, după verificări, s-a constatat că erau furate din Franţa. Ulterior, la 4 aprilie 2009, poliţiştii de frontieră din Vişeul de Sus l-au depistat pe Şteţco cu ocazia unui control rutier pe DN18 în localitatea Moisei. Ei au încercat să-l oprească în trafic pe Şteţco, care se afla la volanul unui ansamblu rutier, dar acesta a refuzat să tragă pe dreapta continuându-şi drumul către centrul localităţii Moisei. Într-un final,ansamblul rutier a fost oprit, iar poliţiştii au trecut la verificarea documentelor de transport. Iniţial, Şteţco a declarat că transportă cherestea, dar la deschiderea semi-remorcii s-a constatat că în camion se află două utilaje de construcţii.

După verificări s-a stabilit că cele două utilaje transportate erau furate din Franţa şi Belgia. Ulterior, anchetatorii au descoperit numeroase utilaje depozitate în diferite parcuri auto aparţinând unor societăţi comerciale care s-au dovedit a fi furate. Pentru multe dintre ele existau deja plângeri formulate de proprietarii de drept din ţările europene din care erau sustrase.

Pronunţare amânată de nouă ori

În mod normal, pronunţarea în acest caz ar fi trebuit să aibă loc la începutul anului, dar judecătorii de la Tribunalul Cluj au amânat de nouă ori emiterea unei sentinţe.

La mijlocul acestei luni, Tribunalul Cluj a emis următoarea sentinţă privitoare la inculpaţii din dosarul ”Excavatorul”.

Privitor la MIHALI (BÎNDRIŞ) NICOARĂ, instanţa clujeană a recunoscut sentinţa Tribunalului de Mare Instanţă din Nancy – Franţa pronunţată în data de 13.02.2014, prin care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare.

Pe de altă parte, judecătorii clujeni l-au achitat pe MIHALI (BÎNDRIŞ) NICOARĂ de mai multe acuzaţii.

În privinţa lui Timiş Dumitru, Tribunalul Cluj a recunoscut sentinţa din Franţa prin care Timiş a fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunilor de: – furt în grup infracţional organizat, fapte săvârşite în data de 18 noiembrie 2008 în localitatea Nuits St. Georges – Franţa, – tentativă la furt în grup infracţional organizat, fapte săvârşite în data de 18 noiembrie 2008 în localitatea Nuits St. Georges – Franţa, – furt calificat în două circumstanţe, fapte săvârşite între 17 şi 18 octombrie 2008 în localitatea Wasselonne – Franţa, – furt calificat în două circumstanţe, fapte săvârşite între 6 şi 7 noiembrie 2008 în localitatea Andrezieux Boutheon – Franţa, – tentativă la furt în grup infracţional organizat, fapte săvârşite între 17 şi 18 octombrie 2008 în localitatea Wasslonne – Franţa, – furt în grup infracţional organizat, fapte săvârşite între 16 şi 17 octombrie 2008 în localitatea Entzheim – Franţa, – furt în grup infracţional organizat, fapte săvârşite între 20 şi 21 mai 2009 în localitatea Macon – Franţa, – tentativă la furt în grup infracţional organizat, fapte săvârşite la data de 5 martie 2009 în localitatea Montoy Flanville – Franţa, şi – participare la constituirea unui grup infracţional organizat în vederea săvârşiri de infracţiuni pedepsite cu cel puţin 5 ani închisoare, fapte săvârşite în perioada 17.10.2008-21.05.2009.

Om de afaceri din Cluj Napoca conectat la maramureşenii din Dosarul ”Excavatorul”

Pe de altă parte, Tribunalul Cluj l-a condamnat pe TIMIŞ DUMITRU la 2 (doi) ani închisoare şi a dispus confiscarea unui telefon mobil şi mai multe cartele SIM ridicate de la inculpat cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare, a sumei 2.000 euro, 317 lei, şi 16.000 forinţi, găsiţi asupra inculpatului la momentul efectuării percheziţiei domiciliare la domiciliul acestuia. Printre bunurile pe care instanţa clujeană i le-a restituit lui Timiş se numără şi cărţile de vizită ale lui DANIEL RAITA (om de afaceri din Cluj Napoca implicat în câteva afaceri imobiliare) şi MARIN BRĂGARU (avocat şi politician PSD din Maramureş)

De asemenea, judecătorii clujeni au decis să scadă din durata pedepsei aplicate inculpatului Timiş Dumitru, perioada în care inculpatul a fost arestat preventiv, din data de 17.07.2009 până la data de 30.10.2009 şi l-au obligat să plătească în favoarea statului cheltuielile judiciare în sumă de 10.000 lei.

Suspendări şi achitări pe bandă rulantă

Ion Timiş (Ogaru) a fost condamnat la 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire şi achitat de săvârşirea infracţiunilor de grup infracţional organizat şi complicitate la furt cu consecinţe deosebit de grave deoarece judecătorii clujeni au constat că nu există probe că inculpatul ar fi comis această faptă. Ion Timiş (Ogaru) a mai fost condamnat să plătească în favoarea statului cheltuielile judiciare în sumă de 5.000 lei.

Muncaciu Ioan a fost condamnat la un an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, un an şi jumătate pentru complicitate la furt în formă continuată. În final, instanţa a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani şi 6 luni şi la muncă în folosul comunităţii pe care să o presteze la Primăria Cluj Napoca sau în cadrul Asociaţiei Filantropice Medical Creştine Cluj Napoca.

În cadrul sentinţei, Muncaciu a fost achitat de săvârşirea infracţiunii de grup infracţional organizat, deoarece nu există probe că inculpatul ar fi comis această faptă. El a fost obligat să plătească în favoarea statului cheltuielile judiciare în sumă de 6.000 lei.

CĂLIN DORIN MARIAN a fost achitat din lipsă de probe de acuzaţiile de grup infracţional organizat, tăinuire şi complicitate la furt cu consecinţe deosebit de grave, deoarece nu există probe că inculpatul a comis faptele.

În privinţa lui PAP ZOLTAN, judecătorii clujeni au recunoscut sentinţa dată în Franţa prin care a fost condamnat la 18 (optsprezece) luni închisoare pentru mai multe furturi comise în Franţa. Lui Pap i s-au confiscat o serie de documente cu stampila SC Borlemn Company SRL, suma de 1.100 RO, un paşaport expirat şi 3 genţi de voiaj în care s-au găsit mai multe documente.

Unul dintre maramureşeni avea arme de foc

Ioan Danci (Cătună) a fost condamnat la câteva luni de închisoare şi achitat pentru infracţiunea de grup infracţional organizat, deoarece nu există probe că inculpatul ar fi comis această faptă. El a fost obligat să plătească statului cheltuielile judiciare în sumă de 5.000 lei.

BARTH HORST, GOIA IOAN, SOLOMON IOAN au fost achitat deoarece nu există probe că inculpatul a comis faptele.

În ceea ce îl priveşte pe Hazotă Vasile Raul a fost recunoscută sentinţa din Franţa în care a fost condamnat la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, iar instanţa clujeană l-a mai condamnat la 1 (un) an 9 (nouă) luni şi 14 (paisprezece) zile închisoare. Lui Hazotă i s-au confiscat documente, chei şi 6500 de euro, deoarece au fost dobândite prin comiterea faptelor.

ZISU ZISU a fost condamnat la 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, cu suspendare, şi la muncă în folosul comunităţii la Primăria Constanţa sau în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanţa. El a fost achitat de infracţiunea de grup infracţional organizat din lipsă de probe.

Ioan Timiş (Roşcatu) a primit trei ani de închisoare şi a fost achitat de acuzaţia de infracţiune de grup infracţional organizat, deoarece fapta nu este prevăzută de legea penală. Judecătorii au dispus confiscarea a mai multe telefoane şi cartele prepay care au fost folosite la comiterea faptelor. Lui Timiş i s-au confiscat aproape 8.000 de euro, o invitaţie având antetul MAI, Serviciul de Investigaţii a Fraudelor, respectiv ştampila unităţii – document necompletat, arme de foc, muniţie, ochelari militari pentru vedere nocturnă.

Braconaj plătit în instanţele clujene cu 16.000 de euro

Ioan Timiş a mai judecat în instanţele clujene pentru braconaj şi a fost pus să plătească 16.000 euro, contravaloarea animalului vânat, fără vreo altă pedeapsă.

În septembrie anul trecut, judecătorii clujeni i-au condamnat pe Ion Timiş şi pe Iosif Danci la închisoare cu suspendare, la plata unor despăgubiri către Ministerul Mediului de 16.000 de euro, iar în mărinimia lor, magistraţii le-au înapoiat puştile pe care puseseră sechestru.

Mai mult, pedeapsa cu suspendare a fost emisă în situaţia în care Iosif Danci este pădurar, iar celălalt braconier, Ion Timiş, este recidivist, el mai făcând puşcărie în anii 90.

Cei doi au fost identificaţi cu ajutorul unor tineri curajoşi din Cluj, aflaţi cu cortul pe munte şi care au văzut întreaga scenă. Deşi braconierii erau înarmaţi şi le-au cerut expres să nu sufle o vorbă, studenţii au reuşit să facă câteva poze. Apoi, deşi au aflat că e vorba de interlopi periculoşi, tinerii şi-au învins teama, i-au denunţat la poliţie şi au participat la identificarea lor.

Procurorul nemulţumit de pedepsele administrate la Cluj în cazul de braconaj

Potrivit procurorului Florin Tohătan de la Parchetul Maramureş, Timiş şi Danci ar fi putut primi pedepse de închisoare cu executare, dar cei doi braconieri şi-au recunoscut faptele şi judecătorii au mers pe procedura simplificată a condamnării.

”Suntem nemulţumiţi! Instanţa le-a dat închisoare cu suspendare, deşi unul dintre ei este pădurar! Vreau să facem recurs şi cerem pedeapsă cu executare”, declara anul trecut procurorul. În noiembrie 2016, Ion Timiş a primit 2 ani şi 4 luni închisoare cu suspendare, în situaţia în care este un interlop recidivist, iar Iosif Danci, acuzat de braconaj cinegetic, complicitate la braconaj cinegetic şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, a fost condamnat la 1 an şi 6 luni închisoare cu suspendare, deşi este pădurar.

Procurorul a făcut apel pe latura penală, dar judecătorii clujeni i-au dat cu flit, preferând să se poarte cu mănuşi cu cei doi braconieri.

Un grup cu mai multe roluri

Potrivit rechizitoriului, inculpaţii deţineau în cadrul grupului roluri bine stabilite, în sensul că unii se ocupau cu furtul utilajelor din străinătate, alţii de transportul în România iar o altă parte a grupării se ocupa de depozitarea şi comercializarea utilajelor.

Este important de precizat faptul că, după punerea lor în libertate în România, inculpaţii Danci Laurian Dumitru, Şteţco Vasile, Pap Zoltan şi Şteţco Toader au continuat activitatea infracţională, fiind arestaţi ulterior de către autorităţile judiciare franceze.

Inculpaţii au sustras în total un număr de 30 de utilaje, prejudiciul produs fiind în sumă de 2.000.000 de euro.

Procurorii DIICOT au cooperat în această cauză cu autorităţile judiciare din Belgia şi Franţa, precum şi cu Eurojust, care a facilitat coordonarea activităţilor şi schimbul de informaţii.

”Blondă” negociată pe Litoral

Membrii reţelei de traficanţi ştiau că în zona Sighişoarei există un loc (sediul social al SC Special Auto SRL, administrată de Horst Barth) unde pot fi depozitate utilaje pe o perioadă determinată. Printre cei care au depozitat utilaje sustrase din străinătate la sediul acestei firme se afla şi Dumitru Timiş (Şoani). Acesta a avut un mod diferit de a acţiona şi anume a depozitat vehicule furate atât pe raza judeţului Cluj cât şi la Sighişoara.

La începutul lunii iulie a anului 2009, Laurian Danci a fost contactat telefonic de Şoani pentru a transporta o ”blondă” (utilaj – n.n.) din zona Sighişoara la Medgidia, unde se afla Zisu Zisu, cu care anterior Timiş negociase preţul de vânzare.

Judecătorii n-au văzut probele pentru că dosarul este stufos

În situaţia în care judecătorii clujeni au emis o serie de achitări pe motivul lipsei de probe, trebuie menţionat faptul că dosarul are aproximativ sute de pagini şi este structurat pe 11 volume, care explică şi probează furturile utilajelor. Numai rechizitoriul are peste 300 de pagini şi potrivit probatoriului administrat, începând cu anul 2008, autorităţile judiciar-penale din ţări europene precum Belgia, Franţa sau Germania au deschis dosare penale ce aveau ca obiect furturi de utilaje agricole şi de construcţii. La sfârşitul anului 2008, Belgia s-a adresat României cu o cerere de asistenţă judiciară referitoare la efectuarea unor acte procedurale pe teritoriul ţării noastre.

La data de 17 martie 2009, DIICOT- ­Structura Centrală s-a sesizat din oficiu şi a început verificarea şi monitorizarea unei reţele de crimă organizată, care activa pe raza oraşului Borşa, ocupându-se cu traficarea de vehicule rutiere şi utilaje folosite la lucrări de construcţii, furate din spaţiul comunitar. Utilajele erau introduse în România de membrii reţelei şi apoi comercializate la preţuri sub valoarea de piaţă a acestora, unor societăţi comerciale cu sediul social în mai multe judeţe precum Suceava, Hunedoara, Maramureş, Constanta, etc. Persoanele din reţea aveau roluri bine stabilite în desfăşurarea activităţii infracţionale în sensul că unii se ocupă cu furtul utilajelor din străinătate, alţii de transportul în România, iar o altă parte a grupării se ocupa de depozitare şi comercializare.

Gruparea a fost înfiinţată şi condusă de Laurian Danci, care se folosea de cele două firme ale sale la transportul bunurilor sustrase din UE către România. El a reuşit să recruteze şi alte persoane care au sprijinit activitatea de depozitare, transformare, transportare şi comercializare a vehiculelor furate – Vasile Şteţco (Ovăz), Zoltan Pap, Toader Şteţco (Tutelă), Ion Timiş (Ogaru), Dumitru Timiş (Şoani), Raul Vasile Hazota (Barcan), Ioan Danci (Cătună), IoanTimiş (Roşcatu), Nicoară Mihali (Bândris), Ioan Muncaciu, Barth Horst, Ioan Solomon, Dorin Marian Călin, Ioan Goia, Zisu Zisu.