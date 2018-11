Două judecătoare de la Curtea de Apel Cluj au cerut unui jurnalist să își dezvăluie sursa, fapt ilegal! Avocatul Mihai Lăpușan a refuzat să pună concluzii la proces

Nu stim ce se intampla cu unii judecatori ai Curtii de Apel Cluj sau cu unii de la Tribunalul Cluj, dar e clar ca, in ultima vreme, ura fata de jurnalisti este sentimentul care le altereaza profesionalismul, scrie Victor Lungu pe ziardecluj.ro.

Judecatoarea Raluca Ghisoiu de la Tribunalul Cluj a dat solutii defavorabile (si stupide) in singurele procese pierdute de jurnalistul Liviu Alexa in intreaga cariera (20 de ani de presa). Si nu erau procese oarecare. De exemplu, in cel cu Daniel Metz, cunoscut afacerist clujean, doamna judecator a crezut ca noi suntem prosti si nu stim ca taticul ei, Nicolae Ghisoiu, este fix profesor universitar la FSEGA unde Metz si NTT Data dau lopeti de bani pe programe de sponsorship. Tanti Ghisoiu s-a oparit atat de tare ca i-a dat lui Alexa sa plateasca (in prima instanta, e drept) 200 000 de lei in procesul cu Ovidiu Vasu si clubul Universitatea Cluj. Cea mai mare amenda din istoria presei locale!

Doamna judecator, ati constatat (gresit) ca Alexa a denigrat profesionalismul lui Vasu si al U. Stiti ce s-a intamplat anul asta dupa plecarea lui Alexa de la sectia de baschet feminin? Au disparut 300 000 de euro pe an din sponsorizarile aduse de el si echipa de baschet feminin e ciuca batailor in Liga, ia bataie de la echipe de liceu.

Doamna judecator, stiti care sunt performantele sectiilor de echipe ale U Cluj anul asta? 90 la suta INFRANGERI. Da?

Fara precedent

Astazi insa, alta dandana. Dupa ce ieri Alexa a castigat procesul impotriva fiului lui Tavi Buzoianu, milionar de Cluj, a venit azi randul procesului intentat de Anca Buzoianu, staboaica de la UMF, care e in apel. In prima instanta, magistratii au constatat ca Alexa nu a gresit cu nimic cand a scris ca doamna Buzoianu vrea sa devina rector al UMF (fapt RECUNOSCUT de ea in instanta) si nici ca e vreo culpa de imagine alegatia ca Buzoianca ar fi comandat la o televiziune franceza un reportaj denigrator la adresa UMF si a rectorului Alexandru Irimie, folosindu-se de anvergura universitara pe care o are asupra unei studente care avea un tata ce lucra acolo (Buzoianca raspunzand total de studentii francofoni).

Ei bine, s-au gasit doua judecatoare de la Curtea de Apel Cluj – Ana Ionescu si Carmen Maria Cont – puse pe rele si sa il faca pe Alexa tinta – sa ii ceara jurnalistului sa isi dezvaluie sursa! Bai, oameni buni, v-ati tampit cu totii? Jurnalistii sunt protejati de LEGE in acest sens, este ilegal sa ii ceri unui jurnalist sa isi dezvaluie sursa.

Doamnele judecator, nu si nu, ca Batman! Batman!, sa aduca ziaristul dovada ca studenta franceza a existat si numele ei. Cat de nesimtit poti fi ca magistrat sa ceri asa ceva? Totusi, caci legea o permitea, jurnalistul a propus prin avocat sa aduca o marturie filmata a studentei, dar cu fata anonimizata, in care sa confirme studenta acest lucru! Ei bine, daca doreau judecatoarele sa vada adevarul, acceptau, dar au refuzat proba video.

Liviu Alexa spune asa:

„Proba a fost ceruta din oficiu de instanta, nu de catre reclamanta, doar acum, in apel… Ciudat! Initial, nu ni s-a restrans modul in care putem face proba, cel putin nu la incheierea din 5 septembrie.

In 03.10, s-a limitat modalitatea intr-un mod abdurd si abuziv, spun eu – mi s-a cerut sa obtin un inscris de la o institutie unde reclamanta are o functie importanta.

Am incercat sa ma conformez dispozitiilor instantei, dar UMF nu a putut sa imi ofere informatiile necesare!

Fata de aceasta imprejurare, am solicitat din nou sa mi se permita sa fac proba pe care ei au solicitat sa o fac in orice modalitate prevazuta de lege :

– Art. 341 din Codul de procedura civila permite proba cu inregistrari

“Lucrurile ca mijloace de probă

(1) Sunt mijloace materiale de probă lucrurile care prin însuşirile lor, prin aspectul lor ori semnele sau urmele pe care le păstrează servesc la stabilirea unui fapt care poate duce la soluţionarea procesului.

(2) Sunt, de asemenea, mijloace materiale de probă şi fotografiile, fotocopiile, filmele, discurile, benzile de înregistrare a sunetului, precum şi alte asemenea mijloace tehnice, dacă nu au fost obţinute prin încălcarea legii ori a bunelor moravuri.”

Mi s-a respins cererea de depunere la dosar a CD-ului si a transcrierii lui! De ce?”, se intreaba jurnalistul.

In acest sens, avocatul Mihai Lapusan a cerut recuzarea celor doua doamne judecatoare si, dupa refuzul incuviintarii, a cerut stramutarea procesului. Astazi insa, desi mai are o saptamana pana la termenul de stramutare, Ana Ionescu si Carmen Maria Cont, cu o graba suspecta, au decis ca gata! se incheie procesul si au cerut avocatilor sa puna concluzii.

In acest context, maestrul Mihai Lapusan a recurs la un gest fara precedent: a refuzat sa puna concluzii! Lucru care nu s-a mai intamplat niciodata in istoria Palatului de Justitie clujean!

Credeti ca asta le-a oprit pe cele doua judecatoare sa il dinamiteze pe jurnalist?

Astazi, tanticile magistrat au intrat in sala la 9. La 11 au iesit din sala, da? La 12, sentinta era data! Desi in prima instanta, Alexa a castigat pe linie impotriva Ancai Buzoianu, judecatoarele Ana Ionescu si Carmen Maria Cont au considerat ca Alexa trebuie sa ii plateasca milionarei 10 000 de lei daune morale!

Adica au venit cu hotararea deja luata! In fapt, toata aceasta faza procesuala a mirosit de la bun inceput a rea vointa si razbunare!

Consternat, Liviu Alexa spune ca lucrurile nu vor ramane asa:

„O sa le fac plangeri la Inspectia Judiciara celor doua madame. Razbunarea si ura nu trebuie sa altereze dreptatea, doamnelor judecator. Transmit un mesaj pe aceasta cale tuturor judecatorilor pusi de gulerele albe „sa ma faca”: libertatea de expresie este un drept inalienabil. Nu va murdariti robele cu o justitie stramba, fiindca veti plati profesional. Astazi, judecatoarele Ana Ionescu si Carmen Maria Cont s-au facut de rusine, au fost mizerabile tot procesul, dar azi si-au dat examenul de tupeu”.

Material preluat de pe ziardecluj.ro