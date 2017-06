Dragan Petricevici, antrenorul vicecampioanei la baschet feminin părăseşte ”U” Cluj. Liviu Alexa, despre viitorul echipei

Liviu Alexa, initiatorul proiectului echipei de baschet feminin U Cluj, a explicat situatia prin care trece clubul care in urma cu putin timp juca finala campionatului national. Potrivit acestuia, lipsa sponsorilor dar si lipsa respectului din partea mai multor factori decidenti au facut ca ceea ce putea deveni o echipa cu o prezenta constanta pe podium sa aiba acum un viitor incert.

„Am hotarat de comun acord ca cel mai bine ar fi ca Petricevic Dragan sa urmeze un alt parcurs, spre alte cluburi capabile cu adevarat de performante, pentru ca este un antrenor extraordinar, e la un varf de cariera si in acest moment nu pot sa-i ofer un proiect asa cum si-ar dori si el, si eu, pe masura realizarilor de anul trecut. Nu e o demisie, nici o demiterem e o decizie intre doi buni prieteni si oameni cu mintea la cap.

In acest moment nu putem sa speram la mai mult, la un titlu.

Am stat foarte mult in cumpana daca sa plec si eu din acest proiect, si era cat pe ce sa o fac, am promis ca eu vin si plec cu Dragan, dar el mi-a explicat ca in baschet cel mai important e sa fii constant, sa nu ai o aparitie meteorica. In acest moment, proiectul nu mai poate fi sustinut la aceleasi cote pentru ca au plecat jumatate din sponsori.

Au plecat din motive obiective, nu la toti le merg afacerile la fel de bine. Oricum ar fi, le multumim tuturor, dar nu putem continua la acelasi nivel fara jumatate din forta financiara de anul trecut.”, arata Liviu Alexa.

Managerul U Cluj mai adauga faptul ca „Nu cred ca sportul de performanta din Cluj este sustinut si valorizat asa cum merita. Imi plange sufletul sa vad cum la echipa de fotbal Sepsi Sf. Gheorghe, din liga a doua, se strang 800.000 euro din bani privati, ca in acest oras noi nu putem sustine o echipa de handbal feminin sau de baschet feminin sau ca Sepsi are 500.000 euro buget pe an, la baschet feminin, si o arena de 19 milioane de euro, gratie Primariei, si noi ne antrenam la Horia Demian, cand putem si cand ni se da voie.

Nici eu, nici Dragan Petricevic nu am primit pana la momentul anuntului plecarii lui Dragan un telefon din partea lui Ovidiu Vasu (directorul CS „U” Cluj), sa discutam. PREMIERILE sunt INCA neplatite.

Ma simt dezamagit, pentru ca Dragan si echipa asta merita mai mult respect din partea clubului. Imi vine sa plang de ciuda pentru ca imi pierd un prieten enorm, Clujul pierde un mare antrenor, dar am ajuns amandoi la concluzia ca e mai bine asa. Noi nu putem merge la un nivel mai jos cu un asemenea antrenor si el merita mult mai mult din partea sportului.

In numele meu, al staffului si al Clujului, ii multumesc lui Dragan Petricevic pentru inima lui, pentru caracterul lui, pentru medalia adusa, pentru ca s-a zbatut sa readuca numele Clujului in prim planul baschetului feminin”.