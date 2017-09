Drept la replică la articolul ”Un caz de evaziune fiscală a fost sesizat la DIICOT de către un deputat clujean”

Urmare a articolului publicat in Gazeta de Cluj din data de 27.09.2017, intitulat ”Un caz de evaziune fiscala a fost sesizat la DIICOT Cluj de catre un deputat clujean’’, Asociația PAN-AIRFLORA, a trimis un drept la replică.

”Asociatia PAN-AIRFLORA care are afiliate cele mai mari firme din Romania si desfasoara in cadru organizat si autorizat de Institutiile Statului, activitatea de ACHIZITII si comercializare a produselor nelemnoase ale padurii : ciuperci si fructe de padure, plante medicinale, creind sute de locuri de munca si avand in dotare :

Centre de prelucrare organizate conform cerintelor UE , dotate cu :

– Camere frigorifice pentru refrigerare

– Camere frigorifice pentru congelare,

– Sistem pentru congelare cu Azot,

– Uscatoare industriale pentru deshidratrea ciupercilor ,

– Masini pentru feliat si ambalat,

– Parc frigorific cu camioane frigorifice , etc..

– Sistem IMPLEMENTAT HACCP

si care inca de la constituire , anul 1996 si pana in prezent a facut si face demersuri la Institutiile Statului : Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Apelor si Padurilor, ANAF, Consiliul Concurentei , Institutul Biologic Cluj, Academia Romana -Comisia Pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii , Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, Agentii Judetene pentru Protectia Mediului,

semnaland si propunand masuri de modificare a legislatiei din acest domeniu , care sa elimina posibilitatea existentei in practica a unui ‘’sistem paralel’’ de lucru , care incurajeaza eludarea legii de catre anumite persoane fizice – bisnitari , care distrug natura si fondul de marfa, care afecteaza grav imaginea si modul legal de lucru al Firmelor , si pun in pericol sanatatea clientilor , nerespectand conditiile de depozitare si igiena in teren,

in baza dreptului la replica , doreste sa clarifice anumite aspecte prezentate in mod eronat si in necunostinta de cauza de catre dl. Deputat.

1 . CONCRET, activitatea de recoltare , achizitii si comercializare a produselor nelemnoase care provin din fondul forestier de Stat si Privat , este reglementata de OMAPM nr. 410/2008 care diferentiaza clar cele doua tipuri de activitati .

Astfel art. 3 precizeaza care sunt obligatiile persoanelor fizice -RECOLTATORI si modalitatea de autorizare a acestei activitati care presupune :

– obtinerea contra-cost de la Agentiile Judetene pentru Protectia Mediului a Autorizatiei pentru recoltare

– incheierea contractelor pentu recoltare cu Administratorii de fond forestier de Stat- Directii/ Ocoale Silvice de Stat , Primarii si Proprietarii privati de pasunui impadurite si paduri private ,

– obtinerea de la Institutul Biologic Cluj, contra-cost a Studiului de evaluare cantitativa privind cantitatile de ciuperci care pot fi recoltate ,

– obtinerea avizului , contra-cost, de la Academia Romana pt. recoltarea acestor cantitati.

Precizam ca activitatea de recoltare este prestata in general de persoanele fizice din mediul rural care au o situatie materiala precara, si care nu isi permit sa achite contravaloarea acestor autorizatii cerute prin OMAPM nr. 410/2008 .

In aceste conditii , recoltatorii sunt o prada usoara pentru persoanele fizice-bisnitari , care la randul lor, nu au firme inregistrate la Oficiul Comertului , nu poseda autorizatiile cerute de lege, nu PLATESC TAXE,nu incheie contracte de recoltare si intra abuziv sau cu acordul tacit al Administratorilor de teren, si lucreaza la negru , profitand de neputinta sau lipsa de preocupare manifestata de Directii Silvice/Ocoale silvice de a-si pazi fondul de marfa pe care il administreaza.

MENTIONAM CA ATAT ADMINISTRATORII FONDULUI FORESTIER NATIONAL DE STAT: R.N.P. PRIN DIRECTIILE SILVICE SI OCOALELE SILVICE SI RESPECTIV PRIMARIILE , PRECUM SI PROPRIETARII PRIVATI AI FONDULUI FORESTIER ,

AU OBLIGATIA DE A ISI ASIGURA SERVICIILE DE PAZA A FONDULUI FORESTIER SI DE A NU PERMITE PERSOANELOR FIZICE SA RECOLTEZE PRODUSELE ACCESORII ALE PADURII FARA A INCHEIA CONTRACTE DE RECOLTARE SI FARA A AVEA AUTORIZATIILE CERUTE PRIN OMAPM NR. 410/2008.

Acelasi OMAPM nr.410/2008 precizeaza la Art. 4 care sunt obligatiile Firmelor care Achizitioneaza ciuperci si fructe de padure prin puncte de achizitii declarate SI AUTORIZATE de APM- le judetene .

In mod abuziv , Firmele care fac achizitii de la populatie sunt obligate sa plateasca anual sume substantiale la Institutiile Statului ,pentru o activitate pe care NU o presteaza si pentru care \NU solicita autorizatie de mediu , respectiv cea de recoltare.

Astfel Firmele trebuie sa solicite :

– Autorizatie pentru achizitii eliberata contra cost de Agentiile Judetene de Mediu

– Studiu de evaluare cantitativa pentru cantitatile de ciuperci care vor fi recoltate de catre pesoanele fizice( ? ) CARE NU SUNT ANGAJATII FIRMELOR( abuz clar) care se elibereaza contra cost de Institutul Biologic Cluj

– Avizul eliberat de Academia Romana , contra cost, pentru cantitatile care vor fi recoltate de persoane fizice( ? ) care NU sunt angajatii Firmelor( abuz clar intrucat Firmele doar achizitioneaza marfa la punctul de achizitie si nu intra in padure ) ,

– Aviz eliberat contra cost de la Custozii Ariilor Protejate si de la Asociatiile Pescarilor Sportivi(???)

Apreciem ca , cu acesti bani care nu stim unde se duc

Custozii Ariilor Protejate si nu numai, ar putea amenaja campusuri pentru recoltatori cu conditii civilizate de igiena, s-ar putea dota locurile din padure cu conteinere si pubele de gunoi, ec..

PRECIZAM CA RECOLTATORII – PERSOANE FIZICE , care colaboreaza cu Firmele , NU SUNT ANGAJATII FIRMELOR , EI VALORIFICAND PRODUSELE RECOLTATE ,

IN FUNCTIE DE CERERE SI OFERTA LA PUNCTELE DE ACHIZITII DESCHISE DE FIRME , spre deosebire de acei recoltatori racolati de ‘’bisnitari’’, care lucreaza in ‘’sistemul paralel ‘’ de achizitii.

Mentionam , deasemenea ca Firmele nu au echipe de recoltatori in teren , iar activitatea de achizitii de la recoltatori are loc doar la punctele de achizitii autorizate de Agentiile de mediu.

Toate cantitatile achizitionate de catre Firme la Punctele de achizitii sunt inregistrate legal in Borderourile de achizitii si in contabilitatea firmelor , iar la sfarsitul zilei marfa achizitionata este transportata cu camioanele frigorifice la Centrele de prelucrare ale firmelor.

2 .SPRE DEOSEBIRE DE ACTIVITATEA LEGALA SI AUTORIZATA DESFASURATA DE FIRMELE AFILIATE ASOCIATIEI PAN-AIRFLORA , AU APARUT SI S-AU DEZVOLTAT PERSOANE FIZICE CU ‘‘INITIATIVA’’, CARE AU CREAT UN SISTEM PARALEL DE ACHIZITII , DIRECT DE LA RECOLTATORI.

Aceste persoane fizice racoleaza si transporta in padure echipe mari de recoltatori , iar la sfarsitul zilei acestia sunt obligati sa le predea marfa recoltata , platindu-le fie in natura , fie platind unpret de achizitie inferior celui oferit de catre Firme la punctele de achizitii.

Cantitatile preluate de aceste persoane fizice CARE NU SUNT ANGAJATII FIRMELOR , sunt preluate direct de la recoltatori fara afi inregistrate in Borderouri de achizitii , sunt depozitate pe durata zilei in conditii improprii care pun in pericol sanatatea clientului final, iar apoi sunt incarcate , transportate , si valorificate in U.E , probabil fara a fi facturate.

Astfel aceste persoane fizce-bisnitari , fara sa plateasca taxe si impozite la Stat , reusesc sa realizeze castiguri mai mari decat firmele care platesc legal toate taxele , au investitii si creaza locuri de munca .

Asociatia PAN-AIRFLORA a avut de-a lungul timpului numeroase initiative legislative si a transmis , FARA REZULTATE , Institutiilor Statului propuneri care sa stopeze activitatea la negru a acestor persoane fizice, dorind ca aceasta activitate sa se desfasoare intr-un mediu concurential legal, care sa protejeze investitiile substantiale facute de firmele private care creeaza locuri de munca , isi platesc taxele si impozitele la zi.

SPRE DEOSEBIRE DE ACESTE FIRME,

ACESTI ‘’BISNITARI , ‘’ FARA A AVEA INVESTITII , ELUDAND LEGEA SI SFIDAND ORGANELE DE CONTROL ABILITATE ALE STATULUI , FAC O CONCURENTA NELOIALA FIRMELOR SI PUN IN PERICOL SANATATEA CLIENTILOR FINALI.

Ne simtim datori sa corectam informatiile eronate transmise de catre dl Deputat cu privire la nr de recoltatori 1000-2000 care recolteaza zilnic 10-15 to ciuperci/zi. si 60 to fructe de padure in zona Maguri -Racatau.

In realitate numarul recoltatorilor este mult inferior la fel si cantitatile prezentate.

INFORMATIA FURNIZATA DE DL DEPUTAT CU PRIVIRE LA FAPTUL CA ‘’RECOLTA ESTE PRELUATA FARA ACTE DE PROVENIENTA DE REPREZENTANTII FIRMELOR COMERCIALE CARE TRANSPORTA BUNURILE IN DEPOZITELE PROPRII’’ –

ESTE TOTAL ERONATA SI NEADEVARATA .

REALITATEA ESTE CA TOCMAI ACESTE PERSOANE FIZICE-BISNITARI CARE RACOLEAZA ECHIPELE DE RECOLTATORI SI CARE NU INREGISTREAZA CANTITATILE RECOLTATE, ELUDEAZA FISCUL , VALORIFICAND ACESTE PRODUSE , PROBABIL FARA DOCUMENTE LEGALE SI FAC O CONCURENTA NELOIALA FIRMELOR , ASPECT SESIZAT DE ALTFEL SI LA CONSILIUL CONCURENTEI de catre Asociatia PAN-AIRFLORA>

APRECIEM CA DACA ADMINISTRATORII PADURILOR DE STAT , ADICA R. N. P . PRIN DIRECTIILE SILVICE/OCOALELE SILVICE , PRIMARII , AR VREA CU ADEVARAT SA PUNA LA PUNCT UN SISTEM DE PAZA AL BUNURILOR PE CARE LE ADMINISTREAZA defectuos , ATUNCI ACESTI BISNITARI NU AR MAI PUTEA INTRODUCE IN PADURILE STATULUI PE ACESTI RECOLTATORI PE CARE II EXPLOATEAZA SI CARE DISTRUG PADUREA SI NATURA IAR PRIN EXPLOATAREA IN NECUNOSTINTA PUN IN PERICOL PERPETUAREA FONDULUI DE MARFA.

Nu stim daca exista sau nu o complicitate a autoritatilor locale cu acesti ‘’bisnitari’’, dar ceea ce putem afirma cu certitudine este faptul ca toate controlalele desfasurate de organele abilitate ,Garda de mediu, APM, etc au loc DOAR la FIRME , excluzand in totalitate controalele impotriva acestor BISNITARI CARE NU AU FIRME UNDE SA FIE GASITI SI CONTROLATI , NU PLATESC TAXE SI IMPOZITE SI FAC LEGEA IN TEREN.

Si daca tot vorbim despre neimplicarea autoritatilor locale si despre presiunea care culmea se pune tot pe Firmele care lucreaza legal si incheie contracte cu administratorii de fond forestier ,in loc sa fie controlati si amendati acesti ‘’bisnitari’’ despre care am mentionat, va relatam faptul ca unele Firme afiliate Asociatiei care au contract de cesionare al fondului de marfa ciuperci- trufe incheiat cu Directiile Silvice din tara sunt impiedicate sa intre in padure cu cainii special dresati pentru a gasi TRUFE , de catre Asociatia Vanatorilor din zona , care ii impiedica sa isi desfasoare activitatea si care , probabil, beneficiaza de protectia autoritatilor. Tragem aceasta concluzie ca urmare a pasivitatii de care dau dovada Directiile silvice/Ocoale Silvice in cauza si care NU se implica in rezolvarea acestei probleme.

In general , si in alte judete inclusiv in jud. Cluj , Asociatiile de vanatori sunt ‘’deranjate’’ de activitatea de recoltare desfasurata in padure , care coincide probabil cu perioada de vanatoare.

S-a ajuns atat de departe incat Firmelor care cauta TRUFE cu caini de rasa special dresati , SA LE FIE IMPUSCATI CAINII de catre padurari, desi Leg.nr. 205 / 2004 condamna orice abuz asupra animalelor domestice, mai ales tirul asupra lor.

Ne exprimam speranta ca am reusit sa furnizam informatii reale despre ceea ce se intampla in practica , si speram ca macar in ceasul al 12-lea implicarea organelor abilitate , ANAF si GARDA DE MEDIU , Organele de Politie , etc.. impotriva acestor persoane, sa aiba rezultatul scontat , iar acesti ‘’BISNITARI’’sa fie depistati in teren , sa fie controlati si obligati sa lucreze in legalitate si sa investeasca in Baze de productie autorizate de Institutiile abilitate , sa creeze locuri de munca, etc..

Cu multa consideratie

Presedinte

Viorel Nerghes”.