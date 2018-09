Droguri cultivate lângă mănăstire. Zeci de kilograme de cannabis, confiscate de polițiști

Ofiterii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) sprijiniti de lupatorii de la Serviciul pentru Actiuni Speciale (SAS) au descins in mai multe locatii din Iasi. Informatiile pe care anchetatorii le-au adunat de mai mult timp au dus la destructurarea unei retele bine puse la punct. Anchetatorii au avut de-a face cu una dintre cele mai ample actiuni din ultimii ani. Peste 12 ore au durat perchezitiile care s-au terminat intr-un final, in aceasta dimineata la ora 6:00. Anchetatorii au dus la audieri patru barbati de origine italiana si spaniola. Ei sunt cei care au inchiriat o casa in Miroslava si au cumparat mai mult teren aproape de Iasi. Surse din cadrul anchetei au precizat ca barbatii au investit sume importante de bani pentru a crea cateva sere in care cultivau cannabis, scrie bzi.ro.

Cei patru barbati au cumparat o bucata de teren aproape de Manastirea Hadambu. Acolo au investit cateva zeci de mii de euro si au construit trei sere. Cu ajutorul localnicilor, „afaceristii” reuseau sa produca zeci sau chiar sute de kilograme de droguri. Serele respective erau dotate cu mijloace moderne specifice laboratoarelor de droguri. Pe sute de metri patrati au fost semanate seminte de cannabis, iar intr-o anexa erau depozitate diferite obiecte si substante care ajutau la cresterea acestora. Surse din cadrul anchetei au precizat ca mai multi localnici ar fi fost platiti sa ingrijeasca plantele. Cert este ca cei patru barbati (doi italieni si doi spanioli) au reusit sa creeze cel mai mare „laborator” de droguri din Iasi. O parte din cannabis era adus de cei patru barbati intr-o casa inchiriata din Miroslava. Acolo marfa era procesata prin metode specifice. In urma perchezitiilor anchetatorii au gasit in casa inchiriata hasis, produs ce se obtine prin prelucrarea cannabisului. De asemenea, tot in casa inchiriata in care locuiau barbatii au fost gasiti zeci de litri de subsante care se folosesc in cultivarea si prelucrarea cannabiusului. Sute de probe au fost in cursul noptii adunate de catre anchetatori.