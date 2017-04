Dumitru Samson rămâne cu condamnarea la bulău pentru Fraudă la Referendum

Magistrații clujeni au decis să mențină sentința de condamnare de doi ani și opt luni de închisoare cu executare privitoare la Dumitru Samson, implicat în Dosarul Fraudă la Referendum. El este fiul vitreg al fostului ministru al Apărării, Corneliu Dobriţoiu, și a fost acuzat de procurorii DNA că la referendumul pentru suspendarea fostului președinte Traian Băsescu a mobilizat romii de la Pata Rât cărora le-a cumpărat voturile cu câte 50 de lei/vot pentru a influența rezultatul votului în detrimentul lui Băsescu. El ispăşeşte o altă pedeapsă de 5 ani cu executare pentru că a câștigat o licitație trucată organizată de Autoritatea Naţională pentru Turism pentru promovarea turistică a României.

Potrivit soluției pe scurt, ”admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, a inculpaţilor M B C, H N Ş şi N N V, împotriva sentinţei penale 175 din 4 februarie 2016 a Judecătoriei Cluj Napoca pe care o desfiinţează cu privire la latura penală în ceea ce priveşte pe aceşti inculpaţi şi judecând:

Condamnă pe inculpatul N N V la: -6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii prev.de art. 48 rap.la art.392 şi art.386 alin.1 C.pen. cu aplic.art.41 alin.1 C.pen. şi art.5 C.pen. ca urmare a schimbării încadrării juridice a faptei din infracţiunea prev. de art.26 C.pen. din 1969 rap. la art.54 alin.1 din Legea nr.3/2000, cu aplic. art.37 lit.a C.pen. din 1969; -6 luni închisoare pentru infracţiunea prev. de art.47 rap.la art.392 şi art.386 alin.1 C.pen. şi art.41 alin.1 C.pen. şi art.5 C.pen, ca urmare a schimbării încadrării juridice a faptei din infracţiunea prev. de art.25 C.pen. din 1969 rap. la art.54 alin.1 din Legea nr.3/2000, cu aplic. art.37 lit.a C.pen. din 1969; -1 an închisoare pentru infracţiunea prev. de art.367 alin.1 C.pen. cu aplic. art.41 alin.1 C.pen. şi art.5 C.pen. ca urmare a schimbării încadrării juridice a faptei din infracţiunea prev. de art.323 C.pen. , cu aplic art.37 lit.a C.pen. Aplică inculpatului pentru fiecare din cele trei infracţiuni, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 66 al 1 lit a, b, d C.pen. pe o durată de 3 ani, cu aplic. art.5 C.pen Conform art. 38 rap. la art. 39 alin. 1 lit. b C.pen., precum şi art. 45 alin. 3 lit. a C.pen., cu aplic.art.5 C.pen., contopeşte pedepsele, urmând ca inculpatul N N V să o execute pe cea mai grea de 1 an închisoare sporită cu 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv 4 luni închisoare, în total 1 an şi 4 luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev.de art. 66 alin.1 lit a, b, d C.pen. În baza art.96 alin.5 C.pen. rap.la art.16 din Legea 187/2012 şi art.43 alin.2 C.pen. revocă suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare pronunţată prin sp 179/09.03.2012 a Tribunalului Bucureşti rămasă definitivă prin dp 202/21.06.2012 a Curţii de Apel Bucureşti, pedeapsă pe care inculpatul N N V o va executa alături de cea de 1 an şi 4 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 66 al 1 lit a, b, d C.pen. pe o durată de 3 ani, în total de 4 ani şi 4 luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev.de art. 66 al 1 lit a, b, d C.pen. Face aplic art.65 rap.la art. 66 al 1 lit a, b, d C.pen. Deduce din pedeapsă arestul preventiv din 18 ian.2012 la 9 martie 2012 şi din 22 febr.2013 la 13 martie 2013. .

2. Menţine pedeapsa de 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii, pe o durată de 3 ani, a drepturilor prev. de art. 66 al 1 lit a, b, d Cp. aplicată inculpatului M B C, pentru infracţiunea prev.de art. 48 C.pen. rap la art. 386 al 1 C.pen rap la art. 392 C.pen. cu aplic art. 44 C.pen. şi cea de 1 an închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii, pe o durată de 3 ani, a drepturilor prev. de art. 66 al 1 lit a, b, d C.pen. aplicată pentru infracţiunea prev. de art. 367 al 1, 6 C.pen. cu aplic art. 44 C.pen., toate cu aplic.art.5 C.pen. În baza art. 38 rap la art. 39 al 1 lit b C.pen., precum şi art. 45 al 3 lit a C.pen., cu aplic.art.5 C.pen. contopeşte pedepsele urmând ca inculpatul să o execute pe cea mai grea – aceea de 1 an închisoare la care adaugă sporul de 1/3 din cealaltă pedeapsă stabilită – 6 luni închisoare, deci în total 1 an şi 2 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii, pe o durată de 3 ani, a drepturilor prev. de art. 66 al 1 lit a, b, d C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a alege. În baza art.96 alin.5 C.pen. rap.la art.16 din Legea 187/2012 şi art.43 alin.2 C.pen revocă suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an închisoare pronunţată prin sp 125/21.03.2012 a Judecătoriei Zalău rămasă definitivă prin dp 751/R/15.05.2012 a Curţii de Apel Cluj, pedeapsă ce se va executa alături de cea de 1 an şi 2 luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 al 1 lit a, b, d C.pen., urmând ca inculpatul M B C să execute 2 ani şi 2 luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 al 1 lit a, b, d C.pen. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 65 al 1 rap la art. 66 al 1 lit a, b, d C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a alege.

3. Menţine pedepsele de 3 luni şi respectiv 6 luni închisoare aplicate prin sentinţa atacată inculpatului H N Ş pentru infracţiunile prev. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 54 alin. 1 din Lg. 3/2000 cu aplic art. 74 lit. c – art.76 alin. 1 C.pen. 1969, art.37 lit. a C.pen. 1969 şi prev.de art. 323 C.pen. 1969 cu aplic art. 74 lit. c – art. 76 alin. 1 C.pen. 1969, art. 37 lit. a C.pen. 1969, ambele cu aplic. art.5 C.pen. şi art. 375 Cpr.pen. În baza art. 33 lit. a C.pen. 1969 – art. 34 lit. b C.pen. 1969, cu aplic.art.5 C.pen. contopeşte cele 2 pedepse, urmând ca inculpatul H N să execute pedeapsa de 6 luni închisoare în regim de detenţie. Face aplic art. 71 – art. 64 lit. a, b C.pen. 1969. Înlătură dispoziţiile din hotărâre privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare pronunţată prin sp 114/19.03.2012 a Tribunalului Cluj definitivă la data de 22.05.2012 prin neapelare, constatând că aceasta a fost anulată prin sentinţa penală nr.1404/ 2 decembrie 2012 a Judecătoriei Cluj Napoca. Menţine toate celelalte dispoziţii din sentinţa atacată care nu contravin prezentei hotărâri.

II. În baza art.421 pct.2 lit.a şi b C.pr.pen. respinge ca tardiv formulat apelul declarat de inculpatul N T şi ca nefondat apelul declarat de inculpatul S D împotriva aceleiaşi hotărâri. Stabileşte în favoarea Baroului Cluj suma de câte 260 lei onorarii parţiale pentru apărătorii din oficiu ai inculpaţilor M B C, (av.O I), S D (av.M H) şi H N Ş (av.O P A), precum şi suma de 520 lei onorariu pentru apărătorul din oficiu al inculpatului N N V (av.M C) sume ce se vor plăti din FMJ. Obligă pe inculpatul S D la 400 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului, iar pe inculpatul N T la 200 lei cu acelaşi titlu, celelalte cheltuieli judiciare rămânând în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 12 aprilie 2017”, arată instanța clujeană.