După 18 ani de calvar i s-a făcut în sfârşit dreptate. Vili Rupa, achitat pentru omor

Curtea de Apel Alba Iulia a dat sentinţa definitivă în dosarul lui Vili Rupa, în care a fost trimis în judecată în 2014, fiind acuzat de moartea unui hunedorean.

Magistraţii au admis apelul lui Vili Rupa faţă de sentinţa Tribunalului Hunedoara, în care s-a constatat încetarea procesului penal ca urmare a prescripţiei faptelor şi au dispus achitarea hunedoreanului pentru acuzaţia de lovituri cauzatoare de moarte, deoarece în dosar nu există probe împotriva sa.

Curtea de Apel Alba Iulia l-a achitat pe Vili Rupa din lipsă de probe, de acuzaţiile pentru omor calificat, aduse de anchetatori în dosarul unei crime din anul 1998.

”Instanţa achită inculpatul Rupa Vili pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat. Menţine restul dispoziţiilor din sentinţa penală apelată, în măsura în care nu contravin prezentei decizii”, a informat Curtea de Apel Alba Iulia.

Deşi a fost achitat pentru infracţiunea de omor, Vili Rupa a rămas cu condamnarea la un an de închisoare, cu suspendare, pentru infracţiunea de influenţare a declaraţiilor.

În 2014, în luna decembrie, procurorii l-au trimis în judecată pe Rupa pentru o crimă care a avut loc în anul 1998. Acuzatul spune că nu este vinovat de această faptă şi că nici măcar nu văzut victima vreodată. El mai adaugă că rechizitoriul este întocmit în baza declaraţiilor date de Petru Selaru, o persoană condamnată pentru omor, care a fost anchetată de procurorul hunedorean Cadar, acelaşi procuror care l-a anchetat în trecut şi pe Vili Rupa.

Soluţia pe scurt

Instanţa ”admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara şi de inculpatul Rupa Vili împotriva sentinţei penale nr. 129 din data de 07.10.2015, pronunţată de Tribunalul Hunedoara în dosarul nr. 6694/97/2014. Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată doar în ceea ce priveşte: – soluţiile de schimbare a încadrării juridice şi de încetare a procesului penal; – impunerea în sarcina inculpatului a obligaţiei prevăzute de art. 93 alin. 3 din Codul penal; – lăsarea nesoluţionată a acţiunii civile şi – obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în faza de urmărire penală şi în faţa primei instanţe şi, judecând cauza în aceste limite: Înlătură din sentinţa penală apelată dispoziţia de schimbare a încadrării juridice a faptei pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, din infracţiunea de omor calificat prevăzută de art. 188-189 alin. 1 lit. c şi h din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal în infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte prevăzută de art. 195 din Codul penal. Înlătură din sentinţa penală apelată dispoziţia de încetare a procesului penal ca urmare a intervenirii prescripţiei cu privire la inculpatul Rupa Vili pentru infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte prevăzută de art. 195 din Codul penal. În baza art. 396 alin. 1 şi 5 din Codul de procedură penală face aplicarea dispoziţiilor art. 16 lit. c din Codul de procedură penală şi achită inculpatul Rupa Vili pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat prevăzută de art. 188-189 alin. 1 lit. c şi h din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal. Înlătură din sentinţa penală apelată aplicarea dispoziţiilor art. 93 alin. 3 din Codul penal. Respinge acţiunea civilă exercitată în cauză de partea civilă Oprea Anna în contradictoriu cu inculpatul Rupa Vili. În baza art. 274 alin. 1 din Codul de procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmărire penală şi de judecată, restul cheltuielilor judiciare avansate de stat rămânând în sarcina acestuia, în baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală. Menţine restul dispoziţiilor din sentinţa penală apelată, în măsura în care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Onorariul parţial cuvenit apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpat, în sumă de 100 lei, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 23.06.2016”, se arată în soluţia pe scurt.

Dosar redeschis după 18 ani

Procesul în care a fost dată sentinţa are legătură cu dosarul în care Vili Rupa a fost achitat de acuzaţia de trafic de mercur şi cu un martor din acel dosar, Butnaru Mirel Vasile. Potrivit procurorilor, în 11 februarie 1998, Vili Rupa l-ar fi bătut cu picioarele pe Butnaru Mirel Vasile, iar în aceeaşi zi, victima a fost transportată la spital, unde a decedat la data de 19 februarie 1998. Butnaru Mirel Vasile ar fi furnizat informaţii poliţiştilor despre deţinerea de către Vili Rupa a unei cantităţi de mercur, pe care intenţiona să o vândă.

Despre acuzaţia de influenţare a martorilor, într-un comunicat emis de Parchet se arată că Vili Rupa ar fi încercat să determine prin intermediul martorei Maria Şelaru (mama martorului Ioan Petru Şelaru) pe fiul acesteia, care a dat declaraţie în calitate de martor, să-şi retragă declaraţiile, promiţându-i o parte din banii pe care-i va câştiga drept despăgubire din partea statului pentru un alt dosar. Anchetatorii susţin că dosarul în care Vili Rupa a fost acuzat că ar fi omorât în bătaie un bărbat a fost deschis în 1998. Procurorul de caz a decis atunci netrimiterea în judecată a dosarului din lipsă de probe, soluţie infirmată de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara. Cauza a rămas nesoluţionată şi a revenit în atenţia anchetatorilor cu patru ani în urmă, atunci când în 13 septembrie 2012, au decis, după strângerea unor noi probe elocvente la dosar, începerea urmăririi penale faţă de Vili Rupa, pentru infracţiunea de omor calificat.

A obţinut daune în instanţă

Vili Rupa a câştigat despăgubiri de aproximativ 50.000 de euro, în urma unui proces în care instanţa a admis în parte cererea acestuia de a fi despăgubit în urma unei erori judiciare, bani care vor fi plătiţi de la bugetul de stat.

Rupa a fost reprezentat în cadrul procesului de Toni Neacşu, fost membru CSM. În timpul arestului care a durat mai bine de un an de zile, Rupa a fost crucificat pe o bară de metal, a fost ţinut în lanţuri şi bătut până i-au fost scoşi dinţii din gură. În urmă cu scurt timp, Rupa a fost achitat de magistraţi de toate acuzaţiile pentru care a fost maltratat.

Potrivit lui Toni Neacşu, avocatul lui Vili Rupa, ”după mulţi ani de procese în faţă instanţelor din România şi două hotărâri CEDO de condamnare a României Vili Rupa a câştigat un prim proces împotriva statului pentru eroare judiciară. Prin sentinţa pronunţată astăzi, Tribunalul Hunedoara a recunoscut existenţa unei erori judiciare şi a obligat statul român la plata de despăgubiri morale şi materiale de peste 50.000 euro pentru prejudiciul suferit de Rupa Vili ca urmare a condamnării la 1 an şi 2 luni închisoare pentru fapte pe care nu le-a comis, pedepse pe care le-a şi executat. Sentinţa Tribunalului Hunedoara, care nu este încă definitivă, este o primă victorie concretă repurtată de Rupa Vili în instanţele naţionale în lupta sa pentru recunoaşterea erorilor şi abuzurilor la care a fost supus”, arată Tony Neacşu.

Cazul lui Vili Rupa este extrem de grav pentru că abuzurile făcute de poliţişti asupra lui au ajuns pe masa judecătorilor de la CEDO, unde bărbatul a şi câştigat. Acum el vrea să deschidă un proces împotriva celor care l-au bătut şi schingiuit şi să le ceară celor vinovaţi 10 milioane de euro.

“După 16 ani de luptă dusă împotriva interlopilor cu legitimaţie de la stat, am întâlnit şi judecători corecţi care au decis să respingă recursul declarat de Parchet. Am rămas definitiv achitat după soluţia dată de Tribunalul Arad. Acum urmează să solicit daune materiale şi morale în valoare de 10 milioane de euro, pentru ca poliţiştii, procurorii şi judecătorii care au încălcat legea în urmă cu 16 ani au primit de la stat 5 milioane de euro. Eu pentru că am spus adevărul în această perioadă am primit interdicţie la o locuinţă socială, la un loc de muncă, la dreptul de a-mi face o familie, m-am îmbolnăvit din cauza torturii fizice la care am fost supus, stresului şi a nervilor. Pentru aceasta eu am decis să solicit daune dublu cât au primit interlopii cu legitimaţie de la stat în această perioadă. Am fost răpit, bătut, tâlhărit şi torturat de poliţişti, am fost privat de libertate timp de un an şi două luni de procurori şi judecători. Nici un interlop cu legitimaţie de la stat nu este pedepsit”, a spusVili Rupa.

După peste 10 ani de procese, Rupa a câştigat la CEDO împotriva statului român şi a primit o despăgubire de 42.000 de euro.