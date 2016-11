Confundată de concubin cu un sac de box. Acesta a bătut-o deşi avea bebeluşul de trei luni în braţe!

Gabriela, o turdeancă în vârstă de 40 de ani păşeşte în incinta I.M.L. Cluj, cu un bebeluş în braţe. E însoţită de un vecin, milos, care a adus-o pe cheltuiala sa de la Turda – cu intenţia de a o ajuta în toate demersurile pe care aceasta vrea să le facă „la lege”. Gabriela mărturiseşte că Daniel, bărbatul cu care are un copil de trei luni şi jumătate a derapat rău pe panta alcoolui în ultima perioadă de timp. Şi, în consecinţă, o bate din ce în ce mai des, astfel că în urmă cu o zi a fost nevoită să evadeze de acasă, doar cu copilul în braţe şi o geantă cu haine, numai ca săscape de furia lui.

Arată Gabriela, plângând amarnic: „Am trăit minunat un an şi ceva, iar violent a devenit numai de vreo două luni – şi n-am idee care-i cauza pentru care s-a schimbat în aşa hal. Luni seară a venit din nou beat şi s-a apucat să mă lovească numai în figură, chiar dacă eram cu copilul în braţe. N-am îndrăznit să-l folosesc drept scut pe copil, am preferat să încasez eu pumnii lui, fără să mă apăr. M-a lovit atunci şi cu picioarele în spate. Apoi, abia marţi am reuşit să evadez de acasă şi să-mi găsesc, graţie acestui om cumsecate, o gazdă provizorie. Şi abia miercuri am ajuns şi la poliţie, unde am făcut plângere penală împotriva lui Daniel”. Mărturiseşte în continuare că a muncit până nu demult în comerţ, iar actualmente se află în concediu maternal. Femeia oftează din nou, moment în care este poftită în cabinetul de consultaţii al I.M.L., de unde se întoarce cu un certificat medico-legal în care i-au fost recomandate patru zile de îngrijiri. Se retrage apoi, sprijinită de inimosul vecin, explicându-ne din mers că se îndreaptă acum spre sediul unei fundaţii profilată pe protecţia mamelor şi copiilor abuzaţi pentru a face demersuri să fie fi găzduită acolo .

“A fost înregistrată o plângere penală pentru loviri şi alte violenţe iar poliţiştii de la Poliţia municipiului Turda desfăşoară cercetări sub îndrumarea şi coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda”, a declarat, pentru Gazeta, comisarul şef Daniel Boie, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.