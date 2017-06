Echipa de volei feminin ”U” Cluj a preluat numele companiei NTT Data

Echipa de volei feminin Universitatea Cluj a semnat, miercuri, protocolul de colaborare cu NTT Data Romania, devenind astfel ”Universitatea NTT Data Cluj”, astfel compania IT devine unul dintre principalii sponsori ai echipei clujene.

Directorul general NTT DATA, Daniel Metz, a vorbit în premieră despre implicarea în acest parteneriat.

”Este un progam mai amplu care are de a face cu ce s-a întâmplat în ultimii ani. În ultimii ani, noi am încercat să fim prezenți în comunitate, pentru că eu am o viziune conform căreia o companie va avea succes pe termen mediu și îndelungat abia atunci când ea va fi percepută ca o companie implicată în comunitate, implicată în special unde, din păcate, din cauza limitărilor financiare, bănuții nu ajung suficient. Cred că este responsabilitatea noastră ca atunci când găsim astfel de zone, să ne implicăm. Desigur, nu ne putem implica peste tot, pentru că și noi avem resurse limitate, dar eu cred că arta, cultura și sportul sunt elemente fundamentale ale societății. Din păcate, în momentul de față, banii chiar nu ajung pentru aceste zone. Am observat, cu o oarecare durere, problemele pe care le au cluburile sportive, astfel că am început să sprijinim această echipă de volei feminin de la Universitatea Cluj și am ajuns la concluzia că dacă nu sprijinim un astfel de fenomen sportiv, începe să sufere, mai ales dacă nu se găsește nimeni care să sprijine chiar o zonă în care audiența nu este la fel de mare, pentru că știm că altfel este audiența când mergem pe un stadion de fotbal, iar alta când mergem la un meci de volei sau de baschet. Eu am simțit această colaborare ca fijnd una bună, care a adus rezultate, iar la un moment dat, la insistențele domnilor care se ocupă de această echipă, am analizat și am concluzionat că ar fi bine să ne implicăm într-un mod mai serios în destinul acestei echipe”, a afirmat Daniel Metz.

Managerul echipei de volei feminin „U” Cluj, Constantin Parâia a declarat că această colaborare pe care și-o dorea de ceva vreme cu NTT Data a avut rezultate bune, clubul reușind să promoveze, luna trecută, din nou, în liga A1.

”Eu am crezut foarte mult în această echip, motiv pentru care l-am rugat de multe ori pe domnul Metz să ne sprijine și să facă o echipă cum merită Clujul. A înțeles mesajul meu și iată că am ajuns din nou la promovare, care îmi doresc să fie ultima, în sensul că să nu mai retrogradăm niciodată. Perspective sunt, echipa se va pregăti corespunzător. Sunt foarte mulțumit că am reușit să obțin sprijinul companiei NTT Data și îl asigur pe domnul Metz, că vom face tot posibilul pentru a fi la înălțimea fetelor”, a declarat Constantin Parâia.

De asemenea, acesta a mai spus că, dacă vor reuși să mai obțină finanțări, își dorește înființarea unui centru de copii și juniori.