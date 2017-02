Ei sunt clujenii care au făcut afaceri cu șefii FNI

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu a fost condamnat în dosarul FNI la opt ani de închisoare. Puțini mai țin minte că semnalul pentru fraudarea acestui fond de investiții a fost dat în anul 2000, la Cluj Napoca, când ”mama FNI”, Ioana Maria Vlas a fost chestionată de poliția economică clujeană despre faptul că filiala Cluj FNI nu mai putea efectua plăți. După întâlnirea cu polițiștii clujeni, Vlas a fugit în Israel. De asemenea, o seamă de oameni de afaceri din Cluj Napoca au făcut afaceri cu Vlas, în cadrul unui alt fond de investiții, Quantum Invest, care și acela s-a ”prăbușit”.

Sorin Ovidiu Vântu a fost condamnat în dosarul FNI la opt ani de închisoare, iar instanța a mai decis confiscarea specială de la Vântu a sumelor de 13.740.363 lei (5.529.321 dolari) și 7.289.406 dolari, în echivalentul în lei la cursul BNR, fiind menținut sechestrul asigurător până la concurența acestor sume.

În același timp, statul român trebui să despăgubească 155.000 de persoane care au depus bani în cadrul fondului cu suma de 451 de milioane de lei.

FNI a început să se clatine de la Cluj Napoca, când sucursala Cluj a FNI, condusă de Ioana Maria Vlas, a intrat în imposibilitate de plată. În luna mai 2000, Vlas a fost chemată la Poliția Economică Cluj pentru a da explicații cu privire la problemele apărute, iar după acea întrevedere ea a fugit în Israel. La scurt timp și șeful Gelsor, Nicolaie Popa fuge din țară în Indonezia.

Ioana Maria Vlas a mai participat la devalizarea unui fond de investiţii, de această dată alături de clujenii din cadrul afacerii BT. În cadrul fondului de investiții Quantum Invest se regăseau ca asociaţi Pop Baldi, Nicola Olimpiu, Urasi Bella, Sorin Voicu Ghite, Meciu Eugeniu şi Ioana Maria Vlas. Administratorii firmei erau Meciu Eugeniu, Sorin Voicu Ghite şi Ioana Maria Vlas, care deţinea 50% din firmă. Quantum Invest SRL din Cluj era specializată în administrarea fondurilor, având ca obiect de activitate “activităţi ale companiilor de management”. În baza obiectului de activitate, Quantum SRL a administrat după 1996, şi falimentat, un fond de investiţii mai puţin cunoscut, Investor. Conform bilanţurilor depuse, în anul 1996 firma a avut o pierdere de 13 milioane de lei, în 1997 de 50 de milioane de lei, iar în 1998 de 185 de milioane de lei. Quantum Invest a mai funcţionat până în 2004, an după care societatea a fost radiată.

La Cluj recuperarea banilor se face în vânt

În Cluj-Napoca există aproape 650 de păgubiţi FNI, iar majoritatea dintre ei s-au înscris în Asociaţia Investitorilor FNI, filial Cluj, în speranţa că îşi vor recupera banii mai repede în urma câştigării proceselor. La Cluj, Cornel Ţăran este șeful acestei asociații, însă oamenii care au plătit comisioane pentru recuperarea banilor îl acuză pe Ţăran că a dispărut în ceaţă. Mulţi dintre cei care spun că au fost păcăliţi a doua oară au făcut plângeri la poliţie împotriva lui Cornel Ţăran.

Mai multe persoane care au pierdut bani la FNI au apelat la ASOCIAȚIA „GRUPUL PENTRU DREPTATEA INVESTITORILOR FNI” pentru a își recupera banii pierduți de tandemul Vântu-Vlas. Fondatorii asociației sunt MARCU LUCIA, BOLOGA IOAN și IONESCU ANTON, iar funcțiile în cadrul asociației sunt repartizate astfel : PREȘEDINTE- MARCU LUCIA, VICEPREȘEDINTE – BOLOGA IOAN, SECRETAR- ȚĂRANU CORNEL, MEMBRI- IONESCU ANTON, MOLDOVAN LUCIA.

Însă, interesant este că exact aceleași persoane, distribuite pe aceleași funcții au fondat două asociații asemănătoare, cu același nume, dar cu numere de înregistrare diferite (3239/A/2002 și 4323/A/2002). Astfel cele două asociații au funcționat în paralel – pentru unele persoane banii au fost recuperați, iar alții așteaptă și acum fără ca cineva să le mai dea vreun semn de viață.

Din condamnare în condamnare

În prezent, Vîntu se află în închisoare, unde execută o pedeapsă de șase ani și două luni, primită într-un alt dosar legat de falimentarea companiei Petromservice.

Pe 24 septembrie 2012, Vîntu a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani și instigare la delapidare în dosarul prăbușirii Fondul Național de Investiții (FNI).

Acest dosar a avut ca fundament de plecare cercetările efectuate de organele judiciare în dosarele penale referitoare la devalizarea Fondul Național de Investiții, Banca Agricolă (BA), Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) și Banca Română de Scont (BRS).

Procurorii susțin că, în urma analizei asupra actelor de urmărire penală efectuate, parte dintre ele finalizate prin pronunțarea unor hotărâri judecătorești definitive, s-au stabilit punctele de convergență, care se situează pe următoarele paliere: activitățile ilicite au fost derulate prin intermediul societăților comerciale membre ale Grupului ‘Gelsor’ (Gelsor SA, SOV Invest SA, Imobiliar Network SA, Vîntu Sorin Ovidiu Company SRL, Gelsor IT SA etc.), deținute și administrate, prin persoane interpuse, de Sorin Ovidiu Vîntu.

Parchetul mai arăta că analiza actelor acestor dosare a evidențiat că faptele au fost cercetate în dosare separate, ceea ce a condus „la ignorarea aspectelor temporale și de cauzalitate ale acestora, precum și a congruențelor evidente între modalitățile de acțiune și persoanele învinuite/inculpate”.

De asemenea, s-a evidențiat faptul că obiectul cercetărilor s-a limitat la palierul administrativ al Grupului Gelsor, „fără o contextualizare a acțiunilor/inacțiunilor celor în cauză, ignorând cronologia faptelor și beneficiarul final al fondurilor financiare obținute în mod ilicit, prin fragmentarea succesivă a dosarelor și neevidențierea atribuțiilor decizionale exercitate de către Vîntu”.

Fondul Proprietatea așteaptă bani de pe urma FNI

Potrivit unui anunț publicat pe Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) trebuie să plătească Fondului Proprietatea 27.726 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, în urma deciziei Tribunalului București cu privire la un dosar care are legătură cu FNI. ‘Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator de investiții al Fondul Proprietatea, dorește să informeze acționarii și investitorii asupra deciziei Tribunalului București în litigiul demarat de Autoritatea de Supraveghere Financiară împotriva Fondului pentru recuperarea anumitor sume de bani în legătură cu mai mulți investitori FNI (dosarul nr. 47874/3/2015). În particular, Administratorul de Investiții dorește să sublinieze că, în data de 20 februarie 2017, Tribunalul București a anunțat că a respins cererea ASF pentru plata de către Fond a anumitor comisioane de reglementare plătibile ASF, dar pe care Fondul a fost obligat să le plătească mai multor investitori FNI, potrivit unei hotărâri de validare a popririi pronunțate de Tribunalul București’, se arată în document. De asemenea, instanța a recunoscut și plata sumei de 881.144 lei ca fiind efectuată către ASF și, drept urmare, a constatat compensația legală. În plus, instanța a obligat ASF la plata către Fond a 27.762 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Din Gelsor in FNI

Unul dintre membrii fondatori ai asociațiilor „GRUPUL PENTRU DREPTATEA INVESTITORILOR FNI”, Ionescu Anton, a făcut parte din consiliul de administrație al Broker Cluj, consiliu care a fost condus de Mihai Buliga, un clujean care s-a ocupat de fondul de investiție Gelsor deținut de Sorin Ovidiu Vântu, “regizorul” devalizării FNI-ului. În cadrul Gelsor SA s-au aflat apropiați ai omului de afaceri Sorin Ovidiu Vântu, cum ar fi Sorin Ovidiu Freciu, fost președinte al grupului Gelsor și realizator la Realitatea TV, Vlad Soare, fost președinte al grupului Gelsor până la prăbușirea FNI, Ioan Andrei, primul președinte al SOV Invest. În procesul FNI, societatea Gelsor este parte responsabilă pentru devalizarea FNI.

Sebastian Albescu