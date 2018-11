El este ultimul supraviețuitor al mafiei sovietice

Boris Nayfeld este ultimul șef mafiot din grupările Rusiei sovietice, A supravietuit mai multor tentative de asasinat in urma razboaielor interne din lumea interlopa, in special in anii 90.

Boris Nayfeld este ultimul sef al Mafiei Rusesti din vechea garda, scrie presa din USA. Acesta a fost arestat recent, dupa ce a incercat sa obtina bani de la mai multe firme sub forma de santaj.

Poreclit „Biba”, Boris Nayfeld a emigrat in New York in anii 60, urcand repede in rang in cadrul Mafiei Rusesti, din care a facut parte de cand a ajuns in USA si pana astazi. Acesta a ajuns la putere in anii 80, cand a preluat rolul de lider dupa ce fostul cap a fost arestat si incarcerat pentru 7 ani.

Biba a mai stat de 3 ori la inchisoare, pentru diferite infractiuni, iar acum va primi o sentinta destul de mica, avand in vedere ca are deja peste 70 de ani.

Acesta este considerat ultimul sef mafiot din vechea garda, din epoca de aur a Mafiei Rusesti, ce dateaza din timpul Uniunii Sovietice, si a supravietuit mai multor tentative de asasinat in urma razboaielor interne din lumea interlopa, in special in anii 90, arată sport.ro.