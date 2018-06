Elena Udrea, condamnată la șase ani de închisoare

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au dat marți decizia definitivă în dosarul „Gala Bute”, în care Elena Udrea a fost condamnată în primă instanţă la şase ani de închisoare pentru luare de mită şi abuz în serviciu.

Avocatul Elenei Udrea a anunțat că va face toate demersurile legale să conteste sentința primită de fostul ministru al Turismului. „Nu am avut când să vorbesc cu doamna Udrea. În Costa Rica este noapte acum. Să ştiţi că era foarte liniştită şi optimista. Avea cunoştinţă de probele care erau la dosar şi nu se aştepta la o decizie atât de nedeaptă aşa cum nici noi avocaţii nu ne aşteptam la o asemenea decizie care este şocantă”, a declarat Veronel Rădulescu la RTV.

În acelaşi dosar, fostul preşedinte al Federaţiei de Box, Rudel Obreja, a primit cinci ani de închisoare. Procurorii DNA spun că statul ar fi fost păgubit cu 2 milioane de euro, în 2011. Bani ar fi foast daţi ilegal de Ministerul Dezvoltării firmei care a organizat Gala de Box în care Lucian Bute îşi apăra titlul mondial.

Acuzaţiile din dosar s-au extins şi asupra activităţii de ministru a Elenei Udrea. Aceasta este acuzată şi că ar fi luat bani de la oameni de afaceri interesaţi să obţină contracte cu statul.

La ultimul termen al procesului, procurorul de caz a cerut instanţei pedepse majorate şi condamnare cu executare pentru cei care au primit pedepse cu suspendare pe fond.

De partea cealaltă, avocatul Elenei Udrea a solicitat eliminarea probelor obținute cu ajutorul SRI, menționând că acestea sunt nelegale. Apărătorul a mai cerut rejudecarea dosarului.

Pe 29 martie 2017, Elena Udrea a fost condamnată în primă instanţă la şase ani de închisoare cu executare în dosarul „Gala Bute” pentru luare de mită şi abuz în serviciu.

În acelaşi dosar, Rudel Obreja, fost preşedinte al FRB, a fost condamnat la cinci ani închisoare cu executare, iar Tudor Breazu, administratorul terenurilor de la Nana deţinute de Elena Udrea, a primit trei ani de închisoare cu executare. Ion Ariton, fost ministru al Economiei, a fost achitat pentru acuzaţiile de participaţie improprie la abuz în serviciu şi folosire a influenţei în scopul obţinerii de foloase necuvenite.

Ştefan Lungu, fost consilier al Elenei Udrea, a primit un an şi şase luni cu suspendare, Gheorghe Nastasia, fost secretar general în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, a primit patru ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Naţionale de Investiţii, trei ani de închisoare cu suspendare, şi Dragoş Marius Botoroagă, administratorul unei firme, doi ani şi şase luni cu suspendare.

ÎCCJ a mai decis atunci ca fostul ministru Elena Udrea să plătească aproape 3 milioane de euro despăgubiri.

Totodată, instanţa a mai dispus ca Rudel Obreja să plătească în solidar cu partea responsabilă civilmente, SC Euro Box Promotion SRL (fostă SC Europlus Computers SRL), către Ministerul Finanţelor, prin ANAF, suma de 737.507 lei cu titlu de despăgubiri civile. Totodată, i se confiscă suma de 3.000.000 lei.

Udrea, primul mesaj după condamnare

”Multumesc tuturor celor care ați crezut și credeti in dreptatea mea, tuturor celor care m-ati sustinut, ma sustineti, v-ati rugat si va rugati pentru mine!

Multumesc presei care a dus si duce o lupta mai apriga si mai determinata pentru adevar si oprirea abuzurilor din Romania, decat o duc alesii poporului, cei care ar avea obligatia sa o faca.

Sistemul inca exista si functioneaza, Protocoalele si culoarele din justitie sunt in continuare eficiente, sunt inca judecatori si procurori care executa ordinele si comenzile generalilor SRI. Pana decid ce voi face in continuare, va rog sa acceptati ca nu voi da nicio declaratie. Doamne, ajuta tuturor!”