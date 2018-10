Elena Udrea, martor protejat FBI

Jurnalistul Cătălin Tache scrie pe national.ro că Elena Udrea a intrat in ”paine” ca si martor protejat al FBI, dand deja in primire influentului ”Birou” american ”Lotul Proprietatea”. Deci, deja femeia care si-a tinut gura ani de zile, in ciuda presiunilor la care a fost supusa intr-o vreme in care atatia ”barbati de stat” s-au sifonat intre ei de-i sictirisera cu excesul de zel pana si pe procurorii anticoruptie a inteles ca singura ei sansa de a-si creste fetita este sa colaboreze cu anchetatorii americani de la FBI. Cei care sunt mai mult decat interesati in primul si-n primul rand de tot ceea ce are legatura cu Fondul ”Proprietatea” si privatizarile astfel girate, fond condus, sa nu uitam, de fostul ambasador al Administratiei Democrate a SUA la Bucuresti, Mark Gitenstein.

Iar din momentul in care Udrea a acceptat sa-si vada si de interesul propriu, sansele ca aceasta sa fie sau nu adusa in tara sunt acum de 50-50 la suta. Dar cel mai important pentru liderii si ”finantistii” regimurilor politice trecute in frunte cu cel portocaliu este ca daca Udrea ”toarna” la FBI, atunci cutuma agentiei federale americane este sa o introduca obligatoriu pe aceasta intr-un complex program de protectie a martorilor. Insa in Statele Unite ale Americii, ci nu in Romania, cum poate inca mai sperau unii! Unde, sa nu uitam, chiar sefii Oficiului National pentru Protectia Martorilor au fost ”saltati” pe capete pentru comiterea a nenumarate infractiuni de coruptie. Iar ”chichita” birocratica prin care se realizeaza includerea romancei in programul de protectie american se bazeaza pe faptul ca principala ”tinta” ceruta Elenei Udrea, dupa cum sustin sursele noastre este chiar Mark Gitenstein, cetatean al SUA, fost ambasador in Romania si conducator al Fondului ”Proprietatea”.

Rufele democrate se spala in SUA!

Si tot in urma cu trei saptamani scriam negru pe alb de ce Tudorel Toader a recunoscut franc ca ”nu trebuie sa facem din arestarea Elenei Udrea un subiect national” : ”Pur si simplu pentru ca stoarcerea informativa a fostei blonde de la Cotroceni, tocmai pe cale sa devina lamaia din care se va face limonada cu care se vor ineca atatia tine mai degraba de agenda internationala a influentelor agentii guvernamentale americane. Iar ancheta republicanilor impotriva imixtiunilor nepermis de profunde ale fostei administratii democrate in campuri tactice precum cel din Romania statului paralel se anunta, iata, mult mai serioasa decat se asteptau unii. Realizandu-se astfel, totodata si curatenia necesara facuta in propria ograda inainte de sosirea trimisului lui Donald Trump la post la Ambasada SUA de la Bucuresti”!

A dat ”Lotul Proprietatea”

Nici macar in vremurile de glorie ale ”Binomului”, cand celelalte structuri ale statului, clasa politica si mediul de afaceri deopotriva luasera pozitia ghiocelului, stand cu capul plecat in speranta desarta ca-i va ocoli sabia DNA-ului, nici macar cei mai radicalizati procurori anticoruptie nu au indraznit sa-si vare nasurile in dedesubturile constituirii Fondului ”Proprietatea”, a gestionarii acestuia si a ”marilor privatizari” sau restituiri efectuate sub acest stindard girat de fostul ambasador american al SUA la Bucuresti.

Iar dupa cum dezvaluiam odata cu anuntul privind implicarea FBI in arestarea Elenei Udrea, pentru ”corbii americani cadavrul politic al lui Traian Basescu nu mai reprezinta o miza atat de mare incat sa se repeada sa-i scoata ochii”, in schimb avand de ce sa se teama liderii si mai ales ”finantistii regimului portocaliu”. Dintre care multi au stat ascunsi ca ”sobolanii” si de-abia acum, cand au simtit ca pericolul luptei anticorutie a trecut au inceput sa arunce pe piata, in tranzactii intermediate, zecile si sutele de milioane de euro ”agonisite” in vremea cand regimul Basescu taia pensiile si salariile a milioane de romani.

Plahotniuc, ”sifonul” lui Gitenstein

Insa dincolo de acesti politicieni combinagii si afaceristi din fosta ”zona gri” a serviciilor statului paralel, pe care Elena Udrea ii cunoaste ca pe propria geanta Hermes Birkin Crocodile de 100.000 de dolari primita de la Ana Maria Topoliceanu, principalul ”obiectiv” al americanilor este ”unul de-al lor”. Pentru ca, dupa cum se va dovedi in curand, deloc intamplator FBI-ul a pus intrebari tocmai despre Fondul ”Proprietatea”, un subiect tabu si ”mort” deopotriva pentru autoritatile romane, indiferent care ar fi acestea. Iar principalul ”cap” care i s-ar fi cerut Elenei Udrea in schimbul protejarii acesteia ar fi tocmai cel al lui Mark Gitenstein. Desigur, pare greu de inteles ce i-a apucat pe americani sa-i ceara Elenei Udrea tocmai ”stropeli” despre fondul ”Proprietatea” si implicit fostul ambasador american la Bucuresti. Mai ales ca pina si putini, foarte putini initiati ai sistemului stiu ca la varful sistemului au circulat in ultimii ani, in cerc restrans, rapoarte contrainformative cu privire la ”suspiciunile rezonabile” ca Mark Gitenstein si-ar fi protejat protejat ”sursa autorizata informativa”, Vladimir Plahotniuc! Nimeni altul decat controversatul afacerist care a pus practic stapanire pe intreaga Republica Moldova, ”decapand” unul dupa altul liderii politici pro-unionisti, desi la randul sau este si cetatean roman. Iar un prim semnal privind faptul ca noua adminsitratie americana este tot mai interesata de reteaua informativa cu vadite conexiuni moscovite din jurul lui Vladimir Plahotniuc a fost dat prin monitorizarea intalnirilor pe care acesta le-ar fi avut cu mai multi lideri politici romani, printre care si fostul premier Victor Ponta la Viena, la ”Cafe Schwartzenberger”, cunoscuta in lumea serviciilor secrete si drept ”cafeneaua spionilor”. Si chiar daca pana acum replica contrainformativa a statului roman s-a limitat la o ”monitorizare pasiva”, iata ca implicarea agresiva a FBI-ului american deschide un nou front, unul pe care vor cadea mai multe capete grele decat in toata lupta anticoruptie de pana acum la un loc! In timp ce, stranie ironie, tocmai cel al Elenei Udrea pare sa fi fost dat la o parte de pe ”butucul” americanilor, cel putin pana ce se vor finaliza formalitatile introducerii acesteia in programul de protectie al martorilor. Perioada in care, desigur, va fi supusa unui ”debriefing” pe langa care cel al rusilor efectuat la Belgrad asupra lui Sebastian Ghita pare o simpla spovedanie de alcov…

Sursa: Cătălin Tache – national.ro