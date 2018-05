Elena Udrea: Am o propunere de la Netflix să fac un serial

Elena Udrea susține că a primit o ofertă din partea Netflix ca să facă un serial despre viața ei. Fostul ministru al Turismului a dezvăluit această informație într-un interviu pentru gsp.ro.

Din interviul lui Udrea

Udrea – Când am emisiuni… apropo, am avut, am o propunere de la Netflix. Să fac un serial.

– Netflix? Pe ce temă și unde? Aici?

– Nu, am primit propunerea când eram în România, dar acum li se pare și mai interesant că sunt aici. Mă gândeam ce interesant ar fi când intru eu în direct la televiziune, sunt în pantaloni scurţi, în papuci, dar în sus sunt îmbrăcată de birou.

– E farmecul televiziunii…

– Da, da, aranjată, dar eu sunt, de fapt, desculţă.

– Și se face documentarul?

– Da, da, dacă se finalizează discuţiile. A venit o doamnă la mine de la Londra să discute. Mi s-a părut foarte interesant.

– E vorba și de niște bani? Bănuiesc că nu deveniţi milionară din asta…

– Ba da! În dolari!