Elev rupt în bătaie de doi colegi, în poarta Colegiului Tehnic de Transporturi Cluj-Napoca!

Ovidiu este un băiat înalt şi bine legat la trup, în vârstă de 15 ani, elev în clasa a X-a la Liceul Tehnic de Transporturi „Transilvania” din Cluj-Napoca. Are aplicat un bandaj deasupra arcadei, de la o lovitură provocată – mărturiseşte mama lui, care-l însoţeşte la I.M.L. Cluj – de doi colegi de clasa a IX-a care l-au atacat la ieşirea din incinta şcolii, după încheierea orelor de curs. Motivul discordiei l-a constituit faptul că unul dintre bătăuşi l-a provocat mereu pe Ovidiu, pe coridoarele şcolii, într-una din pauze şi l-a invitat la o bătaie „parte-n parte”. Acesta a acceptat, trezindu-se apoi cu surpriza să aibă de-a face mai târziu cu doi indivizi deodată.

Uzuala provocare: „Te dai şmecher?”

Ovidiu spune că pe parcursul unei întregi recreaţii unul dintre bătăuşi l-a tot provocat, căutând scandalul cu lumânarea şi întrebându-l obsesiv: „Te dai şmecher?”. La final, cei doi au ajuns la un „acord” – şi anume o bătaie „parte-n parte”, desfăşurată în exteriorul şcolii, la orele 14.00, după încheierea cursurilor. Şi, zis şi făcut: Ovidiu, sigur pe forţa lui, s-a prezentat la locul convenit, însă a avut parte de o mare surpriză. Povesteşte acesta: „M-am trezit brusc atacat de către doi inşi, astfel că nu am mai avut de-a face cu unul singur, aşa cum convenisem. M-au luat din părţi – ca să nu mă pot apăra şi mi-au spart şi arcada, dintr-o lovitură, după care mi-au mai croit ceva pumni. Oricum, eu nu mai puteam reacţiona fiindcă eram deja plin de sânge”. Intervine în discuţie şi mama tânărului: „Aşa e legea în şcoală: cine e mai cu gura mai mare şi mai puternic, acela are întâietate. A sosit bietul de el, acasă, la Apahida, într-un hal fără de hal, iar seara l-am dus la U.P.U. Cluj pentru consult. Acum am venit la I.M.L. ca să-l vadă medicii şi să ne scoatem un certificat medico-legal, fiindcă nu e permis aşa ceva – şi judecând după purtarea celor doi – aceştia vor vrea poate data viitoare să-l omoare pe băiat”. Ovidiu este poftit după câteva minute în cabinetul de consultaţii al I.M.L. şi se întoarce cu un certificat în care legiştii i-au recomandat între 7 şi 8 zile de îngrijri medicale. „Acum ne grăbim să ajungem la Inspectoratul Şcolar, ca să sesizăm situaţia ivită şi apoi la şcoală, unde ne aşteaptă şi poliţiştii – fiindecă trebuie să lămurim ce-a fost în capul celor care l-au bătut atât de sălbatic pe băiatul nostru”, declară mama lui Ovidiu, înainte de a părăsi sediul I.M.L.

Punctul de vedere al Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj

“Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj a fost informat de direcţiunea Colegiului Tehnic de Transporturi că ieri, 18 ianuarie 2017, dupǎ ora 14.00, doi elevi din clasa a IX-a şi un elev din clasa a X-a, dupǎ terminarea cursurilor, la ieşirea din şcoalǎ, înspre strada Venus, s-au agresat verbal şi fizic. În urma incidentului, mama unuia dintre elevi a înştiintat telefonic dirigintele clasei, urmând ca astazi, (n.n – joi 19 ianuarie) dimineața, sǎ discute cu direcțiunea despre eveniment.

Azi, 19 ianuarie, direcțiunea colegiului a început cercetarea evenimentului şi a luat declarații de la toti elevii clasei a X-a care au asistat la incident. În urmatoarea etapă, părinţii elevilor implicaţi au fost convocaţi la şcoală, iar mâine a fost convocată Comisia de disciplină. După finalizarea analizei cazului, elevii vor fi sancţionaţi conform ROFUIP”, a declarat, joi, 19 ianuarie, pentru Gazeta de Cluj, Andreea Coroian-Goldiş, purtător de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj.

Punctul de vedere al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj

“La data de 19 ianuarie a.c., poliţia a fost sesizată cu privire la faptul că, în urmă cu o zi, în zona unei unităţi de învăţământ din Cluj-Napoca a avut loc un conflict între trei tineri. În urma verificărilor efectuate, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale celor implicaţi şi au fost oferite îndrumări legale”, a declarat, la rândul său Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.

Rodica Feştilă, director Colegiul Tehnic: „Toţi trei sunt vinovaţi”

Contactată telefonic în aceeaşi zi, joi, 19 ianuarie, d-na Rodica Feştilă, directorul colegiului Tehnic de Transporturi „Transilvania” ne-a declarat, cu amabilitate, următoarele: „Noi i-am chemat deja pe toţi cei trei copiii – dar şi martorii evenimentului, colegii lor. Am anunţat şi Secţia 3 de Poliţie, la care aparţinem şi cu care colaborăm excelent. Până la sosirea poliţiei – care ulterior i-a amendat pe toţi trei – toţi copiii au dat declaraţii iar noi, din discuţiile purtate cu ei am aflat, credem, adevărul: cel bătut a recunoscut că de la el a pornit scandalul, după ce s-a înjurat vreo zece minute cu unul dintre cei doi elevi de clasa a IX-a. Din fericire, la finalul întâlnirii, cei trei s-au împăcat, într-un cuvânt: „pupat Piaţa independenţei”. Iar sancţiunile ce vor fi luate le va stabili comisia de disciplină convocată pentru ziua de vineri, 20 ianuarie.”

La închiderea ediţiei

Am aflat de la doamna Rodica Feştilă, directorul Colegiului Tehnic Transporturi “Transilvania” Cluj-Napoca, următoarele: “Comisia de dişciplină a hotărât scăderea notei la purtare a celor trei elevi ai noştri cu două puncte în aceste semestru şi trei puncte semestrul viitor. Şi mai au o temă aceştia pentru semestrul viitor: fiecare va fi nevoit să ţină o oră de dirigenţie la clasa unde activează pe tema ANTIVIOLENŢĂ”.