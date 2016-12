Elevă în vârstă de 15 ani, bătută, sălbatic, de Crăciun de către fratele prietenului ei: „Eşti prea mică să ai iubit”!

Tânăra din satul Ciubăncuţa, comuna Recea Cristur, deşi în vârstă de 15 ani pare în realitate mai matură cu câţiva ani decât apare pe cartea de identitate. Extrem de stăpănă pe ea – deşi se află doar în clasa a noua – adolescenta face rapid demersurile necesare pentru a fi consultată de medicii de la I.M.L. Cluj. E însoţită de o rudenie apropiată, mai în vârstă decât ea, tot de sex feminin, martoră a evenimentului de duminică, 25 decembrie când a fost bătută pe uliţele satului, de nimeni altul decât fratele iubitului ei. Acesta, beat-turtă, s-a revoltat că tânăra de 15 ani i-a sedus fratele de…25!

Adolescenta mărturiseşte că duminică dimineaţă se afla pe uliţele satului Ciubăncuţa împreună cu verişoara ei când, brusc, s-a trezit abordată de fratele iubitului ei, cu vorbe urâte şi injurii. Povesteşte aceasta, fără prea multe fasoane şi „greţuri”: „Mi-a cerut, nici mai mult, nici mai puţin, decât să renunţ la fratele lui, care mi-e iubit de ceva timp, la care ţin mult, deşi e cu vreo zece ani mai mare decât mine. Motivul: cică sunt prea mică pentru a avea un „drăguţ”, asta când nici părinţii mei nu-mi interzic acest lucru. Mi-a cărat apoi nişte pumni în cap – de nu m-am mai văzut – şi apoi şi-a luat tălpăşiţa. Eu am ajuns curând, cu ameţeli teribile, la U.P.U. Pediatrie, la Cluj-Napoca, în timp ce el colinda prin sat şi bea mai departe – fără să-i pese de mine şi de suferinţa mea. Ce-i drept, a doua zi m-a sunat şi şi-a cerut scuze, însă fapta e consumată şi nu am de gând să-l iert. Îmi scot certificat medico-legal şi apoi fac plângere la poliţie, fără discuţie, împotriva lui”! Fata e poftită curând în cabinetul medico-legal, de unde se întoarce cu un certificat în care medicii i-au recomandat între trei şi patru zile de îngrijiri. Adolescenta, cu aceeaşi maturitate de care a dat dovadă până acum, îşi împătură cu grijă actul, şi-l pune în poşetă – ca şi cum ar fi conştientă ce are de făcut – după care părăseşte rapid, fără să privească înapoi, incinta instituţiei medicale clujene.