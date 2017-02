Emil Boc a vorbit la Bruxelles despre protestele din România

Peste 50.000 de clujeni au ieșit în stradă pentru a protesta față de OUG 13, referitoare la modificarea Codului penal şi a Codului de procedură penală. Edilul Emil Boc a vorbit la Burxelles despre aceste proteste:

”Protestul romanilor fata de deciziile Guvernului este privit cu admiratie si respect in Comitetul European al Regiunilor (Grupul PPE).

Azi am fost invitat de catre Grupul Partidului Popular European din Comitetul European al Regiunilor sa prezint situatia politica din Romania si sa raspund la intrebarile adresate.

Cu respect fata de Romania si cetatenii ei, am prezentat deciziile unui guvern iresponsabil care a scos in strada sute de mii de romani. Un guvern care, prin deciziile sale, a afectat lupta impotriva coruptiei si i-a sfidat pe romani. Una a promis in campania electorala, altceva a incercat sa promoveze dupa ce a castigat alegerile. Si intr-o maniera sfidatoare si profund neconstitutionala.

Am precizat, de asemenea, ca Romania are o stare economica buna si investitiile sunt in siguranta.