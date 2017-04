Escrocheriile de pe Memorandumului! Victimele sunt chiar pietonii racolați!!

Așa-zisele agenții de modele ai căror reprezentanți abordează oameni pe stradă și îți promit marea cu sarea peste noapte, continuă să păcălească clujenii. De ani de zile, oamenii se plâng că au fost țepuiți, că au dat taxe de înscriere degeaba, unii chiar fac plângeri la Poliție, dar agențiile continuă să-și desfășoare activitatea.

O clujeancă povestește cum a fost abordată pe strada Memorandumului din Cluj-Napoca, mai multe zile la rând de așa-zișii ”recrutori de beauty”:

”Trei zile la rând, am fost abordată de indivizii de pe Memo, care recrutează fete sub sigla unui salon de beauty foarte cunoscut din Cluj. Acest domn Claudiu,care e de dimineață până seara, pe Memo,chiar pe lângă shaormerie, m-a complimentat, și chiar a fugit după mine, doar să mă ajute. Curioasă fiind de felul meu, am intrat în birouașul, unde tipesele se ocupă de recrutarea propriu-zisă. Îți promit marea cu sarea, tratamente și tot tacâmul, doar că e nevoie sa plătești o sumă de 100 de RON. Guess why? Ca să fie siguri că vei merge la shooting. Tipesa cu atitudine de superstar mi-a spus că banii îmi vor fi restituiți. Asta e doar așa, să fie siguri. Când i-am spus că nu sunt interesată că voi pleca din Cluj, și-a țuguiat buzele și a zis ”ok, înțeleg”, de parcă îi venea să vomite”.

Pentru a se lămuri de agenție, clujeanca în cauză, a luat legătura cu cei de la salonul de beauty despre care era vorba, renumitul salon Pop Academy.

”Bineînțeles că întregul „proces de recrutare”, care are loc pe străzile Clujului, nu e chiar legal și e un fel de cerșetorie sau mai bine zis hoție”, a mai adăugat clujeanca.