Evoluţia cifrei de afaceri, în creştere cu 40% pentru NTT DATA România

NTT DATA România a înregistrat în primele opt luni din anul 2016 o cifră de afaceri de 22 mil. EUR, în creştere cu 40% faţă de aceeasi perioadă a anului anterior.

“Rezultatele financiare ale companiei din primele 8 luni ale acestui an vin pe fondul unei evoluţii semnificative pentru NTT DATA România. Până la sfârşitul acestui an calendaristic estimăm o cifră de afaceri de 35 mil. EUR, în creştere cu 38% în raport cu anul precedent“, declară Daniel Metz – CEO NTT DATA România.

Ȋn ceea ce priveşte piaţa externă, trendul este unul ascendent pentru NTT DATA România. În această perioadă a avut loc o lărgire a portofoliului de proiecte şi câştigarea unor clienţi de top în domeniul digital şi financiar-bancar. O creştere exponenţială s-a remarcat în zona Marii Britanii prin extinderea de proiecte în cadrul unui client final de renume – Liberty Global, din domeniul digital. Pentru acesta, NTT DATA România formează echipe de o complexitate ridicată în zone de tehnologie precum: AEM (Adobe Experience Manager), dar şi Java şi testare.

Un alt proiect important pentru compania noastră a fost demarat la începutul acestui an, în spaţiul vorbitor de limba germană şi vizează dezvoltarea unui instrument de prelucrare a tranzacţiilor financiar-bancare, pentru o bancă de renume. Dezvoltarea acestuia se derulează pe o durată de mai mulţi ani, iar mentenanţa ulterioară pe cca. 15 ani. Şi pe piaţa locală s-a înregistrat o creştere cu 62% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, cu o mărire a portofoliului de clienţi cu precădere în zona serviciilor de tip Embedded, în industria producătoare de componente auto din România. Dintre aceştia se pot enumera: Elster(a Honeywell company), Autoliv, Renesas, Continental Automotive.

Extinderi teritoriale

După filialele din România de la București, Timișoara, Sibiu, Brașov și Iași, NTT DATA România și-a extins activitatea teritorială, înființând de curând o nouă filială în Serbia, la Novi Sad. Acțiunea reprezintă o nouă direcție strategică, prin dezvoltarea de noi subsidiare în zona central-est europeană.

1200 de angajaţi şi colaboratori externi pentru anul 2016

Echipa NTT DATA România a depășit în luna septembrie 1100 de membrii, o creştere cu 44% față de aceeaşi perioadă a anului trecut. Pentru acest sfârşit de an ne propunem angajarea a încă 100 colegi noi, o mărire cu cca. 40% fată de anul precedent.

La ora actuală în NTT DATA România există peste 150 poziţii deschise, printre care se numără roluri de Project Manager, Operations Manager, dar şi poziţii de programare Java, programare Cobol, programare Embedded, programare .Net, programare Frontend, dar şi consultanță SAP şi ABAP, consultanţă de support AMS, testare Automată şi Manuală, precum şi roluri de Business Analyst sau Financial Controller.

După 16 ani de excelenţă în IT, EBS România este acum NTT DATA România.

Înfiinţată în 1988, NTT DATA are sediul la Tokyo şi îşi desfăşoară activitatea în peste 40 de țări. Concernul furnizează servicii de primă clasă, de la consultanță şi dezvoltare de sisteme până la outsourcing de servicii IT. Aflat în topul mondial al furnizorilor de servicii IT, NTT DATA este un partener inovativ la nivel mondial, beneficiind de o rază de acoperire globală, dar şi de competențe locale.