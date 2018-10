EXCLUSIV. Dublă tragedie! După o dispută, probabil pentru o femeie, doi clujeni s-au prăbuşit înlănţuiţi de la etaj, în casa scării!

Moarte tragică a doi bărbaţi în vârstă de 64 şi 53 de ani, din Cluj-Napoca, duminică, în timpul meciului România-Serbia, într-un bloc de pe strada Vânătorului din cartierul Gruia! Cei doi consumaseră băuturi alcoolice, la domiciliul vârstnicului, împreună cu concubina acestuia, iar la plecare gazda şi-a condus pe scări mai tânărul său tovarăş. Acolo se pare că ar fi avut loc o încăierare între ei, iar rezultatul a fost că ambii s-au prăbuşit peste balustrada blocului, trei etaje, până la subsol, izbindu-se puternic de pardoaseala de beton din casa scărilor. Au fost găsiţi, fără viaţă, după câteva minute, de un locatar care coborâse în pivniţă! Poliţia cercetează cazul sub aspectul infracţiunii de ucidere din culpă.

Vecin: „A avut loc o încăierare serioasă”!

Trupurile neînsufleţite ale celor doi clujeni – Iuşan Alexandru, 64 de ani şi Szekely Ştefan, 53 – au fost găsite, la puţine minute de la incident, duminică după amiază, în timpul meciului România-Serbia, de un locatar al blocului de pe Vănătorului 21 care coborâse până în beci ca să intre de acolo în garaj. Alexandru Păcuraru, un chiriaş în vârstă de 33 de ani, care locuieşte la etajul trei, deasupra etajului unde a avut loc tragedia, spune că a auzit totul dar nu a ieşit chiar atunci din apartament: „Am auzit o bubuitură foarte puternică, a plăcii dintre scări, care a vibrat înalt precum o explozie.

Am coborât ceva mai târziu şi eu, cu căruciorul copilului în braţe, deşi un domn mă avertizase că acolo s-a petrecut o tragedie şi imaginea e groaznică! Apoi mi-a părut rău de ce-am văzut, fiindcă priveliştea m-a afectat atât de profund încât n-am dormit o oră noaptrea trecută! Acolo, la subsol erau două cadavre acoperite cu un cearceaf iar pe scări, în locul dintre etajul unu şi doi, de unde s-au prăbuşit cei doi, o mizerie de nedescris, ca şi cum acolo ar fi avut loc o luptă. În sprijinul acestei afimaţii a mea vă mărturisesc faptul că fesul unuia dintre ei era prins între grilajele balustradei de vizavi, cum

fusese aruncat, cu putere. De asemenea am văzut peturi şi alimente împrăştiate pe peste tot, pe jos, dar şi o caserolă golită de supă, aflată pe ciment – cu supa „întipărită” pe perete – semn că unul dintre ei trântise caserola de peretele scării. De aceea, eu nu cred că cineva s-a împiedicat iar celălalt a sărit să-l salveze, prăbuşindu-se apoi împreună, în gol, pentru că nu l-a mai putut ţine”!

Intru în discuţie şi cu un proprietar mai în vârstă, Lucian Tanţău, care-mi povesteşte şi el lucuri extrem de interesante. Mărturiseşte acesta: „Eu locuiesc aici, la parter şi am balconul chiar în faţa întrării blocului. Deci, în timpul meciului m-a sunat vecina de la apartamentul 13 şi m-a întrebat dacă ştiu ce s-a întâmplat în bloc. I-am spus că nu, fiindcă mă uit la meci, dar după ce s-a încheiat meciul am ieşit să văd şi aud ce se petrece acolo. Apoi, pe timpul cercetărilor, am tot tras cu urechea din balcon la ce vorbeau afară procurorii, criminaliştii şi legiştii… Şi se aflau la numai câţiva metri de mine… Vorbeau de o concubină, şi că acesta ar fi fost motivul încăierării dintre cei doi. De altfel, şi dezordinea de la locul unde s-au prăbuşit cei doi peste balustradă – un recipient gol şi alimente aruncate pe jos – toate duc la varianta că între cei doi a avut loc o încăierare serioasă”.

Concubina: „A fost, precis, un accident”

Urc până la etajul doi al blocului şi bat la uşa apartementului, cu o cameră al d-nei Sorina Ciupe, o femeie în vârstă de 57 de ani, iubita lui Alexandru Iuşan. Amabilă şi în acelaşi timp, răvăşită, aceasta m-a poftit în locuinţă şi mi-a oferit punctul său de vedere asupra acestui caz care, spune ea, a lăsat-o singură şi fără niciun ajutor pe această lume. Explică Sorina Ciupe:

„Io nu ştiu ce s-a întâmplat în mod exact pe casa scării, pentru că mă aflam înăuntru. Iuşan l-a condus la ieşire pe Szekely şi n-a mai ajuns acasă, probabil unul dintre ei s-a împiedicat pe scări şi l-a tras şi pe celălalt cu el”. Îmi pune apoi sub ochi certificatul de deces al iubitului său: „Aici scrie, clar, hemoragie internă prin ruptură hepato-splenică, asta cum s-a prăbuşit de la înălţime… Într-adevăr, în cădere s-a lovit şi de balustradă. Atâta pot să vă spun”. Mărturiseşte apoi, lăcrimând, că iubitul ei a muncit ca agent de securitate la o firmă de pază, după care îmi aduce permisul său de conducere, plângând deja de-a binelea: „Aceasta e ultima lui fotografie, făcută în august, când şi-a reînnoit permisul. Sprijinul meu în viaţă a plecat… Io-l sprijineam pe el, iar el mă sprijinea pe mine. Ce mă fac oare acum?” Arată, apoi, în încheierea discuţiei noastre că iubitul ei va fi îngropat în Cimitirul din Valea Chintăului, lângă fiul său, care e şi el înmormântat acolo după ce-a decedat, într-un accident de circulaţie, cu zece ani în urmă… Îmi iau rămas bun de la femeie şi ies până la scări, orbecăind pe coridorul lung şi neluminat. Apoi, aprind lumina de la scara blocului, însă nu apuc să parcurg mai mult de un etaj şi aceasta se stinge, rapid, lăsându-mă în beznă. Mă strâng la perete, ca nu cumva să fiu tentat să mă sprijin de balustrada extrem de joasă, aşa cum a fost ea făcută, la construcţia blocului, iniţial cămin de nefamilişti…

Punctul de vedere al I.P.J.Cluj

„La nivelul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca a fost înregistrat un dosar penal privind infracţiunea de „ucidere din culpă”. În cadrul dosarului se vor stabili împrejurările exacte în care a survenit decesul a doi bărbaţi, în vârstă de 64,

respectiv 53 de ani, din Cluj-Napoca. Cei doi au fost găsiţi decedaţi, la data de 14 octombrie a.c., la demisolul casei scărilor unui imobil din Cluj-Napoca”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.