Expoziție cu jocuri pe calculator concepute de copii clujeni

O expoziție de jocuri pe calculator create de copii, realizată pe baza unui proiect-pilot desfășurat în colaborare cu companii IT și dedicat elevilor de clasa a IV-a, a fost prezentată marți la Cluj-Napoca.

În cadrul acestui proiect elevii au creat jocuri pe calculator, cu ajutorul unui limbaj de programare special conceput pentru copii, care îi ajută să înțeleagă mai bine cum funcționează un calculator sau chiar să îi aducă mai aproape de complicata activitate de scriere de coduri.

‘Este un proiect-pilot care a pornit din dorința noastră de a face ceva mai extins și mai de lungă durată, pentru că până acum am avut proiecte mai mici, de câte o săptămână. Am observat o mare deschidere din partea celor care lucrează în companiile IT din Cluj și ne-am gândit să facem ceva ca elevii să rămână cu mai multe cunoștințe, să apuce să și exerseze’, a explicat Oana Ceherean, managerul proiectului și al asociației „Cartea Daliei”, care a derulat proiectul.

Practic, proiectul a avut loc în cinci școli, cu ajutorul a cinci companii. Fiecare companie IT a „adoptat” o școală iar voluntarii firmei respective i-au învățat pe copii limbajul de programare Scratch, dezvoltat de universitatea americană MIT, care este special conceput pentru copii și folosește imagini pentru a-i face pe cei mici să înțeleagă mai ușor anumite concepte (instrucțiunile de programare sunt reprezentate cu forme sau culori) sau idei legate de felul în care funcționează calculatorul.

Organizatorii proiectului și-au propus să aducă o schimbare învățământului românesc, care pentru clasele primare nu prevede ore de informatică. Activitățile s-au desfășurat în laboratoarele de informatică ale școlii, cu ajutorul unui manual creat de un grup de cercetători de la Universitatea Harvard, care a fost tradus.

‘Nu am vrut să scoatem elevii din școală, pentru că am vrut să îi încurajăm să meargă la școală și să vadă că la școală se întâmplă lucruri care nu sunt neapărat plictisitoare. Am găsit mare deschidere și la directori, pentru că în clasele primare nu se face informatică’, a mai spus Oana Ceherean.