Făceau un film despre skateboarding, pe Feleac, însă au fost urmăriți și atacați în scop de jaf de patru falși polițiști!

Andrei și Teddy, în vârstă de 20 – respectiv 19 ani, sunt studenți la Cluj-Napoca iar marea lor pasiune este skateboarding-ul! În noaptea de vineri spre sâmbătă a săptămânii trecute cei doi, împreună cu un coleg au purces într-o întreprindere care îi putea costa enorm: s-au hotărât să facă un filmuleț despre skateboard, la luminile mașinii lui Andrei. Astfel, Teddy începuse deja să coboare în viteză dealul Feleacului, pe șoseaua relativ pustie, când au fost abordați de niște indivizi aflați într-o mașină, care s-au recomandat drept polițiști. Andrei, simțind că e ceva putred aici și-a recuperat prietenul și a părăsit rapid locul. A început o urmărire ca-n filme, finalizată cu un atac al “polițiștilor” în dreptul casei lui Andrei, tărășenia soldându-se, din fericire, cu un happy-end!

“Nu puteau fi polițiști, aveau între ei și doi colorați”

Andrei mărturisește, în sala de așteptare a I.M.L.Cluj, că în toată această filmare el urma să fie cameramanul, colegul lui ajutorul iar Teddy protgonistul filmulețului: „Am urmărit, în mod special, să facem filmul noaptea, având în vedere faptul că, noaptea, șoseaua dinspre Feleacu spre Cluj e mult mai liberă, de aceea ne-am și apucat de această filmare. Colegul e chiar priceput în domeniu, participă la concursuri și demonstrații de gen și și-a dorit cu orice preț să-i facem un clip, pe care să-l difuzăm pe internet! Cu noi se mai afla un coleg, care ne ajuta iar eu începusem deja să filmez, cu spor, când Teddy cobora Feleacul, luminat de farurile mașinii mele. La un moment dat a oprit în dreptul nostru o mașină albă, în care se aflau patru inși – dintre care doi mai „colorați”. S-au prezentat drept oameni ai legii și unul dintre ei chiar a fluturat în dreptul ochilor noștri o legitimație de polițist sau de Academie de Poliție, nu știu exact ce era. Ne-au poruncit, ferm, să tragem pe dreapta, la care eu am realizat instantaneu că nu pot fi polițiști deoarece vorbeau prea vulgar, plus că – așa cum vă spuneam – doi dintre ei erau negri ca tăciunele. Mirosind că treaba e deja prea periculoasă pentru noi, n-am oprit mașina – ba mai mult, am țâșnit cu ea, în dreptul lui Teddy – și l-am luat la bord, după care am pornit în goană spre oraș. Din fericire, mașina era îndreptată în sensul dorit de noi, cel salvator… „Polițiștii” însă n-au stat nici ei cu mâinile-n sân și au acționat, la rândul lor, și după câteva sute de metri au reușit să ne blocheze mașina. Apoi doi dintre ei au venit la geamul meu, deschis, iar unul m-a apucat de gât, ca să mă imobilizeze. Eu am dat atunci înapoi, și am pornit în viteză spre Cluj-Napoca. Ei, fuga, din nou, după noi: au încercat de mai multe ori să ne blocheze, pe „Bună-Ziua” și pe străzile Clujului – dar fără succes. Ne-au ajuns însă în dreptul garajului blocului unde locuiesc, lângă Cluj-Arena! Acolo ne-au dat jos din mașină, strigând “Poliția” și i-au culcat la pământ, cu fața în jos, pe cei doi colegi ai mei! Eu n-am acceptat această treabă și m-am împotrivit, motiv pentru care trei dintre ei m-au atacat. S-a ajuns astfel la situația în care unul dintre ei să mă țină și ceilalți doi să mă lovească pe rând, în cap, cu picioarele, în timp ce eram pus și eu la pământ. Pe deasupra, au vrut să-mi ia camera și cheile mașinii, aflate pe capotă”! Din fericire, tinerii au avut parte de un noroc dumnezeiesc: vecinii, treziți din somn de zgomotul produs în fața blocului, anunțaseră între timp polițiștii secției 5 din Grigorescu și aceia au apărut, cu promptitudine, la fața locului! Explică mai departe tânărul: “Când i-au văzut pe adevărații polițiști, atacatorii noștri și-au schimbat complet discursul de până atunci – și până să fie legitimați ne-au și propus bani ca să uităm întâmplarea. Noi nu am ținut seamă de acest aspect și am spus totul polițiștilor. Din păcate, fiind buimac – după pumnii și picioarele încasate în cap – nu mi-am dat seama dacă individul cu legitimația de polițist era chiar polițist sau numai s-a recomandat astfel… Apoi, între timp a venit ambulanța și am ajuns în scurt timp la U.P.U., așa că nu știu ce s-a mai întâmplat după aceea”… Nu-și termină bine fraza și tânărul este poftit în cabinetul de consultații, de unde se întoarce, curând, cu un certificat în care legiștii i-au recomandat între șapte și opt zile de îngrijiri medicale…

Punctul de vedere al I.P.J.Cluj

„La Secţia 5 Poliţie a fost depusă o plângere penală sub aspectul comiterii infracţiunii de lovire sau alte violenţe. Plângerea a fost depusă împotriva a trei persoane, bărbaţi, niciunul dintre ei având calitatea de poliţist”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.

Unde te poţi da cu skateboard-ul în Cluj (de pe site-ul ClujLife): “Dacă aveţi un skateboard acoperit de praf în balcon/ mansardă / sub pat sau vă tot gândiţi dacă să vă cumpăraţi unul, v-am pregătit o listă de locaţii unde puteţi merge să vă daţi… mare cu el. Puteţi merge pe malul Someşului, o locaţie încă nedescoperită de toată lumea, şi aici mă refer ca şi potenţial. Pe lângă faptul că zona oferă o privelişte minunată asupra apei care traversează oraşul, există o serie largă de activităţi pe care le puteţi face aici. Fie că alergaţi, faceţi yoga pe iarbă, plimbaţi căţelul/iubitul sau vă daţi pe skateboard, Malul Someşului este cu siguranţă un loc pe care trebuie să-l luaţi în calcul la viitoarele ieşiri. Trotuarul de pe Blvd. 1 Decembrie 1918 e o variantă, dar mai bine treci podul albastru și te dai liniștit pe faleza de lângă Sala Sporturilor. În continuarea Parcului Sportiv Universitar „Iuliu Haţieganu” se află Parcul Rozelor, cel mai tânăr spaţiu de acest gen al oraşului. Pe lângă faptul că găsiţi aici o pistă pentru biciclete şi una pentru role, există şi un skatepark, numai bun ca să exersaţi sau să vă perfecţionaţi mişcările. Este locul perfect pentru copii şi adolescenţi pentru că este sigur, nu vor deranja oamenii care se plimbă liniştiţi prin parc şi, în plus, pot lua naştere atât de multe prietenii. Un alt skatepark veţi găsi pe Bariţiu, în Parcul Ion Luca Caragiale. Aţi putea să-l preferaţi pe acesta pentru că este într-o zonă mai centrală decât cel prezentat anterior. Veţi găsi aici un funbox, un rail curbal, ollie box şi două quarter pipe-uri, care probabil ştiţi voi mai bine decât mine ce înseamnă, dacă aţi fost interesaţi să citiţi acest articol. Ah da, pe pistele de biciclete din oraş. Doar să aveţi grijă să fi trecut puţin de nivelul de începători, ca să nu deraiaţi spre trotuar şi să loviţi oameni şi apoi ei să înceapă cu… ştiţi voi. Desigur că puteţi fi şi creativi dacă aveţi un skateboard şi fiecare bară pe care o vedeţi, să aveţi dorinţa imediată de a o escalada, de-a face o acrobaţie. Sunt multe astfel de locuri în Cluj, gapuri, seturi de trepte, trepte cu bank, tot felul de nebunii. La Iulius Mall, de exemplu. În Mănăştur, la BIG. Trebuie doar să vedeţi o oportunitate de a vă pune skateboard-ul la treabă acolo unde alţii au văzut doar un loc de tranziţie sau un mijloc de a facilita deplasarea”.