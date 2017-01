Fan Courier cea mai mare firmă de curierat din România îşi bate joc, cu nesimţire, de clienţi

Trimiterea unui pachet cu Fan Courier a devenit în ultima perioadă o afacere proastă, asta este concluzia miilor de români dezamăgiţi de cea mai mare firmă de curierat din România. Colete neprimite de luni de zile, pierdute sau distruse sunt la ordinea zilei în toată ţara. Clujeanca Diana Georgiana Bărăian încearcă să intre, de ceva vreme (de 365 zile) în posesia unui colet.

Haos total la Fan Courier

De mai bine de un an, clujeanca Diana Georgiana Bărăian încearcă să-şi recupereze un colet de la Fan Courier, firmă ce oferă servicii şi curierat rapid în România. Coletul pentru Georgiana a ajuns la Cluj-Napoca din Bucureşti, iar după deschiderea coletului, nemulţumită de produs, l-a retrimis înapoi, însă nu l-a ridicat nimeni şi i-a fost trimis înapoi în Cluj.

Aşadar, la începutul anului 2016, Georgiana a încercat să-şi recupereze coletul după ce s-a întors în ţară. Reprezentanţii Fan Courier de la Cluj i-au spus că acest colet este în arhivă şi trebuie să depună o cerere de dezarhivare pentru a putea intra în posesia lui. Cererea a fost făcută, însă, angajaţii Fan Courier din Cluj au pierdut-o, lucru pe care Georgiana l-a aflat după o săptămână când s-a întors la sediu pentru a vedea ce s-a întâmplat cu coletul.

”După ce am depus cererea şi a fost pierdută, au mai trecut două luni şi am luat legătura cu domnul director care m-a asigurat ca vor face curat în depozitul de la Cluj pentru a vedea unde este coletul pentru că iniţial am fost anunţată că nu îl mai găsesc. M-a asigurat că voi fi sunată în maxim trei-patru zile. Au trecut două săptămâni şi am mers din nou la sediul din Cluj să văd ce se întâmplă, dar degeaba, directorul nu era şi culmea, angajaţii nici nu îi ştiau numele. A mai trecut o lună şi jumătate şi am sunat din nou la serviciile Fan Courier. Cei de la Servicii Clienţi mi-au spus că nici măcar nu s-a făcut vreo sesizare. Deci efectiv îşi bat joc de oameni. Pe urmă m-au direcţionat să vorbesc prin email cu o doamnă pe nume Ildiko Boros care îmi va da mai multe detalii. Până am primit un răspuns de la dânsa, cei de la Cluj m-au anunţat că acel colet este pierdut şi să mă gândesc la despăgubire. În cele din urmă am reuşit să vorbesc şi cu doamna Ildiko care mi-a spus acelaşi lucru, însă ciudat este că nu după mult timp am fost anunţată că a fost găsit coletul la Bucureşti şi mi-l va trimite fără să mai achit alt transport. Aştept din 10 august şi tot nu ştiu nimic de colet. Am sunat din nou la relaţii clienţi unde am vorbit cu trei doamne care mi-au spus că vor face o sesizare şi voi fi contactată. Au mai trecut câteva săptămâni, nu m-a contactat nimeni, iar la mijlocul lui octombrie când am sunat din nou să văd ce s-a întâmplat până la urmă, am fost înştiinţată că în termen de nouă luni în care coletul este în depozitul Fan Courier, este în trecut în posesia firmei şi va încerca să facă o sesizare. De ce nu s-au făcut sesizările până acum? De atâta timp încerc să intru în posesia coletului şi o dată îmi spun că e pierdut prin sediu, după este pierdut complet, după e găsit la Bucureşti şi îl va trimite, dar nu mai ajunge. Îi voi da în judecată, iar acolo se vor reglementa toată problema pentru că am ajuns batjocura lor”, încheie povestindu-ne Georgiana.

Nemulţumiri din toate colţurile ţării

În ceea ce privește serviciile Fan Courier, plângerile vin din toată ţara. Oamenii sunt revoltaţi pentru că plătesc un serviciu de curierat rapid şi nu primesc coletele nici după săptămâni sau chiar luni de zile. Sunt de părere că firma a ajuns o bătaie de joc la adresa clienţilor.

”Fan Courier nu merită nici măcar o recenzie. Colet trimis şi nelivrat fără explicaţii. Plătit de două ori, tot fără explicaţii. Deşi pentru ei adresa a fost greşită, persoana locuieşte acolo de 20 de ani. Nu răspund la telefon, la nici un număr de telefon. Am sunat pe parcursul a două ore şi jumătate la sediile din Bucureşti şi Buzău. Cu chiu, cu vai au răspuns cei din Buzău. Recomand cu căldură să vă adresaţi altor companii de curierat. Eu mă voi adresa ANPC. Uitasem: plimbatul pe drum a durat o săptămână şi am plătit şi la întoarcerea coletului. Asta da rapiditate”, spune Cristina Prodan din Buzău.

”Fan Courieri mi-a preluat coletul în data de 13 octombrie din Otopeni. Nu a ajuns nici până acum (n.r. – 19 octombrie) în Craiova. Dacă ştiam că durează atât, apelam la poştă”, se plânge Lăcrămioara Picurică din judeţul Prahova.

”Sunteţi pur şi simplu mirobolanţi şi felicitări FAN Courier sunteţi cei mai tari! După 20 de zile v-aţi hotărât să-mi livraţi coletul în 18.10, deşi coletul trebuia livrat în 29.09. Apoi aţi ţinut coletul nu se ştie unde până în 11 octombrie când aţi trimis sms că soseşte curierul, iar amărâtului i-au luat opt zile ca să ajungă la adresă cu coletul. Am refuzat coletul exact pe considerentul că nu sunt bătaia de joc al unei firme care se laudă că sunt cei mai tari pe piaţă. Faliment plăcut vă doresc şi să vă spălaţi pe cap cu colet cu tot”, le transmite clujeanul Alexandru Pavel.

”În Piteşti nimic nu e ok, totul e pe dos. De agenţi nu mai spun, sunt de o nesimţire fără margini”, spune Andreea Iuliana Bucsan.

”Ladă frigorifică primită cu picioarele în sus, TV LED primit având cutia străpunsă de o tăietură până aproape de display, angajaţi isterici etc. Deja am renunţat de mai bine de un an la serviciile lor, pur şi simplu nu achiziţionez online produse care urmează a fi transportate cu Fan Courier”, afirmă Done Iordache din judeţul Brăila.

”Poate că e exagerat să avem pretenţia ca o firmă de curierat rapid să livreze la timp, dar când după trei zile nimeni, am apelat şapte numere de 42 de ori şi am reuşit să vorbesc cu patru persoane, şi nu ştiu unde îţi este coletul, e cam nasol. Pe cine să crezi? Pe cucoana de la sediul Cluj care nu răspunde la cele patru numere chiar dacă sună şi la care ajungi prin Bucureşti după ce ai ascultat caseta lor agăţată timp de nouă minute şi care se jură că e la curier sau să-l crezi pe curierul care jură că el are doar două colete mari, care nu par jucării? Nu mai comand nimic de acum încolo care este livrat de Fan Courier”, spune Dan Dîrzu din Cluj-Napoca.

”Fan Courier= mizerie. Colet distrus 100%, despăgubire 0”, spune Gherman Ovidiu.

”Fan Courier mi-a distrus o tabletă în valoare de 800 RON, iar reparaţia ei mă costa 760 RON. Nişte escroci şi nişte oameni buni de nimic, doar să producă pagube”, afirmă Dorina.

”Situaţia e aceeaşi în toată ţara… Eu am avut mari probleme cu ei. Realitatea e că sunt depăşiţi de situaţie de multe ori, iar în momentul în care faci o sesizare sau o plângere, modul de rezolvare lasă de dorit”, afirmă Ciprian Manoliu din Bacău.

”Fan Courier Cluj NU îşi face datoria, NU îşi respectă clienţii, NU respectă termene de livrare, NU răspunde la telefoane, NU urgentează livrări nici măcar la solicitarea sediului central, NU comunică expeditorului soarta coletului nelivrat, într-un cuvânt NU are de ce să mai existe. Cer desfiinţarea acestui oficiu de incompetenţi şi „oameni” răuvoitori. Nimeni de la Cluj nu sună să lămurească problema privind acest colet. Ruşine Fan Courier!”, spune dezamăgit Dan Stoica.

”Stimată companie, din respect pentru clienţii dumneavoastră, dar totodată şi pentru dumneavoastră, livraţi coletele atunci când spuneţi. Altfel, s-ar putea sa nu mai fiţi de top”, le transmite Alice Dumitrascu.

La Fan Courier nu răspunde nimeni

Deşi plângerile sunt de ordinul sutelor sau chiar miilor, Fan Courier, companie fondată de doi fraţi din Vrancea – Adrian şi Neculai Mihai – şi prietenul lor din copilărie Felix Pătrăşcanu, firma a înregistrat în 2015 o cifră de afaceri de 400.000.000 lei şi un profit de 75.000.000 lei.

Am încercat să-i contactăm insistent pe reprezentanţii Fan Courier, însă nu am reuşit să vorbim cu nimeni nici la Cluj şi nici la Bucureşti. ”Oriunde, cu plăcere” e sloganul Fan Courier, însă s-a dovedit a fi ”Oriunde, dar nu oricând. Fără plăcere şi fără interes!”.

În loc de un epilog siropos melodramatic

Tot mai multe surse din mediul online, susţin ideea schimbării numelui companiei din Fan Courier în Fân Courier. Oare de ce?