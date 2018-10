Farmec participă la campania Black Friday și vine cu noi oferte și surprize pentru consumatori

Farmec, cel mai mare producător român de cosmetice, pregătește pentru consumatori oferte speciale cu ocazia Black Friday, disponibile în magazinul online și în rețeaua magazinelor de brand Farmec și Gerovital. Campania de Black Friday va fi derulată în perioada 16 – 22 noiembrie și prevede reduceri și alte beneficii la achiziția produselor din gamele Gerovital și Aslavital, oferite tuturor admiratorilor de cosmetice autentice românești.

„Pentru al doilea an consecutiv, ne alăturăm participanților la Black Friday, o ocazie foarte bună de a răsplăti fidelitatea și de a oferi noi motive de satisfacție consumatorilor noștri. În acest an, am suplimentat oferta de produse disponibile la prețuri preferențiale. Pe perioada campaniei din 2017, am înregistrat rezultate foarte bune în online, atât din punct de vedere trafic, dar și vânzări, valoarea și numărul comenzilor fiind de 3 ori mai mare față de aceeași perioadă a anului precedent. Așadar, ne așteptăm la o ascensiune a vânzărilor de circa 30% și pe parcursul campaniei de anul acesta, atât în cadrul magazinelor offline, cât și în e-commerce. Pentru a menține trendul pozitiv al vânzărilor Farmec din ultimii ani, suntem atenți atât la calitatea produselor, dar și la serviciile oferite, pe care le dezvoltăm prin acțiuni de marketing susținute și prin diversificarea ofertelor pentru consumatori”, a declarat Codrean Pop, Director Vânzări Farmec.

Pe durata campaniei, consumatorii vor beneficia de discount-uri de până la 40% la circa 100 de produse, în cadrul celor 24 de magazine Farmec și Gerovital din țară, dar și la achizițiile din magazinul online www.farmec.ro. Printre alte beneficii se numără și oferirea transportului gratuit pentru comenzile plasate în online, la plata cu cardul.

Clienții care au deja un cont pe platforma e-commerce a producătorului clujean și sunt abonați la newsletter vor avea acces la beneficiile oferite de Black Friday începând cu 15 noiembrie, cu o zi înaintea startului oficial al campaniei promoționale.

Prin campania implementată de Black Friday, Farmec continuă seria activităților și inițiativelor dedicate tuturor iubitorilor de frumos din țară. De la începutul anului, au fost organizate multiple campanii promoționale, printre care cele desfășurate cu ocazia sărbătorilor de 1 și 8 martie sau Dragobete, care le-au oferit românilor, în afară de discount-uri considerabile, numeroase surprize și cadouri speciale, constând în bijuterii și produse cosmetice.

Printre alte beneficii și oferte accesibile membrilor platformei online a Farmec pe tot parcursul anului, se numără discount-uri de fidelitate de până la 15%, oferte fulger timp de 15 ore în fiecare miercuri, promoții exclusive și acces în avans la noile game de produse.

Despre Farmec S.A. Cluj-Napoca

Farmec S.A. Cluj-Napoca – cel mai mare producător de cosmetice cu capital 100% românesc – rămâne un brand emblemă pentru România. Portofoliul companiei impresionează o lume întreagă prin produse moderne, concepute în laboratoare performante. Compania are certificare internaţională GMP și comercializează produsele din portofoliu în aproximativ 30 țări.

În octombrie 2018, reţeaua de magazine de brand deţinute de Farmec cuprinde 8 magazine Farmec, amplasate în Cluj-Napoca (3 magazine), Arad, Brașov, Sibiu, Târgu-Mureș și Timișoara şi 16 magazine Gerovital care se găsesc în Cluj-Napoca, București (3 magazine), Constanța, Timișoara, Craiova, Ploiești, Suceava, Iași, Piatra Neamț, Galați, Oradea şi Râmnicu Vâlcea.

