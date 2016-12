Fata lui Rudi Varga a pierdut alegerile. Vezi ce scor a luat ALDE la PARLAMENTARE

Consilierul in cabinetele a doi ministrii: Victor Ponta si Calin Popescu Tariceanu, fata lui Rudi Varva, Dana a pierdut lamentabil alegerile parlamentare. Aceasta a candidat din partea ALDE pe primul loc la Camera Deputatilor, pe listele de la Mures. Insa, din nefericire pentru Dana Varga, prea putini electori i-au acordat votul de incredere.

Rezultate ALEGERI PARLAMENTARE 2016 Mureș, rezultate alegeri parlamentare EXIT-POLL Mureș, rezultate alegeri parlamentare 2016, rezultate alegeri parlamentare EXIT-POLL 2016.

În lista de mai jos poţi să găseşti rezultate alegeri parlamentare 2016 judeţul Mureș şi rezultate exit poll alegeri parlamentare 2016 judeţul Mureș.

Rezultatele parţiale ale numărătorii paralele efectuate de PSD Mureş în 68,31% dintre secţiile de votare arată că UDMR conduce cu 37,14%, urmată fiind de PSD cu 25,11% şi PNL – 13,65%.

Rezultate SENAT

Lista partide:

UDMR 38.7%

PSD 27%

PNL 14.6%

USR 6.1%

PMP 3.8%

ALDE 3.1%

Rezultate CAMERA DEPUTAȚILOR

Lista partide:

UDMR 38.4%

PSD 26.5%

PNL 14.2%

USR 6%

PMP 4.1%

ALDE 2.9%

Primele rezultate vor fi disponibile după ora 21.00, când apar primele sondaje de tip exit-poll. Rezultatele oficiale vin după centralizarea voturilor de către BEC și BEJ Mureș, astfel încât în cursul zilei de luni vom ști cine a câștigat alegerile.

Huff.ro vă va prezenta exit-pollurile și rezultatele oficiale imediat ce acestea vor fi disponibile.

În anul 2012, USL a câștigat alegerile parlamentare în Mureș, iar pe locul secund s-a clasat UDMR.



In cazul in care PSD si ALDE vor forma o alinanta, protejata lui Calin Popescu Tariceanu, Dana Rozalia Varga are sanse sa prinda un loc in Parlament prin redistriburie, insa avand in vedere scorul mic pe care organizatia condusa de ea l-a obtinut in urma votului de duminica, va fi foarte dificil realizarea acestui lucru.