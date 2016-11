Felecanii au protestat ieri împotriva prostiei CNADNR

Peste 300 de persoane din comuna clujeană Feleacu, de lângă Cluj-Napoca, au protestat, duminică, față de amplasarea de către CNADNR a unor separatoare de benzi pe DN1E60, care îi împiedică pe oameni să ajungă la gospodăriile lor, precum și față de neretrocedarea a circa 600 de hectare de livezi, aflate pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca.

Protestatarii au scandat, printre altele, „Nu vă bateți joc de noi, vrem pământul înapoi!”, ‘Bocule, nu uita, Feleacu nu-i ograda ta!”, „Jos mafia!”.

De asemenea, ei au purtat bannere și pancarte inscripționate cu mesajele ‘Protestăm împotriva nerestituirii, după 25 de ani, a pământurilor strămoșești, abuziv luate de regimul comunist”, „Protestăm împotriva distrugerii șoselei naționale E60 și a îngrădirii accesului la domicilii/proprietăți”.

„Am protestat față de acest proiect cu drumul, care e de acum 10 ani, cu norme de aplicare care nu mai au legătură cu realitatea din 2017 și care ne barează accesul la proprietăți, care nu are trotuare, nu are girații. Și ce ne doare cel mai mult e nepunerea în posesie a livezii, care e pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca, dar care are ca proprietari felecanii. Cu toate că avem o hotărâre de comisie județeană încă din 2003, de 14 ani, de când avem validat terenul și recunoașterea totală a drepturilor, Primăria Cluj-Napoca nu vrea, nu poate… Sunt 400 de hectare și mai avem 200 de hectare care au trecut la USAMV și care vrem să treacă înapoi la dispoziția Comisiei locale de fond funciar Cluj-Napoca pentru a fi puse în posesie”, a menționat primarul din feleac, Gabriel Costea.

El a mai spus că locuitorii comunei Feleacu vor să organizeze un miting de protest și la Cluj-Napoca, pe 6 decembrie.