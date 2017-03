Femeia de cinste din structura Serviciului de Acţiuni Speciale (SAS) a IPJ Cluj: Claudia Rotar

Soţie, mamă şi luptătoare, o poliţistă din Cluj este singura femeie din structura Serviciului de Acţiuni Speciale (SAS) a IPJ Cluj, celebrii mascaţi, practicând această meserie de 16 ani, iar când îşi pune cagula pe faţă, peste părul blond, doar statura o mai poate deconspira pe Claudia Rotar, potrivit Mediafax.

Claudia Rotar, agent şef principal în cadrul IPJ Cluj, a intrat în Poliţie în 1996 iar, la un moment dat, când s-au scos posturi la concurs pentru Serviciul de Acţiuni Speciale (SAS), a decis să se înscrie.

Iniţial, au fost cinci fete în această structură, dar Claudia a rămas, acum, singura, făcând parte din structura SAS a Poliţiei Cluj de 16 ani, într-o echipă de 36 de bărbaţi cu care se antrenează cot la cot în stagiile de pregătire, coboară în rapel pe clădire, trece garduri, trage cu armele în poligon.

Sub cagulă, printre ceilalţi mascaţi, nu i se vede părul blond, dar o deconspiră silueta.

„Restul fetelor care au fost în această structură, probabil că şi-au descoperit drumul, faptul că au fost în SAS o perioadă a fost o etapă din viaţa lor care le-a pregătit pentru altceva. Nu pot spune că eu am fost cea mai bună dintre ele şi am rămas, toate am fost bune. Eu mi-am dorit, am vrut să încerc pentru că aşa sunt eu, curajoasă, am intrat şi am rămas. Structura nu îmi era străină, pentru că soţul meu lucra în SAS dar nu ştiam ce mă aşteaptă. Nu e acelaşi lucru, să vezi din afară sau să fii şi să lucrezi cu ei, e altceva. Am fost bine primită, băieţii sunt deosebiţi, i-am respectat şi am primit respectul lor, mi-am câştigat locul între ei cu multă muncă, efort, răbdare şi îmi merit locul pe care îl am între ei. Nu a fost o reticenţă în a mă primi în rândul lor”, a declarat Claudia Rotar corespondentului Mediafax.

Întrebată ce a simţit prima oară când a îmbrăcat ţinuta de mascat şi a participat la prima intervenţie în cadrul SAS, Claudia a răspuns simplu, „emoţie şi frică”.

„Nu ai cum să nu îţi fie frică, eşti om, nu ai de unde să ştii ce urmează, cu ce te întâlneşti, ce trebuie să faci. Activităţile la noi nu sunt planificate, nu se desfăşoară după un grafic, după anumite reguli stricte, adică merg la birou şi fac un lucru sau altul. În momentul în care ajungi la faţa locului la o intervenţie te adaptezi, ţinând cont de procedurile după care îţi desfăşori activitatea, dar nu ştii ce găseşti, uneori trebuie să improvizezi. Cel mai important lucru este că această activitate nu se poate desfăşura decât în echipă, te bazezi pe omul de lângă tine iar acesta, la rândul său, se bazează pe tine iar acea legătură în timp se creează şi se simte”, a explicat femeia.

Nu a practicat niciodată un sport de performanţă, dar are anumite calităţi fizice care au ajutat-o, şi se antrenează zilnic, la sala de sport a Poliţiei Cluj sau în diferite baze sportive, antrenamentul fiind unul specific, fizic, de forţă, de rezistenţă, de alergare, dar şi tactic, care include şi procedee de autoapărare.

Ca singura femeie din cadrul structurii SAS, Claudia s-a simţit protejată de echipă, dar niciodată nu a fost pusă să stea deoparte şi menajată.

„În cazul unei intervenţii a echipei, fiecare are rolul şi locul lui, niciodată nu mă vor pune pe mine băieţii cu scutul în faţă, nu mă vor pune să car un berbec de 40 de kg, ci voi primi o altă poziţie, dar asta nu înseamnă că stau deoaparte”, a subliniat luptătoarea SAS.

Claudia Rotar a reuşit să gestioneze foarte bine statutul de poliţistă într-o echipă de elită cu cel de soţie şi mamă, având noroc că şi soţul său lucrează în aceeaşi structură.

„Soţul m-a înţeles, iar băiatul nostru, care are 20 de ani şi este jucător de rugby, a crescut de mic ştiind că părinţii săi sunt mascaţi. L-am lăsat şi singur când era mic, i-am explicat, a înţeles şi nu a fost o problemă că mama şi tata trebuie să plece pe nepusă masă, s-a adaptat. Intervenţiile sunt dimineaţa, noaptea, programul meu nu se încheie la o anumită oră, este 24 de ore din 24. Disponibilitatea este o calitate a membrilor echipei, eu m-am obişnuit şi pot foarte repede să îmi prind părul sub cagulă, să îmi scot cerceii şi să mă îmbrac în ţinuta de intervenţie”, a menţionat aceasta.

Claudia Rotar consideră că nu este greu pentru o femeie să practice o meserie mai mult bărbătească, cum e cea de luptător în structura SAS: „să lucrezi cu bărbaţii este simplu deoarece ei spun foarte clar ce vor”.

„Iar când mi s-a cerut să fac un anumit lucru l-am făcut. Încă mai pot, îmi place ceea ce fac, mi-e locul aici şi cred că îmi merit locul aici”, a precizat Rotar.

Singura femeie din structura SAS a IPJ Cluj le transmite tinerelor care ar dori să îi calce pe urme că, pentru a face parte dintr-o astfel de echipă de poliţişti, trebuie, în primul rând, să îşi dorească, dar şi să accepte sacrificii şi concesii.

„Ar trebui să fie extrem de responsabile pentru că filmele, televiziunea, eroi şi supereroinele de acolo sunt altceva, iar realitatea este alta. Dacă îşi doresc ceva ce văd la televizor, s-ar putea să fie dezamăgite, dacă îşi doresc să realizeze ceva şi cred că pot intra într-o astfel de structură şi să şi rămână, să fie dispuse să facă sacrificii şi eforturi, concesii, dacă cred că pot să reziste şi să îi respecte pe cei din echipă şi să le câştige respectul, atunci da, haideţi, îndrăzniţi, fiţi colegele mele”, a conchis Claudia Rotar.

