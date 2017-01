Femeie distrusă în bătaie în Parcul Rozelor, de un dement din zonă, doar pentru că plimba un câine!

Respectabila doamnă din cartierul Grigorescu promite că-mi va relata povestea marii sale suferinţe doar cu condiţia să nu-i fac public numele. Mărturiseşte luni, 10 octombrie, pe coridoarele I.M.L. Cluj, că-i e o teamă teribilă de individ, probabil un fost sportiv, în vârstă de circa 50-55 de ani, care se antrenează aproape zilnic în Parcul Rozelor şi nu pierde un prilej pentru a brusca femeile care-şi plimbă, în lesă, căţeii, spre zona destinată animalelor de companie. Arată că la sfârşitul săptămânii trecute acesta a atacat-o, doar pentru câinele său, provocându-i o fractură de piramidă nazală şi facială, după ce i-a aplicat un cap în gură şi doi pumni în zona feţei!

Uite HCL-ul, nu mai e HCL-ul!

Accept propunerea doamnei de a-i păstra ascunsă identitatea, mai ales pentru că respectiva este şi una dintre cele mai active luptătoare pentru drepturile animalelor din zonă. Aceasta bănuieşte că individul – mai degrabă un sadic pitit sub pulpana nevoii de aşa-zisă normalitate a majorităţii ignorante – după privirile sale este un dezaxat care ar putea să-i facă în continuare mult rău. Femeia, respirând cu dificultate din pricina fracturilor şi a bandajului enorm care-i acoperă o parte a feţei îşi începe relatarea: „Vineri, dimineaţa, în jurul orei 9.00, mă plimbam cu câinele prin Parcul Rozelor. Un tip, matur, care făcea gimnastică, în momentul când am trecut pe lângă el m-a ameninţat că-mi omoară câinele, somându-mă să mă car rapid de acolo. Eu i-am replicat că, totuşi, cea mai recentă Hotărâre de Consiliu Local stipulează că mi se permite trecerea spre ţarcul destinat animalelor de companie, cu câinele în lesă. Nu mi-am terminat bine vorbele că individul a dat să-mi ia în şuturi animalul de companie. Eu, i-am spus, textual, că în cazul în care consideră că din cauza câinelui meu nu-şi poate face exerciţiile fizice, atunci să mă lovească pe mine, nu pe el! Iar individul, fără să stea o clipă pe gânduri, mi-a dat apoi un cap în gură şi apoi alţi doi pumni în faţă, după care a plecat fără să-i pese, lăsându-mă la căzută la pământ, cu sângele ţâşnind din nas ca din arteziană”. Femeia relatează că în continuare a fost transportată la U.P.U. de către fiul său, cu maşina familiei. După care, văzând medicii cât de serioase sunt loviturile încasată de ea – care i-au provocat fractură nazală şi facială – au transferat-o la Clinica de Chirurgie Maxilo-Facială. Acum e hotărâtă să-şi facă dreptate, să-l reclame pe individ la poliţie – însă nu înainte de a se mai întrema puţin, fiindcă momentan se simte de-a dreptul “demolată”. Este poftită între timp în cabinetul de consultaţii al I.M.L., de unde se întoarce cu un certificat în care legiştii i-au recomandat, într-o primă fază, 18 zile de îngrijiri medicale, complicaţiile nefiind deloc excluse în cazul său. Adaugă apoi femeia, aprofundând “tema” de pe urma căreia s-a ales cu acest uriaş necaz : “La intrarea în Parcul Rozelor exista în urmă cu câteva luni un semn de interdicţie a accesului cu căţei. S-a luat jos după ce a apărut Hotărârea de Consiliu Local nr. 354 din 2015, însă după o perioadă – ca din senin, peste noapte acesta a fost instalat din nou. Câteva persoane care luptă pentru drepturile căţeilor, printre care mă număr şi eu au reuşit, cu dificultate, să convingă Primăria să nu încalce legea dată chiar de ea prin acel HCL, astfel că, în urmă cu câteva luni, semnul a fost din nou înlăturat. Cu toate acestea, atitudinea poliţiei s-a menţinut, ca şi cum interdicţia ar fi fost valabilă, ceea ce în opinia noastră reprezintă un lucru de-a dreptul strigător la cer”! Explică apoi că, în ciuda hotărârii Consiliului Local al Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca, în ultima perioadă lupta între proprietarii de câini şi localnicii fără câini s-a încins teribil: “Când intru în parc cu câţelul în lesă aceştia vin şi mă dau afară din parc, deşi invoc hotărârea respectivă. Practic, s-a creat în zonă o atmosferă imposibilă: toată lumea se ceartă şi toţi – biciclişti, pensionari, cei care fac jogging, etc. – sunt pe capul nostru, posesorii de câini – iar poliţia, ca un făcut, numai pe noi ne urmăreşte”!

Mărturia altor posesoare de câini

D-na Cristina: “În primul rând, oameni din zonă sunt extrem de violenţi, absolut gratuit. Mi s-a întâmplat să trec cu câinele legat şi să mă trezesc cum sar cu gura oamenii la mine. Odată, o bunică aflată pe bancă împreună cu un nepot a urlat către mine să dispar cu el din parc, fiindcă nu am ce căuta acolo! Conform ultimei Hotărâri de Consiliu Local este voie cu animale de companie, atâta timp cât câinele este legat! Mă deranjează de asemenea faptul că Poliţia locală nu este acolo când suntem noi, proprietarii de câini, agresaţi. Toată vara a staţionat acolo o maşină de poliţie şi un jandarm , şi eram permanent atenţionaţi să părăsim parcul. Iar când s-au vandalizat tomberoanele ei nu se aflau acolo, apăreau, la ţanc, doar atunci când apăream în parc, noi, “inamicii” Clujului! Aş dori ca dl. primar Boc să vină în “ţarcul” pe care l-a amenajat pentru câinii noştri şi să se convingă cât de prost a fost acesta proiectat – fiindcă nu avem acces la apă şi la nicio sursă de lumină, seara. Mă întreb ce-o să facem la iarnă, fiindcă noaptea e întuneric-beznă acolo”!

D-na Bogdana: “Pe individul acesta agresiv l-am mai văzut în zonă şi de fiecare dată se lega de noi, în special de femeile posesoare de câini. Eu estimez că are în jur de 50-55 de ani, probabil e fost sportiv şi aleargă pe malul Someşului şi-şi face exerciţiile fizice în Parcul Rozelor. Noi avem căţei care sunt ţinuţi în lesă, atunci când trecem în afara parcului amenajat pentru ei. De asemenea, tot noi adunăm după animalele noastre de companie: avem pungi, făraş şi măturică. Însă vedem permanent oameni care-şi fac treburile pe malul Someşului, sau oameni care folosesc parcul câinilor pe post de WC public pentru copiii lor. Sunt câţiva localnici foarte agresivi, care vorbesc urât, iar în concepţialor ar trebui să ne teleportăm cu căţeii – direct până în parcul de căţei şi să nu trecem pe acolo printre ei. Asta chiar şi în cazul în care căţelul meu e mai civilizat decât 50 la sută din populaţia cartierului”!