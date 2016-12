Filme premiate la marile festivale rulează la Cluj Napoca

Unul dintre cele mai premiate filme ale anului, ”Fuocommare” (Fire at Sea), în regia lui Gianfranco Rosi, a primit „Ursul de Aur” la Festivalul de la Berlin și a fost propus de Italia la Oscar, va rula în avanpremieră la Cinema Victoria din Cluj-Napoca, în cadrul Cinematecii TIFF.

O altă surpriză de final de an, anunțată de organizatorii TIFF, este avanpremiera, în 22 decembrie, musical-ului La La Land, nominalizat recent la șapte Globuri de Aur și favorit la premiile Oscar.

„Documentarul Fuocoammare/ Fire at Sea este un portret impresionant al vieții pe insula Lampedusa, o frontieră simbolică a Europei, traversată de milioane de emigranți din Africa și Orientul Mijlociu și aflată constant în atenția presei internaționale.

Este, totodată, un semnal de alarmă despre criza umanitară ai cărei martori suntem cu toții. ‘Frumos, misterios, emoționant’, îl descrie The Guardian. ‘Fire at Sea’ nu e documentarul despre criza imigranților la care te-aștepți. E mai bun’, titrează The New York Times. Gianfranco Rosi a devenit cunoscut pe plan internațional cu un alt documentar, Sacro GRA (2013), distins cu Leul de Aur la Veneția”, se precizează într-un comunicat transmis de Biroul de presă al TIFF.

În săptămâna dinaintea Crăciunului, pe 22 decembrie, spectatorii din Cluj se vor bucura de o seară specială la Cinemateca TIFF, care va aduce pe marele ecran o explozie de muzică, dans și culori. Programul Christmas Special include o avanpremieră mult-așteptată, musicalul La La Land (r. Damien Chazelle), și un clasic al genului, premiat cu Palme d’Or în 1964, Umbrelele din Cherbourg/ Les Parapluies de Cherbourg (r. Jacques Demy), de la 18,00.

Nominalizat la șapte Globuri de Aur și considerat unul dintre favoriții Oscarurilor de anul acesta, La La Land îi are pe Ryan Gosling și Emma Stone în rolurile unor îndrăgostiți care se zbat să-și împlinească visurile în Los Angeles.

La Festivalul de la Veneția, unde a avut premiera oficială, La La Land a primit cronici extraordinare. The New York Times scrie că filmul reînvie genul și intră în topul celor mai bune musicaluri din istoria cinematografiei.

„Fermecător și ingenios, Les Parapluies de Cherbourg a fost un succes imens de critică și de box office și i-a adus actriței Catherine Deneuve notorietatea. Este un musical cu totul aparte în istoria cinematografiei — nu are scene coregrafiate de dans, dar este cântat în întregime de actori”, se mai spune în comunicat.