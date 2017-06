Finanțele Publice Cluj vor controla firmele de top ale județului

Ioan Pop, seful Finantelor, ne-a trimis celor de la Ziar de Cluj o adresa prin care îi informa ca institutia pe care o conduce nu a ramas inerta la articolele pe teme economice publicate in ultimele doua saptamani:

„Urmare a articolului „TOP 150 de firme clujene cu cifre de afaceri ametitoare, DAR profituri SUSPECT de mici. ANAF Cluj ar trebui sa mediteze putin dupa citirea acestor cifre. Putem vorbi de o stare generala de evaziune fiscala?, cat si a celorlalte articole pe aceiasi tema,publicate in datele de 20.06.2O17 Si 22.06.2O17, in publicatia Ziar de Cluj, in conformitate cu O.G. 27/2OO2, aprobata prin Legea nr. 233/2OO2, va transmitem ca institutia noastra s-a autosesizat in privinta aspectelor semnalate si a trimis articolele sus mentionate catre structurile specializate din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj Napoca, care conform prevederilor legislative si a competentelor, vor lua toate masurile legale, in cazul in care acestea se impun”.