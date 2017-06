Firmele cu cifre de afaceri de ”milioane”. Declinul şi dezvoltarea celor mai importante

Vara este sezonul în care apar datele financiare al operatorilor economici din România. Dat fiind faptul că timp de 6 luni de la începerea unui nou an, firmele sunt obligate să îşi declare profitul, cifra de afaceri, angajaţii şi datoriile pe anul precedent, a sosit timpul să publicăm un top al firmelor din judeţul nostru care au cele mai mari cifre de afaceri. Cum stau cu profitul, cum au evoluat sau cu ajutorul a câtor angajaţi, vă spunem în cele ce urmează.

Un veritabil top demn de judeţul Cluj cuprinde firme ale căror cifră de afaceri ajunge la ordinul miliardelor de lei. Acesta este cazul firmei Mol România Petrolium Products SA care a depăşit pragul de 4,7 miliarde de lei- cifră de afaceri, cu 213 de angajaţi şi un profit ce a ajuns la recordul de 153 milioane lei. Spunem record pentru că în anii trecuţi, precum în 2011 Mol România Petrolium Products SA, înregistrată în Cluj-Napoca, a funcţionat cu o pierdere de peste 13 milioane de lei, însă în ultimii ani şi-a revenit considerabil.

Cu o cifră considerabil mai mică decât cea înregistrată de Mol România, următoarea în clasamentul clujean este De Longhi SRL, care în raportul angajaţi-profit nu se situează foarte bine. Implicată într-un scandal recent despre modul în care îşi tratează angajaţii, De Longhi are un profit de peste 33 de milioane de lei şi o cifră de afaceri ce se apropie cu paşi lenţi spre un miliard (713.400.900 lei în 2016). Tot pentru anul anterior, De Longhi a declarat că a avut peste 1.100 de angajaţi, aproape dublu decât în 2015, semn ce indică o dezvoltare a firmei.



Emerson SRL, firma care se ocupă cu fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie bate şi ea recordul: o cifră de afaceri de peste 670 de milioane de lei declarată. Faţă de 2015, Emerson a înregistrat un profit dublu de peste 40 de milioane însă a scăzut numărul angajaţilor de la 2.318 la 2.180.

Electrica şi Carrion, în declin considerabil

Luând în considerare cifra de afaceri, următoarele două firme din top sunt Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA şi Carrion Expedition SRL. Însă ambele au înregistrat un profit mai mic pe anul anterior decât în trecut.

Energie Transilvania Nord are peste 1.800 de angajaţi şi faţă de 2015 a înregistrat un profit cu peste 40 de milioane mai mic: 119.416.229 iar cifra de afaceri s-a diminuat şi ea la puţin peste 656 de milioane.

La această instituţie deseori au existat influenţe politice, dat fiind faptul că anumiţi membri de partid au primit job-uri cu salarii mari după placul liderilor din partidele clujene. Acesta a fost cazul şi al fostului lider TNL şi consilier local Ioan Bîldea, care a fost angajat la Energie Transilvania Nord până i-a deranjat pe mai-marii săi colegi de partid. Atunci Bîldea a fost dat afară din instituţie şi după câteva luni de proces prin instanţele clujene şi-a recâştigat postul plus salariile din perioada în care a fost demis.

Carrion Expedition a fost listată în studiul Safty Borker ca cea mai mare firmă din România care se ocupă cu transporturi naţionale şi internaţionale. Din cei peste 150.000 de români ce lucrează ca şoferi pe TIR, firma din Cluj i-a acaparat pe aproape 2.000.

Ultimul an fiscal al acesteia, însă s-a încheiat cu un declin atât la cifra de afaceri care a scăzut cu aproape 100 de milioane cât şi la profitul net: 20.057.677 lei.

Cu toate acestea internetul vuieşte de anunţuri postate de reprezentanţii companiei prin care angajează şoferi cu sau fără experienţă. Potrivit surselor Gazetei de Cluj un şofer fără experienţă primeşte de la Carrion undeva la 1.500 de euro pentru transporturi internaţionale, în vreme ce unii ce au vechime în firmă trec cu uşurinţă de salariul de 2.500 de euro. Înregistrată pe strada Fabricii de Zahăr din Cluj-Napoca, Carrion Expedition este deţinută şi administrată de Miguel Carrion Caceres, cetăţean spaniol care s-a asociat cu Almerinova Expansion SL. Pe rolul instanţelor clujene, anul trecut cei de la Carrion Expedition prin reprezentantul Pirlogeanu Dumitru au cerut despăgubiri financiare şi condamnare penală a unui recidivist pe nume Crinel Florin Oprean. Instanţa de fond a stabilit ca Oprea să intre la închisoare pentru următorii trei ani şi să plătească firmei de transport aproape 2.000 euro despăgubiri civile. Oprean era achizat în rechizitoriul pentru care a fost trimis în judecată de abuz de încredere, faptă inclusă în Noul Cond Penal care se pedepseşte cu închisoare de la două luni la trei ani. Însă decizia de fond nu este definitivă, urmând ca în această toamnă Curtea de Apel să se pronunţe în respectivul dosar.

Terapia dă rezultate

Vorbă din popor, sau cel puţin folosită de medici”Terapia dă rezultate”. Însă de această dată ne referim la următoarea firmă din top Terapia SA, unul dintre cei mai mari producători de medicamente. Înfiinţată la puţin timp după revoluţie, Terapia SA a fost firma care a lansat medicamentul Faringosept, nelipsit din toate casele. În prezent, în conducerea firmei printre cei cinci administratori doar unul singur este român: Damian Dragoş Eugen. De curând, în componenţa administrativă a firmei a intrat cu un mandat de patru ani un cetăţean din India Shah Kalpesh Rashmikant care i-a luat locul fostului administrator Subodh. Revenind la statisticile raportate de Terapia SA, ultima cifră de afaceri a acesteia a trecut de 567 milioane lei iar profitul considerabil mai mare decât în 2015 a ajuns la aproape 150 de milioane. În 2016, Terapia SA susţine că a avut peste 860 de angajaţi.

Discrepanţe la Punctual

La cifră de afaceri, pe locul şapte s-ar afla firma Punctual Comimpex, specializată în comerţul cu ridicata al produselor de tutun. Însă datele financiare înregistrare de firma deţinută de Mureşan Vasile miros a nelegalitate. La peste 489 de milioane cifră de afaceri, Punctual Comimpex, cu 86 de angajaţi a înregistrat doar un profit de 5,23 de milioane. În schimb, băiatul acestuia Mureşan Adrian s-ar părea că duce o viaţă de lux prin locaţii de genul Dubai, Cancun sau Singapore alături de o cântăreaţă de muzică populară din Şimleul Sivaniei. Ca echipament complet, tânărul conduce maşini pe măsură: Mercedes Benz sau Porsche despre care umblă vorba că sunt achiziţionate ca firma să nu înregistreze un profit prea mare pentru a fi impozitat. Adică ”Cezarului decid eu ce-i dau”.

Asfaltatorii urcă şi ei

Italienii ocupa poziţii succesive

Separat de topul General, ne-am extins la o clasificare a ”drumarilor” de serviciu. Cum anul 2016 a scos din ecuaţie anumiţi operatori de lucrări de construcţie şi reabilitare a drumurilor, cei rămaşi pe piaţă au acaparat golurile imediat.

SOCIETA ITALIANA PER CONDOTTE D ACQUA SPA sau mai pe scurt Codotte este o firmă ce nu are rezonanţă în Cluj-Napoca, dar care prin obiectul ei de activitate ”Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor” a înregistrat o cifră de afaceri de peste 143 de milioane de lei. Fără răutate sau a acuza pe patronul Dario Mattei, firma miroase de la o poştă a evaziune fiscală. Profitul inexistent sau mai bine spun pe pierdere în valoare de două milioane de euro, cei zero angajaţi pe care îi are şi datoriile de peste 76 de milioane arată că entitatea se îndreaptă spre un declin. Însă la o căutare mai aprofundată aflăm că de fapt această firmă cu o titulatură ”lungă” se află sub aripa Tirrena Scavi Condotte despre care ştim că a fost sârguincioasă şi a participat la aproape toate licitaţiile din Cluj şi restul Transilvaniei obţinând lucrări valoroase. În 2013, când clujeanul Mircea Pop era şeful CNADNR, compania a încheiat o înţelegere amiabilă cu un consorţiu format din compania italiană Tirrena Scavi şi Garboli Conicos SpA, acelaşi consorţiu care s-a ocupat la Cluj Napoca de reabilitarea a 288 de artere rutiere În 2011, Tirrena Scavi a format cu Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A grupul de interes economic TIRRENA SCAVI CONDOTTE COSSI G.I.E., o asociere făcută special pentru accesarea fondurilor europene pentru infrastructura rutieră din România. Iniţial, Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A era deţinută de Biserica Catolică prin intermediul unei entităţi juridice intitulată Santa Sede şi a fost fondată în anul 1880.

Revenind la Tirrena Scavi Sucursala Cluj, înregistrată în Apahida, firma are raportaţi 54 de angajaţi pe anul anterior şi o cifră de afaceri similară cu Impressa Pizzarotti. Însă la profit, compania administrată de italianul Moren Dakoli a încheiat anul 2016 cu 16 milioane. Din nefericire datoriile înregistrate pe Tirrena depăşesc de două ori cifra de afaceri şi cel mai probabil reprezint bani pe care italienii trebuie să îi recupereze în urma lucrărilor de asfaltare şi reabilitare efectuate de ei după câştigarea licitaţiilor.

Italianul Adossini Massimo administreză şi el o firmă ce se ocupă cu lucrări infrastructura drumurilor: IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ. Firma acestuia are o cifră de afaceri medie de peste 150 de milioane, iar anul trecut a avut doar 72 de angajaţi.

Italienii de la Impresa Pizzarotti au scos de la CNADNR peste 10 milioane de euro. În România, concernul italian este reprezentat prin intermediul unor sucursale care îşi au sediul la Cluj Napoca şi, la rândul lor, cei de la Pizzarotti sunt daţi în judecată de zeci de companii, inclusiv de CNADNR, dar o lege gândită prost oferă dreptul sucursalei unei societăţi din străinătate să nu îşi plătească contractele şi, cu toate acestea, sucursala să nu poată fi trasă la răspundere printr-o executare silită. La jumătatea anului trecut, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a admis cererea Impresa Pizzarotti privind executarea silită a CNADNR.

Pentru firmele din străinătate care au contracte mari cu statul român este o plăcere să facă afaceri pe plaiurile mioritice. Potrivit unei legi, sucursala unei companii din străinătate nu poate fi executată silit, ci doar firma mamă din ţara de origine poate fi trasă la răspundere.

Concernul italian Pizzarotti, care este abonat la contractele de reparaţii şi construcţii de drumuri în România, este reprezentat aici prin trei entităţi comerciale care îşi au sediul în Cluj Napoca: două sucursale (IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA, PIZZAROTTI SA) şi firma IMPRESA PIZZAROTTI & C & POMPONIO CONSTRUCTII G.E.I.E.

Dacă sucursalele au profit şi cifre de afaceri pozitive, firma are de la înfiinţare şi până acum profit zero şi datorii pe anul 2015 de aproape 30 de milioane de lei. Astfel, dacă cineva vrea să îi execute silit pe cei de la Pizzarotti se alege cu praful de pe tobă!

Diferit canci profit!

Câştigătoarea licitaţiei de executare a Centurii Floreşti, firma soţilor Petri Nicolae şi Denisa, Diferit SRL se clasează încă în top însă suferă pierderi pe toate fronturile. Sau cel puţin asta reiese din ce au declarat ei pe ultimul an financiar. Cu 203 angajaţi, cifra de afaceri a Diferit SRL a scăzut ajungând aproape la cea înregistrată în 2011. Mai pe scurt, dacă în trecut eram obişnuiţi ca prin ”drumăriţa PDL-ului” să treacă sute de milioane de lei, acum cifra lor de a faceri a scăzut la 97 de milioane. Pentru prima dată de la înfiinţarea firmei, adică în 2001, Diferit SRL, fără a fi pe profit, a înregistrat pierderi de peste 13 milioane.