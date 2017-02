Florin Iordache a demisionat din funcția de ministru al Justiției

Florin Iordache, cel care a inițiat și a susținut cea mai controversată ordonanță de urgență a executivului Grindeanu, și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Justiției, după numai o lună și 5 zile de mandat.

„De când am venit la Ministerul Justiției, mi-am propus și am efectuat toate demersurile legale pentru a remedia o serie de probleme existente și destul de sensibile. Așa cum ați văzut, toate inițiativele asumate sunt legale și constituționale. Proiectele propuse au fost în dezbatere publică organizată de Minister și acum în dezbatere parlamentară. Cu toate acestea, pentru opinia publică nu a fost suficient, drept pentru care am hotărât să îmi înaintez demisia”, a explicat Florin Iordache.