Fost director general al ANL, trimis în judecată

Procurorii din cadrul DNA Bacau au decis trimiterea in judecata a dosarului in care sunt acuzate doua persoane, intre ele si fostul numar 1 in cadrul Agentiei Nationale pentru Locuinte. Cauza va fi judecata la Tribunalul Neamt.

Marian Iftimie-Nicorici este acuzat de trafic de influenta, in calitate de director general al ANL-ului. Aceeasi acuzatie este trecuta si in dreptul numelui lui Iulian Boghean, acesta din urma in calitate de director de marketing in cadrul SC FC CEAHLAUL SA Piatra Neamt, din cate au anuntat joi reprezentantii DNA.

Procurorii sustin ca in cursul anului 2010, cei doi i-ar fi pretins administratorului unei firme “sa remita catre SC FC CEAHLAUL SA Piatra Neamt un procentaj de 5% din valoarea sumelor pe care societatea urma sa le incaseze de la Agentia Nationala pentru Locuinte, in baza contractelor privind construirea unor imobile/locuinte aflate in derulare. Inculpatul Iftimie-Nicorici Marian a promis, in schimb, ca va interveni pe langa functionarii din subordine pentru ca platile catre respectiva societate comerciala sa nu fie intarziate”, dar si ca “urmare a acestei solicitari, la data 6 septembrie 2010, intre SC FC CEAHLAUL SA Piatra Neamt (in care Boghean Iulian indeplinea functia de director de marketing ) in calitate de prestator si o firma administrata de aceeasi persoana careia i se ceruse sponsorizarea, in calitate de beneficiar, a fost incheiat un contractul avand ca obiect servicii de reclama si publicitate in valoare de 112.900 euro. In temeiul acestui contract, in perioada 1 octombrie 2010 – 27 decembrie 2010, beneficiarul a platit suma totala de 61.709,96 lei in temeiul a doua facturi fiscale ce atestau servicii care in realitate nu au fost prestate”.