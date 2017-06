Fost partener de afaceri cu Cecan şi Cătăniciu face slalom printre dosarele penale

Procurorii au clasat unul dintre dosarele penale ale constructorului clujean Fekete Nicorici, fost partener de afaceri cu deputatul Steluţa Cătăniciu şi şeful DRDP Cluj, Eugen Cecan. Constructorul este patronul firmei Monobloc, care a edificat mai multe blocuri de locuinţe în Floreşti, însă firma a intrat în insolvenţă. Lichidatorul judiciar al companiei a cerut atragerea răspunderii patrimoniale împotriva lui Fekete.

În 2014, Tribunalul Cluj l-a condamnat la trei ani cu suspendare pe FEKETE NICORICI ZOLTAN SEBASTIAN pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală.

Însă, procurorii mai aveau un dosar penal împotriva lui Fekete, deschis în urma unei plângeri depuse de ANAF Cluj în urmă cu mai bine de cinci ani. Însă, abia acum, procurorii clujeni au dispus clasarea dosarului, soluţie menţinută şi de judecători.

”Respinge ca nefondată plângerea formulată de petentul Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, P-ţa Avram Iancu nr. 19, jud. Cluj împotriva soluţiilor de clasare dispuse prin rechizitoriul nr. 760/P/2012, emis la data de 21.11.2016 de către procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj faţă de inculpaţii FEKETE-NICORICI ZOLTAN SEBASTIAN., FEKETE LIVIU IOSIF şi LAZSADI SZABOLCS respectiv ca inadmisibilă plângerea formulată de acelaşi petent împotriva ordonanţei prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj nr. 203/II/2/2016 din 03.04.2017. În baza art. 275 alin. 2 şi 5 din Codul de procedură penală obligă petentul să plătească în favoarea statului suma de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată în cameră de consiliu, azi, 07.06.2017”, arată soluţia pe scurt a instanţei.

Dacă Fekete ar fi fost trimis în judecată şi în acest dosar, iar instanţele l-ar fi găsit vinovat, el nu ar mai fi putut primi o pedeapsă cu suspendare din cauza condamnării anterioare.

În momentul de faţă, constructorul clujean mai este judecat într-un dosar penal, de evaziune fiscală, în care administratorul judiciar al firmei sale a cerut atragerea răspunderii patrimoniale împotriva lui Fekete.

Pe Cecan l-au uitat

Constructorul clujean Fekete Nicorici împreună cu liberalii Steluţa şi Marius Cătăniciu, precum şi cu şeful DRDP Cluj, Eugen Cecan, au construit în comuna Floreşti mai multe apartamente. Finalizarea proiectului imobiliar a coincis şi cu intrarea firmei constructoare, SC Monobloc, în insolvenţă, pentru ca ulterior să se declare falimentul. În momentul de faţă, în cadrul procesului de faliment, lichidatorul atrage răspunderea patrimonială asupra lui Nicorici şi a unui partener minoritar din cadrul Monobloc, turdeanul LAZSADI SZABOLCS. Cu toate acestea, la scurt timp înainte de a fi declanşată procedura de insolvenţă asupra acestei societăţi, din structura acţionariatului făcea parte şi actualul şef al DRDP Cluj, Eugen Cecan, care a primit o parte din acţiunile societăţii de la Fekete.

“Subsemnatul Fekete-Nicorici Zoltan-Sebastian, am hotărât să cesionez la valoarea nominală 9 părţi sociale a 10 lei, în valoare de 90 lei, în favoarea dlui Cecan Eugen. Pentru părţile sociale cedate am fost despăgubit la valoarea nominală, astfel încât nu mai am nicio pretenţie faţă de cesionar. Asociaţii declară că au luat cunoştinţă de situaţia financiară a societăţii şi de clauzele contractului şi statutului de societate la care aderă cu următoarele modificări: participarea la capitalul social, părţi sociale, profit şi pierderi. Capitalul social subscris şi vărsat este de 200 lei, divizat în 20 părţi sociale egale a 10lei fiecare, care se repartizează astfel: Fekete-Nicorici Zoltan-Sebastian – 9 părţi sociale- 90lei;- Lazsadi Szabolcs (0763630095) – două părţi sociale – 20lei;- Cecan Eugen – 9 părţi sociale – 90lei. Articolul din actul constitutiv referitor la participarea la beneficii şi pierderi va avea următorul conţinut: Partea fiecărui asociat la beneficii şi pierderi este:- Fekete-Nicorici Zoltan-Sebastian – 45%;- Lazsadi Szabolcs – 10%;- Cecan Eugen – 45%.”, se arată într-un număr din 2007 al Monitorului Oficial.

Cu toate acestea, în momentul de faţă, doar Fekete şi Szabolcs sunt învinuiţi în cadrul proceselor în care se cere atragerea răspunderii patrimoniale.

Afaceri imobiliare cu scântei

Înainte de criza imobiliară, Eugen Cecan (consilier judeţean PNL şi fost şef la DRDP), Marius Cătăniciu (fost şef la RADP şi soţul Steluţei Cătăniciu, consilier local PNL) şi Sebastian Zoltan Fekete Nicorici (om de afaceri din domeniul imobiliar) au început în 2008 să construiască un imobil în Floreşti, pe str. Tineretului. Pentru o parte din materialele de construcţie folosite la acest proiect, Fekete şi Cătăniciu au “plătit” în apartamente.

Pentru oţel, fier beton şi alte materiale luate de la SC Sander Impex 1996, o societate din Bucureşti, în loc să plătească cu bani, cei doi au încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare prin care s-au obligat să plătească cu un apartament care la data respectivă valora 55.000 de euro. Însă, construirea imobilului a durat mai mult, astfel că apartamentul nu a mai fost pus la dispoziţie la data trecută în antecontract. De fapt, în spiritul marilor afaceri, contractul nu a fost onorat nici până acum.

În cadrul procesului care a urmat între firma Sander Impex şi constructori, instanţele clujene le-au dat câştigat de cauză lui Cătăniciu, Cecan şi Fekete.

Inginerii financiare

În procesul penal de evaziune fiscală, Fekete Nicorici, fostul asociat al soţilor Cătăniciu şi a lui Eugen Cecan, a mai primit o “palmă” de la justiţia clujeană. În cadrul procesului în care este acuzat de evaziune fiscală, Fekete este acuzat şi de una dintre persoanele care au cumpărat apartamente de la SC Monobloc. Este vorba de Nelu Cită căruia Fekete i-a pus sechestru pe locuinţă pentru că omul a căzut în plasa unei inginerii financiare.

Conform unor informaţii, la semnarea contractelor, oamenilor li s-a spus că sunt scutiţi de plata TVA-ului şi că tranzacţia nu presupune plata taxei către stat. Clienţii au luat de bună această informaţie şi după cumpărare au solicitat derularea procedurilor de întabulare. Doar că la semnarea contractelor la notar, suma de vânzare cumpărare era mai mică decât cea reală, iar oamenii au fost obligaţi să semneze contractele în forma respectivă. Mai mult, conform contractelor, este stipulată o clauză conform căreia, dacă Direcţia de Finanţe publice va cere plata TVA-ului, clienţii se obligă să plătească ei această taxă. Ulterior, conform surselor, acţionarii Monobloc au apelat anul trecut la un executor care a deschis acţiuni împotriva proprietarilor de apartamente din ansamblul Monobloc pentru clauza respectivă cu obligativitatea plăţii TVA-ului.

Cu toate acestea, unul dintre clienţi, Nelu Cita a reuşit în cadrul procesului penal de evaziune fiscală să i se ridice sechestrul asigurator pus pe locuinţă.