Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, interviu pentru New Europe despre abuzurile din justiție

Daniel Dragomir, fost ofițer SRI și fondator al Inițiativa Civică România 3.0 vorbește într-un interviu acordat publicației ”New Europe” despre abuzurile din justiție, protocoale secrete, dar și despre faptul că o intervenție a Uniunii Europene pentru restabilirea democrației nu ar fi niciodată tardivă.

Te consideri politician sau lider civic?

Sunt român. Ca fost ofițer de informații, am fost instruit să lupt împotriva terorismului care ar putea afecta România și alte state aliate și partenere ale UE. Niciodată nu credeam că va trebui să lupt împotriva terorii abuzurilor făcute de compatrioții mei. Acesta este motivul pentru care am ieșit în public – pentru datorie civică.

De când am părăsit Serviciul Român de Informații și am vorbit public despre abuzurile din România, am aflat că sunt subiectul uor plângeri și acuzații false făcute de ceea ce am putea numi „Securitatea 2.0”.

Acesta este motivul deciziei mele de a intra în politică. Prea mulți români se tem. Este o datorie să te implici și să încerci să schimbi sistemul. Pentru mine, politica nu este un job sau un pas în carieră, este o datorie față de colegii mei români.

Care a fost sursa de inspirație pentru mișcarea dvs. și care sunt obiectivele dvs.?

Copiii mei, familia mea și sprijinul popular pe care l-am găsit după ce am ieșit în public sunt o adevărată inspirație. Vreau să fiu capabil să mă uit în ochii băieților mei în viitor și să le spun că nu am fugit din cauza pericolelor sau a presiunilor, că m-am ridicat și am apărat valorile și principiile noastre democratice. La sfârșitul lunii decembrie 2017 România 3.0 a lansat un manifest: România se află la intersecția istoriei. Sunt decizii importante. Care este țara pe care vrem să o lăsăm copiilor noștri: o țară de temeri, abuzuri, interceptări masive și acuzații false; sau o țară liberă, democratică, cu stat de drept și prosperitate?

Care este situația statului de drept în România?

Statul de drept nu este respectat în România. Colaborarea dintre serviciile secrete și sistemul judiciar, caracterizată prin abateri de la normele legale în privința interceptărilor, eroziunea independenței judiciare, prestabilirea unor “ținte” subminează nu doar eforturile anti-corupție necesare și legitime, ci întregul sistem democratic al României. Statul de drept, răspunderea democratică și independența judecătorească nu pot fi amenințate de o clică inaccesibilă, la cele mai înalte niveluri ale aparatului anti-corupție și de informații al României.

Fostul ofițer a vorbit din nou despre protocoalele secrete și a reiterat o serie de declarații făcute și în timpul audierilor din Comisia pentru controlul SRI.

Daniel Dragomir a subliniat că situația României nu este comparabilă cu aceea a Ungariei sau a Poloniei și și-a exprimat speranța că o intervenție a forurilor europene pentru restabilirea democrației și respectarea drepturilor cetățenilor în România nu este niciodată tardivă.

“Este ultima șansă pentru UE de a acționa. Nu e niciodată prea târziu. Intervenția domnului Timmermans este un început pentru a accepta realitățile din România. Trebuie depuse eforturi puternice pentru a asigura o legislație democratică, capabilă să ofere oricărui român dreptul la un proces echitabil și dreptul de a se apăra în instanță. Manipularea UE de către unii europarlamentari români trebuie să înceteze.

Nu vreau să merg atât de departe încât să acuzăm un număr de funcționari europeni de a ști, de a acoperi sau de a spune că erau complici în aceste lucruri. Cu siguranță, mașina de propagandă a lui Coldea și a lui Kovesi a lucrat de asemenea la Bruxelles prin manipulare, folosind persoane precum Monica Macovei, fost procuror comunist, care cunoștea astfel de practici cu mult înainte de 1989.

Dar mă pot întreba: pot principiile libertății și democrației care ne unesc să fie respinse sau acoperite de “protocoale secrete”?

Sper că nu. Și sper că România și românii vor fi liberi într-o zi”, a mai spus Daniel Dragomir.

