Fostul patron Untold, trimis în judecată pentru trafic de droguri

Sorin Gadola, unul dintre foștii proprietari Untold SRL, societatea care organizeaza an de an la Cluj celebrul festival Untold si fiul milionarului Stefan Gadola, a fost trimis in judecata pentru trafic de droguri.

Alaturi de acesta, in acelasi dosar, mai este implicat si Morariu Mircea Ionut, administrator in cadrul aceleiasi societati. Acestia au fost trimisi in judecata in stare de arest la domiciliu, respectiv control judiciar.

Dupa mai multe amanari de pronuntare, magistratii Tribunalului Cluj, a dispus, in cursul zilei de joi, 27 septembrie, respingerea exceptiilor invocate de catre aparatorii acestora in faza de Camera preliminara si au dispus inceperea judecatii, urmand a se fixa un prim termem in acest sens.

Administratorul Undold, lăsat să meargă să se trateze la Centrul Antidrog

La data de 3 august, magistrații Tribunalului Cluj incuviintau cererea inculpatului Morariu Mircea Ionut de a parasi locatia unde executa masura arestului la domiciliu. „În baza art.221 alin.6 C.pr.pen. încuviinţează cererea formulată de inculpatul M. M.I., aflat în stare de arest la domiciliu, privind părăsirea imobilului în care locuieşte, la întrevederile din cadrul programului integrat de asistenţă programate pentru datele de 14 august 2018, ora 11:00, respectiv 30 august 2018, ora 10:00 (inculpatul urmând să părăsească imobilul în intervalul orar 09:00 – 14:00, la datele menţionate anterior). II. În baza art.348 alin. 1 C.pr.pen. rap. la art.207 alin. 7 C.pr.pen menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpatul G. S.,. Măsura va fi verificată periodic, din oficiu, dar nu mai târziu de 60 de zile. Potrivit art.275 alin.3 C.pr.pen.cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.” se arata in incheierea Tribunalului Cluj, confirmata de Curtea de Apel Cluj.

De asemenea, la data de 29 august 2018, judecatorii Tribunalului Cluj dispuneau ca acesta sa poata parasi locatia unde executa arestul la domiciliu pentru a se deplasa deplasării la Agenţia Naţională Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj.

“În baza art. 221 alin. 6 Cod de Procedură Penală acordă inculpatului M. M. I., permisiunea de părăsire a imobilului , unde inculpatul execută măsura preventivă a arestului la domiciliu, luată prin încheierea penală nr. 53/03.05.2018 a Judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Curtea de Apel Cluj, definitivă la data pronunţării, la datele de marţi, 18.09.2018, şi joi 27.09.2018, între orele 09:00-13:00, în vederea deplasării la Agenţia Naţională Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj, în vederea efectuării şedinţelor din cadrul programului de asistenţă în care este inclus inculpatul, deplasarea urmând să aibă loc pe traseul stabilit de către organele de poliţie investite cu supravegherea inculpatului”, aratau judecatorii clujeni.

