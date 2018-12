Fostul şef de cabinet al lui Ioan Rus, condamnat la închisoare

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere i-au construit un dosar inculpatului Rusu Ioachim Daniel, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

„La data de 18 februarie 2014, inculpatul Rusu Ioachim Daniel a determinat un ofițer de poliție din cadrul DNA – Serviciul teritorial Cluj să-i transmită informaţii nedestinate publicităţii dintr-un dosar aflat pe rolul acestei unități de Parchet. Concret, ofițerul de poliție i-a transmis inculpatului că, în dosarul respectiv, nu se efectuau cercetări față de o anumită societate comercială” susțin cei de la DNA în rechizitoriu.

Daniel Ioachim Rusu a fost ofițer de informații și a lucrat ca șef de cabinet pentru Ioan Rus. Ioachim a fost trimis în judecată în februarie, anul acesta. După ce a trecut de camera preliminară, dosarul a fost judecat în două ședințe și ulterior a rămas în pronunțare.

Miercuri, 5 decembrie, Tribunalul Cluj l-a condamnat pe Ioachim Rusu la un an de închisoare cu suspendare.

„În baza art.83 C.penal, stabileşte pentru inculpatul Rusu Ioachim Daniel, pentru comiterea infracţiunii de instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la acest informaţii, p.p.de art.47 din C.penal şi art.12 lit.b din Legea nr.78/2000, pedeapsa de: – 1 an închisoare. În baza art. 83 alin. 1 C. pen., amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 C. pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. Potrivit art.84 al.2 C.penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebui să respecte măsurile de supraveghere şi să execute obligaţiile ce-i revin, în condiţiile stabilite de instanţă. În baza art. 85 alin. 1 Cod Penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 86 alin. 1 Cod Penal, va dispune ca pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. 1 lit. c) – e) să fie comunicate de către inculpat Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti. În baza art. 404 alin. 3 Cod Penal va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere”, se arată în soluția dată de Tribunalul Cluj.

Decizia poate fi contestată la Curtea de Apel Cluj, în 10 zile de la comunicare.

SURSA: ziardecluj.ro