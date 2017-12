Francezii le-au dat cu flit judecătorilor clujeni în Dosarul Bivolaru

Magistratul de la Tribunalul Cluj care judecă dosarul lui Gregorian Bivolaru a primit din partea statului francez documentul pe care îl așteaptă de aproape un an, un document care are legătură cu mandatul de arestare emis pe numele lui bivolaru. Însă judecătorul nu prea are ce face cu el pentru că reprezentanții justiței din Franța au trimis, de fapt, o înștiințare prin care arătau că cererea autorităților române este fără obiect.

La audierile ce au avut loc în Franţa, Bivolaru a spus că extrădarea lui ar face rău unor adepte ale sale care ocupă funcţii publice, odată cu aducerea acestuia în ţară fiind declanşată o anchetă de către mai multe structuri din MAI. Potrivit surselor citate, scopul anchetei este de a stabili dacă a fost ajutat să fugă din ţară, şi, în cazul în care se confirmă că a primit ajutor, aflarea identităţii complicilor. Astfel, vor fi făcute verificări atât în ceea ce priveşte instituţii ale statului român, cât şi persoane fizice.

Suspiciunile autorităţilor sunt întărite şi de declaraţia pe care Gregorian Bivolaru a dat-o la momentul capturării, în Franţa. „Vă rog să înţelegeţi. Dacă mă trimiteţi în România nu îmi faceţi rău doar mie ci şi mai multor adepte ale mele, care ocupă funcţii publice şi de înaltă demnitate”, ar fi declarat Bivolaru imediat după capturare, a spus Bivolaru, susţin surse apropiate anchetei.

În Cluj, Surse judiciare susţin că pentru continuarea procesului, autorităţile române ar putea fi nevoite să solicite un nou mandat european de arestare de la francezi.

Potrivit legilor europene, persoana predată nu va putea fi urmărită, judecată sau privată de libertate pentru o altă faptă anterioară predării, decât dacă statul membru de executare o consimte. În acest scop, autoritatea judiciară română emitentă va prezenta autorităţii judiciare de executare o cerere de autorizare, însoţită de informaţiile prevăzute de lege.

Bivolaru este judecat pentru trafic de persoane, alături de alţi lideri ai ioghinilor. La prima instanţă au fost achitaţi pentru acuzaţiile formulate de procurorii DIICOT, dar procesul se va rejudeca, orice amânare fiind în beneficiul inculpaţilor, care se apropie de termenul de prescriere a faptelor.

Avocata Mădălinei Dumitru, cu care se Bivolaru este acuzat că ar fi întreţinut relaţii sexuale când era minoră, a declarat în faţa instanţei că ‘presupusa victimă’ solicită acelaşi lucru ca şi avocaţii petentului, respectiv redeschiderea procesului penal.

‘De 13 ani, ea susţine că nu a fost victima lui Bivolaru. În realitate, ea este victima statului român’, a afirmat avocata. Ea a susţinut că clienta sa a suferit ‘o traumă sufletească’ şi că vrea ‘să iasă din stigmatul de a fi victimă a petentului’, menţionând că dreptul la imagine al Mădălinei Dumitru a fost afectat.

La un moment dat, judecătoarea i-a atras atenţia avocatei că nu are calitatea de a pune concluzii pentru petent şi că e în afara cadrului procesual.

Mădălina Dumitru a susţinut, la rândul ei, că viaţa sa a fost distrusă din 2004 şi că a fost batjocorită ani întregi, acuzând anchetatorii că au pus anumite imagini la dispoziţia presei. Ea a declarat că procurorii ar fi trebuit să fie în faţa instanţei şi nu Gregorian Bivolaru.

Şi avocata Mirunei Farcaşi a cerut să fie admis apelul, desfiinţată sentinţa atacată şi să se redeschidă procesul penal.